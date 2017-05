May 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5511.50 NSE 45900.90 ============= TOTAL 51412.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.07% 10-Jul-15 99.9403 9.0800 250.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.2532 8.5100 150.00 INE043D07FA2 IDFC LIMITED 7.98% 19-May-17 98.7900 8.6500 500.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.1976 8.1300 450.00 INE514E08EA1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 99.9072 8.8500 1500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5079 8.4700 6.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 103.2610 9.3100 28.10 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8158 8.4800 750.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.4400 8.4900 5.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.6480 11.2800 0.40 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.6673 8.7300 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.4800 9.2500 5.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1100 6.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.8788 8.5600 200.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.9000 9.4200 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.7333 8.5100 350.00 INE514E08CK4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 100.2340 8.4600 50.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 105.0000 11.0000 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 102.8861 9.2600 100.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.1851 8.6500 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.4429 8.4600 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.5974 8.4500 95.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.4200 8.6800 500.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.3300 9.9300 36.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 10.50% 30-Dec-99 104.2500 10.0600 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.6500 0.0000 9.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 106.7685 11.3700 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.0000 9.7900 4.00 NSE === INE804I07EO0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 25-May-15 169.7630 0.0000 1.00 INE043D07GP8 IDFC LIMITED SR-PP3/15 OPT III 8.97% 15-Jun-15 100.0205 8.4198 500.00 INE043D07GP8 IDFC LIMITED SR-PP3/15 OPT III 8.97% 15-Jun-15 100.0205 8.8000 500.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9403 8.7001 750.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9398 9.0168 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.0639 9.0567 350.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.0639 8.7999 350.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.47% 01-Oct-15 100.0598 8.9810 150.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.47% 01-Oct-15 100.0598 8.7500 150.00 INE959P07014 SURAKSHA REALTY LIMITED 11.00% 26-Nov-15 100.6950 9.3600 500.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 99.8500 9.4200 4.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 10-Oct-16 101.2708 8.6900 6.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 101.6456 8.9200 32.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.2966 8.0680 20.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.2532 8.5000 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2896 8.1300 119.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 101.8232 10.3600 38.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 99.9044 8.5479 300.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 102.0370 8.6626 50.00 INE134E08HK0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 24-Apr-17 99.6905 8.1500 120.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 101.7956 8.8600 47.00 INE140A08SE5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 15-May-17 100.0737 9.1000 1500.00 INE115A07HA0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.40% 16-May-17 100.0100 8.3890 100.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.7900 8.6500 500.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.7438 8.6604 152.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 102.0382 8.5628 231.00 INE916DA7EE8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 09-Jun-17 101.2811 8.7726 748.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.1976 8.1200 450.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.8552 8.3834 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1851 8.4499 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1851 8.4500 500.00 INE514E08DV9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 17-Jul-17 99.9072 8.8554 1000.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.9182 8.5140 750.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.7782 8.3950 16.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 99.9072 8.6300 1000.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.9500 9.5300 1.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7430 8.5000 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7430 8.5000 500.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.7000 8.9034 130.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.7000 8.8987 50.00 INE261F09DX8 NABARD 0.00% 01-Dec-17 81.4948 8.2700 3.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.7086 8.0500 74.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 26-Feb-18 101.7296 8.5000 25.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.1205 8.1300 43.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.0000 10.4287 50.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 100.0000 7.9355 400.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.7567 8.0300 110.00 INE134E08HH6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 09-Apr-18 99.4993 8.2200 110.00 INE445L08219 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-18 100.0000 8.1018 180.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.09% 16-May-18 99.9700 8.0943 250.00 INE134E08HI4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.09% 16-May-18 99.9700 8.0875 250.00 INE001A07NQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 11-Sep-18 99.8885 8.5390 4000.00 INE001A07NQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 11-Sep-18 99.7570 8.5871 4000.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 101.7976 9.5600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9372 8.4050 5.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.9403 8.1900 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.6062 8.4500 1.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.2306 8.5100 750.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.2306 8.5100 750.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2700 8.5500 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3777 8.5100 1185.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3777 8.5100 1100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.5960 8.5259 550.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.5960 8.5259 350.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.4300 8.5200 3.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.3600 8.4000 3.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8927 8.4445 1400.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8927 8.4400 1400.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5980 8.5500 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5980 8.5500 250.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 103.3299 9.5000 28.10 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7225 8.5257 1440.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7225 8.5257 550.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 101.3242 8.4499 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 101.3242 8.4500 100.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.7500 8.6900 2.50 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.3095 8.3600 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.3095 8.3600 100.00 INE039A07827 IFCI LIMITED 9.35% 13-Feb-20 98.6500 9.6700 0.80 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9000 8.6350 19.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4900 8.4700 600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3438 8.5127 500.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.0745 8.3700 150.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 99.0745 8.3691 140.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 98.6982 9.6000 4.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.2005 8.6094 208.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.2005 8.6100 108.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.7122 8.4444 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.7122 8.4400 100.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 99.6673 8.7300 200.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.7225 8.9863 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.2000 10.2800 0.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.2500 9.8800 1.00 INE121A08NP2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 28-May-21 104.8090 10.1798 1000.00 INE121A08NP2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 28-May-21 104.8090 10.1801 1000.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.8900 8.4276 3.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.4113 8.5500 100.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 100.4113 8.5500 100.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 100.1700 9.8300 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0000 8.4300 35.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.8788 8.5500 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4800 8.2600 1.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.6000 9.3681 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.7333 8.5000 350.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 100.2340 8.4500 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.4300 9.0500 20.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 98.0261 8.5205 500.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.5000 9.6700 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.8861 9.2500 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.8000 9.8200 169.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.5500 9.0200 90.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.0700 9.6000 200.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.5822 8.2945 500.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.5822 8.4000 500.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.1800 8.6407 450.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.8300 9.6700 2.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.3511 8.4050 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0800 8.4000 250.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 101.5875 8.5155 250.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4800 8.6300 11.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9500 8.3900 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.5068 8.4593 50.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.0900 9.1500 10.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.1800 8.1900 200.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 99.8900 9.6500 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.1150 8.4400 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.3756 8.4000 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.6623 8.4300 300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.6623 8.4295 200.00 INE691I08370 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.90% 29-Apr-25 100.2000 8.8600 500.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3035 8.1000 8.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.6349 8.3500 150.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.7027 8.3385 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.6181 8.3500 150.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.6897 8.3385 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 100.4200 8.8000 500.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.5985 8.3500 150.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.6694 8.3386 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.6660 8.3392 53.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.6660 8.3376 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.6487 8.3385 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.6487 8.3401 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 110.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 105.2700 8.4600 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5643 9.6000 505.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.3875 9.9800 158.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.3300 10.7700 36.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9500 9.7100 20.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.4000 9.3400 10.00 INE160A08076 PUNJAB NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange