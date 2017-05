May 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11612.70 NSE 55269.60 ============= TOTAL 66882.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 99.9970 8.7100 100.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.0612 8.7100 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0666 8.9900 1000.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.2682 9.0300 82.50 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.9397 8.4800 10.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.8941 8.5800 56.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.4366 8.5300 114.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.2403 8.5300 115.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.3367 8.7300 29.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.2835 8.5300 7.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 101.4944 8.5300 43.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 101.0367 8.7500 116.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.8386 8.5600 150.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.1735 8.2700 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 20-Jun-18 99.8635 8.6400 100.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1775 8.6200 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.8547 8.3600 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.8926 8.4500 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 100.6094 8.6400 1850.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9449 8.5500 500.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 99.7017 9.0100 250.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 101.5400 9.8900 500.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.7526 8.4300 50.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.5387 8.7400 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.6667 8.3800 10.20 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8700 8.4700 20.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 98.5582 9.2100 1000.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 104.1200 9.4400 5.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.1100 8.6100 20.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6200 12.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.2000 8.4400 20.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.5000 8.6200 5.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.9004 8.5500 500.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.2792 8.4100 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.9693 8.3100 700.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7884 8.4700 950.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7546 8.2800 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 103.0500 10.6400 8.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8012 8.2800 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.8442 8.2800 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.8758 8.2800 50.00 INE514E08ED EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.2864 8.4600 747.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9123 8.2800 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.7214 8.4200 250.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 114.2400 7.3200 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.5200 10.3800 14.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.0805 0.0000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.3700 0.0000 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 108.3000 10.1000 695.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 31-Dec-99 95.5200 10.7900 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.3000 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.5500 0.0000 4.00 NSE === INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0114 9.1972 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.0114 8.8200 250.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 03-Jun-15 108.4915 8.6000 1700.00 INE916DA7568 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 12-Jun-15 99.9921 8.6500 100.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.0612 9.0000 200.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9426 8.6999 900.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9426 9.0224 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0666 8.7000 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.7960 8.5600 250.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.6799 8.8000 20.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.4837 8.5000 290.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.4651 8.5000 40.00 INE514E08AE1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 21-Sep-16 100.9718 8.5000 150.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.4749 8.6200 250.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 118.1000 0.0000 8.50 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.5354 8.1500 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 101.0297 8.2280 1.30 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.2984 8.1500 100.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 118.5000 0.0000 1.50 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 111.0177 8.3600 35.00 INE975F07EA3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.90% 20-Mar-17 99.9646 8.9100 20.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0082 8.3000 60.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.8510 8.5496 300.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.8386 8.5500 150.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 99.4422 8.3200 77.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.0000 9.1400 500.00 INE445L08201 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-17 100.0000 8.1022 280.00 INE860H07AG8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-17 100.5860 8.9300 175.00 INE535H07548 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.97% 11-Apr-17 99.6798 9.1500 25.00 INE134E08HK0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 24-Apr-17 99.5357 8.2381 200.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.0945 8.3100 60.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.3394 8.1500 50.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 128.2800 - 2.00 INE129A07156 GAIL (INDIA) LIMITED 9.14% 11-Jun-17 101.7851 8.1500 50.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.9613 8.4000 2000.00 INE514E08DU1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.65% 12-Jun-17 99.9613 8.6417 250.00 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jul-17 113.0000 0.0000 2.50 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 99.8598 8.8637 500.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 99.8598 8.7500 500.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 101.2500 8.6400 5.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.9600 8.4100 50.00 INE306N07FB0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 02-Mar-18 100.0378 9.0000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4720 8.3200 8.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 98.7909 8.4200 300.00 INE445L08219 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-18 100.0000 8.1042 30.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.1735 8.2400 250.00 INE477A07068 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 28-Apr-18 99.7945 8.7588 170.00 INE306N07757 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 28-May-18 99.9541 8.8388 250.00 INE306N07757 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 28-May-18 99.9541 9.0000 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.8635 8.6300 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 99.8635 8.6300 150.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1796 8.6400 250.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1796 7.8138 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.8547 8.3555 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.9622 8.4088 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 99.9622 8.4100 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.3270 8.4749 750.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.3270 8.4700 750.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4754 8.4749 1100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4754 8.4700 1100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.0687 8.6100 20.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7680 8.4749 350.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.7680 8.4700 350.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 103.8804 8.8200 50.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0570 9.0200 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.9394 8.4300 550.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.9394 8.4300 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6280 8.5407 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9300 8.4700 316.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.9021 8.4749 300.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 100.1023 8.7000 1850.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 102.1138 10.6400 17.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 99.9449 8.5450 700.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 99.6817 9.0056 500.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 99.6817 9.0055 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.3300 8.5992 10.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.7526 8.4200 50.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.6000 8.7300 10.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.4250 8.3100 1000.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.4250 8.3100 1000.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.8300 8.6500 593.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.5387 8.7300 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1251 8.5700 312.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.2579 8.5350 300.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4970 8.3184 250.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4970 8.3100 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.2018 8.5700 411.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.2018 8.5744 400.00 INE121A08LS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 28-Apr-20 103.3683 10.0898 1000.00 INE121A08LS0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 28-Apr-20 103.3683 10.0900 1000.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 63.7067 8.3800 10.20 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4311 10.3324 30.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.1874 8.4500 200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.8700 8.4700 36.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 100.0500 8.5200 11.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 98.6551 8.4498 50.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 98.6551 8.4500 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.5902 8.5500 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 99.4580 9.4298 250.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.6000 9.3670 1.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.5454 8.2592 100.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.5454 8.2600 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5003 8.1997 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.5003 8.2000 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.8923 9.5306 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.1353 8.6047 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.1353 8.6050 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 98.5582 9.2037 1000.00 INE787H09053 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.10% 08-Apr-24 98.3600 8.3600 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6232 9.8500 1152.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.9272 8.5300 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.7975 8.5501 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.5368 8.5548 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.5368 8.5548 250.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.4000 9.5100 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 99.9917 8.5700 1650.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 99.9917 8.5695 1150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.6500 8.5300 16.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.1500 8.6300 56.00 INE845H07012 ULUNDURPET EXPRESSWAYS PRIVATE LTD - 15-Jan-25 100.0000 10.3679 1700.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.8500 8.3500 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1222 8.5200 730.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.1222 8.5197 90.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.49% 28-Jan-25 98.0353 8.7800 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.5004 8.5000 200.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 99.3800 8.3000 1100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.2792 8.4000 280.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.4081 8.3793 180.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.9603 8.4994 350.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.9603 8.5000 350.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.9693 8.3200 1000.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.6500 9.5100 20.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.7254 8.5000 2650.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.8532 8.4801 1500.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.0734 8.5194 350.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.0734 8.5200 350.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.7546 8.4550 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2000 8.1200 1.60 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.2935 8.3985 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.2935 8.4000 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.8012 8.4550 50.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.0000 9.2000 15.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 100.3898 8.8000 4.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.2580 8.3985 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.2580 8.4000 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.3000 4.1500 4.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.8442 8.4550 50.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 100.7500 7.2600 30.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 102.1500 8.9300 40.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.2170 8.3985 250.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.2170 8.4000 250.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 100.8758 8.4550 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.1944 8.3975 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.1944 8.4000 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.2864 8.4500 747.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 100.9123 8.4550 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.9868 8.3800 450.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 97.9868 8.3795 200.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.1595 8.3985 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.1595 8.4000 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.3000 8.2200 1.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 114.1336 7.2400 50.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 105.3217 8.4446 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.1000 10.7600 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.5274 9.5300 2003.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.3802 11.0000 750.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.6708 10.2500 513.00 INE705A08045 VIJAYA BANK 9.54% 31-Dec-99 95.4075 10.8200 15.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.5000 9.3115 5.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange