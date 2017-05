May 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20085.70 NSE 68320.40 ============= TOTAL 88406.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7568 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 12-Jun-15 99.9921 9.0000 100.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 26-Jun-15 100.1294 8.5500 1000.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.9262 8.7800 250.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.32% 10-Sep-15 99.9369 9.2300 2500.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 17-Oct-15 100.0023 8.7200 2000.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.7255 8.4600 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.1851 8.4600 400.00 INE514E08DW7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.8904 8.7500 1000.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 100.0259 9.2600 750.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 81.1500 8.1800 0.20 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.5605 8.3500 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 99.9686 8.3500 1250.00 INE556F09536 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.25% 20-Jun-18 99.8616 8.3000 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.0000 8.1800 0.40 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5300 8.4600 3.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8727 8.4600 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 100.2836 8.6600 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8180 8.5900 300.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 99.2839 8.3500 2000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.3157 8.5800 750.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.3443 8.3600 250.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 10.20% 23-Mar-20 100.0000 10.4000 2.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 99.5539 8.7500 200.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.42% 18-Apr-20 99.5507 8.5300 600.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.8473 8.6400 25.20 INE039A07785 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-21 100.1700 9.8300 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4800 8.2500 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.2300 8.5400 6.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 102.9161 9.2500 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.1777 8.1800 250.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.8800 8.9300 5.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.2536 8.4500 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.6348 8.4100 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.7044 8.5100 750.00 INE043D07HB2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.0643 8.6500 50.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4500 8.6300 5.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.8704 8.5500 500.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.6270 8.3500 55.90 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.2589 9.3200 150.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 100.0000 8.7400 14.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.0815 8.5800 650.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.2050 8.5100 95.00 INE206D08261 NATIONAL POWER CORPORATION OF 8.14% 25-Mar-26 98.9564 8.2900 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.9024 8.2800 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.7987 8.2900 150.00 INE514E08ED EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.4531 8.5600 747.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.1391 8.3900 150.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.4000 10.4900 14.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.8000 9.9800 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 108.3502 10.0200 400.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0200 4.8200 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.2500 5.4000 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.2800 10.4500 3.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 107.8500 0.0000 1.00 NSE === INE860H07177 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.59% 21-May-15 100.0277 8.9500 250.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.4915 8.9517 1700.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.4915 8.6000 1700.00 INE916DA7568 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 12-Jun-15 99.9921 8.6500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9055 8.7701 350.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.9070 8.4000 350.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9133 8.8500 1800.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9133 9.1802 900.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0445 8.7001 750.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1386 8.6000 40.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.11% 11-Aug-15 99.8839 9.2505 1250.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.11% 11-Aug-15 99.8839 8.9500 1250.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.32% 10-Sep-15 99.9369 8.9500 2500.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.0023 8.7956 2000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3857 8.5401 150.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.6559 8.8500 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.6559 8.8500 100.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 116.0000 0.0000 10.50 INE916DA7BT2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 23-Jan-17 86.5666 8.7600 1.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.5354 8.1500 50.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.2984 8.1472 100.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 122.5000 0.0000 6.50 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 102.4136 8.1638 1.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2257 8.1800 175.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.6530 8.2000 170.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.9000 8.0231 150.00 INE860H07AG8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-17 100.6069 8.9000 125.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 99.6696 8.1300 30.00 INE535H07548 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.97% 11-Apr-17 99.7245 9.1300 125.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.0000 8.4300 60.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.2500 8.2200 140.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.3394 8.1555 50.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 129.4800 - 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 102.1301 8.3000 50.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 103.0173 8.5570 26.00 INE896L07157 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 0.00% 15-May-17 112.1213 10.5600 1.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 98.8100 8.6391 500.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 102.2697 8.1307 2.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.1327 8.4179 50.00 INE916DA7EE8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 09-Jun-17 101.2339 8.7975 27.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.7851 8.1500 50.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 101.7255 8.4500 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1843 8.4500 900.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1843 8.4499 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.1851 8.4500 50.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.8904 8.6300 1500.00 INE514E08DW7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.73% 30-Jul-17 99.8904 8.7291 500.00 INE477L07115 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 31-Aug-17 108.0802 10.4500 1.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 99.8991 8.6501 2500.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 99.8991 8.8448 1000.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8512 8.4499 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.8512 8.4500 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.1200 8.7033 50.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.0259 9.2500 750.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.5322 7.9432 300.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 99.5322 8.5700 300.00 INE477L07255 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-18 102.4548 10.5000 1.00 INE866I07917 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-18 102.1106 10.4200 1.00 INE477L07263 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 18-Apr-18 102.4608 10.5000 1.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.3406 10.6160 1000.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1209 7.8337 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1209 8.6600 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.8367 8.4581 1500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.8367 8.4570 250.00 INE001A07NQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 11-Sep-18 99.8046 8.5697 2280.00 INE001A07NQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 11-Sep-18 99.8046 8.5687 2250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 74.7050 8.3000 4.60 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.3100 8.5370 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5800 8.4466 3.00 INE667F07DP6 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 27-Feb-19 116.5626 8.9800 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.6160 8.5199 350.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.6160 8.5200 350.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.4700 8.5088 3.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 103.4000 8.3876 3.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0319 9.4562 100.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0319 9.1000 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8895 8.4450 1050.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8727 8.4499 750.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5980 8.5500 100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.5980 8.5500 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7424 8.5200 365.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7424 8.5199 300.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.2836 8.6500 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.8180 8.5800 300.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4233 11.7007 45.00 INE538L07023 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 09-Jan-20 100.0000 10.2126 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.2839 8.3474 1500.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8500 8.6400 439.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.5402 8.7300 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3157 8.5200 4000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3638 8.5073 2500.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.3443 8.3500 250.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 103.2500 9.5700 2.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.2005 8.6100 142.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.2191 8.6052 50.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 99.9000 8.6600 207.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.5507 8.5200 1600.00 INE134E08HC7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.42% 18-Apr-20 99.5257 8.5257 500.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 104.2490 9.8600 10.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 99.6387 8.5698 2250.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 99.6387 8.5700 2250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.4900 8.5020 34.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 62.8473 8.6300 25.20 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.3200 8.9200 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.9500 8.4071 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.0000 9.3500 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 105.9500 11.3500 3.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 99.9800 9.8700 92.20 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8200 8.4800 20.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.3300 9.3600 130.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 99.4013 8.2996 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.4000 8.2700 6.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.6819 8.9800 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 111.6819 8.9800 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.4000 10.3300 0.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.9400 9.4128 3.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.7000 9.3500 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7552 8.4701 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 98.5566 9.2041 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.3300 8.5200 6.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 98.1400 8.5000 500.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 107.0162 8.3690 44.00 INE031A07931 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.39% 25-Oct-23 106.4500 7.3200 0.50 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.9161 9.2451 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6249 9.8500 1620.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.0700 9.4500 15.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 106.1777 8.1800 250.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.7991 8.7000 200.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.7991 8.7000 120.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.6348 8.4050 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.5500 8.6150 8.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 101.8300 9.6700 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.4504 8.6000 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.4504 8.6000 200.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.0218 8.6200 20.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.4000 9.5300 69.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 99.9245 8.5802 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 99.9245 8.5800 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.1300 8.4500 1070.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.0105 8.6484 100.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.4500 8.6300 165.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.3338 9.0855 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.8704 8.5600 500.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 99.4700 9.2500 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 100.1800 8.1900 300.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.9718 8.3200 450.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.7000 9.5000 5.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0000 9.3557 450.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.7500 8.9400 169.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.0815 8.6000 750.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2050 8.5000 500.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2706 8.4895 250.00 INE691I08370 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 8.90% 29-Apr-25 100.7300 8.7800 1000.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.7800 8.1500 1.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0600 8.1500 9.60 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.8000 8.1500 2.30 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.9564 8.4500 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.8000 10.6800 8.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.1500 9.1900 17.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.9024 8.4500 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.7987 8.4500 300.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.8765 8.4383 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.0867 8.4130 3.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.4531 8.5500 747.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.8243 8.4000 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.5672 8.3500 100.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 114.1469 7.2500 500.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 114.7000 7.2900 6.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 97.5000 9.2400 25.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.0981 9.9700 200.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4479 100.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.0000 10.6500 97.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4800 86.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0500 9.6500 65.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.2500 10.6700 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.2000 10.7500 3.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.6100 11.4100 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 