Jun 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10732.50 NSE 26414.10 ============= TOTAL 37146.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Oct-15 176.2430 0.0000 2.50 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.9939 8.3700 100.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 5.00 INE283O07087 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 26-Dec-16 105.8749 11.6200 30.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 101.8188 11.9100 40.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.3686 8.3300 10.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8116 9.4000 3450.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 101.2500 - 1.00 INE010A07182 PRISM CEMENT LTD 10.75% 19-Feb-18 99.9696 11.0100 40.00 INE804I07ZR8 ECL FINANCE LTD 0.00% 23-Mar-18 103.9050 0.0000 50.00 INE437M07018 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 26-Apr-18 106.9253 11.1200 30.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 30-Jul-18 99.5000 8.8300 2000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.0550 8.5400 6.80 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.2820 9.9100 1000.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.2936 8.8100 210.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 98.7155 8.6900 200.00 INE764L07074 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECTS 11.75% 13-Apr-20 99.0263 11.9900 30.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 99.5400 8.4800 5.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 29-May-20 99.2100 8.8500 2000.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.8970 8.3900 400.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.5038 8.8100 48.00 INE667A09102 SYNDICATE BANK 9.35% 27-Jul-21 100.0000 9.3400 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.4200 7.3200 14.20 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.6000 9.4700 9.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 99.8621 8.6500 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.1906 8.5400 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 97.8318 8.5400 100.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2000 9.0300 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.0025 8.6000 50.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.1500 8.6700 100.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 104.5168 8.6100 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 104.8455 8.6100 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 101.5371 8.6100 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.4834 7.3100 70.00 INE848E07385 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-27 102.3885 8.5100 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.1000 7.2600 56.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.0500 10.4300 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 101.0000 9.9000 150.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.0000 6.1600 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 91.8480 11.9100 50.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0500 10.4900 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.0000 7.2200 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.0000 5.5000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.7300 10.2900 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.7400 12.6300 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.4165 0.0000 1.00 NSE === INE532F07AO1 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 11.00% 28-Sep-15 101.4302 5.6027 750.00 INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON 5.00% 21-Nov-15 113.1439 10.3588 50.00 INE804I07YL4 ECL FINANCE LIMITED 15-Dec-15 115.1186 10.0000 500.00 INE918K07615 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 17-Dec-15 114.0209 10.0000 500.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 98.6700 10.0000 4.00 INE918K07748 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 11-Jan-16 111.4150 10.0000 500.00 INE804I07ZZ1 ECL FINANCE LIMITED - 26-Apr-16 107.1461 10.0000 500.00 INE804I07A53 ECL FINANCE LIMITED - 11-May-16 102.4689 10.0000 500.00 INE691A09102 UCO BANK RESET 01-Jun-16 98.0000 11.9700 1.00 INE918K07714 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 06-Jun-16 121.6093 10.0000 500.00 INE918K07730 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 08-Jun-16 122.2260 10.0000 500.00 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-16 101.7701 7.9738 7.50 INE752E07405 POWERGRID SR13K 8.63% 31-Jul-16 96.6500 12.0000 3.80 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 98.5000 11.9500 2.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.9939 8.3500 100.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.2000 10.5400 3.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 96.7800 12.0000 3.00 INE306N07FU0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.71% 03-Apr-17 99.5555 8.9376 90.00 INE033L07BZ2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.71% 03-Apr-17 99.5547 8.9375 61.00 INE136E07OV0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 28-Apr-17 125.9700 - 3.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 96.8700 11.5000 1.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 96.8400 11.5000 1.40 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9883 8.3288 150.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 99.9883 8.3300 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0682 9.2500 1800.00 INE071G08619 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 24-Jul-17 100.1372 8.6900 150.00 INE476M07644 L&T HOUSING FINANCE LIMITED - 25-Jul-17 100.0000 9.1000 500.00 INE136E07PJ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-Jul-17 117.7900 - 2.50 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 94.0000 12.0000 2.50 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4408 8.6500 250.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.4408 8.6500 250.00 INE804I07ZR8 ECL FINANCE LIMITED - 23-Mar-18 103.9050 10.2000 50.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 22-Jun-18 100.1142 8.6900 100.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.0000 8.6000 1200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.1000 8.6448 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 75.0550 7.5200 6.80 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6200 8.7300 27.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 93.0000 12.6300 4.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 102.4500 9.2400 2340.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.3104 8.7950 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.3104 8.7950 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.3300 8.6002 2.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 102.2604 9.3000 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.2791 8.5637 50.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 100.4800 8.9000 1.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-19 102.2948 10.1455 100.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 99.9673 8.7500 600.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 96.6000 11.8600 2.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.7900 8.7100 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.7155 8.6800 1150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 98.7155 8.6800 699.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 96.0500 11.8500 3.50 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9000 8.6890 200.00 INE804I08619 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 104.4700 10.7600 4.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 98.7742 8.6797 1150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 98.7742 8.6838 650.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 03-May-20 103.1000 9.9000 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.3500 8.6000 1.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.9500 8.6510 4.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.0600 8.7600 69.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3588 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3589 500.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.5038 8.8000 48.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.7500 9.5500 5.20 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 102.5100 8.6000 7.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.9200 8.8500 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.8500 9.3000 150.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 103.6600 8.9000 4.00 INE912E08AD9 SBI GLOBAL FACTORS LIMITED 9.22% 29-Jul-21 99.6800 9.5000 2.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.7100 9.9000 1.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 100.0600 8.8500 6.00 INE528G08204 YES BANK LIMITED 10.20% 28-Oct-21 101.2500 9.9000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.4200 7.3200 14.20 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.8000 8.5100 2.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 22-Mar-22 102.1800 8.8000 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 106.0000 10.0000 1.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 98.9492 8.5946 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 98.9492 8.5950 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.5990 8.6298 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.5990 8.6300 50.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.0000 9.0900 8.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 102.7800 8.9000 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.4500 8.8000 8.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 102.3000 8.9000 3.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.6500 9.4700 21.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.0100 8.4800 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.3700 8.5500 2.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 103.8500 8.9500 2.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 99.3700 9.9000 1.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.7900 8.5430 470.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 95.1300 11.5000 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0050 8.6190 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0050 8.6200 200.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 98.8477 8.5946 200.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 98.8477 8.5950 200.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 99.7100 9.9000 1.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 100.7121 8.6800 500.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 106.5500 8.7800 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 98.7424 8.5947 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 98.7424 8.5950 100.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 112.5000 9.6000 40.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.7300 9.8296 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.1500 9.5818 500.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.4120 8.7884 1290.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.3390 8.8000 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2500 8.5970 3.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.7500 9.6300 2.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.0800 9.5000 18.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.8100 8.8500 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.8621 8.6517 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 99.8621 8.6500 150.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.6400 8.7056 50.00 INE691I08321 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 17-Jan-25 98.6600 8.9500 1.00 INE774D08LK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.18% 31-Jan-25 100.0600 9.1500 24.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.1906 8.5452 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 98.0213 8.5199 100.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 98.7321 8.7000 250.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 98.4164 8.7488 247.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 99.8298 8.5000 2.20 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 100.0864 9.3400 30.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2000 9.1000 4.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.0025 8.6100 850.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3844 8.5501 750.00 INE691I08347 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.90% 17-Apr-25 99.6200 8.9500 3.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.5837 8.5968 100.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 100.0000 9.4800 67.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.8176 8.5697 150.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 98.8176 8.5700 150.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.2000 8.6600 10.00 INE774D08LL5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.10% 25-Jun-25 99.9500 9.1000 40.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 104.5168 8.6000 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 104.8455 8.6000 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 101.5371 8.6000 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.5400 8.4000 6.90 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2400 8.0700 8.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.5200 8.4000 1.10 INE039A09NW0 IFCI LIMITED 10.75% 31-Oct-26 99.2500 10.9700 0.50 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.3000 9.0000 27.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.7247 7.2800 60.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 102.3885 8.5000 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 98.1000 9.2100 83.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 93.4700 11.1500 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.0206 7.3700 1.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 98.5133 8.5697 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 98.5133 8.5697 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 98.5133 8.5700 50.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0837 9.4200 330.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.3000 11.3200 26.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.5000 9.7800 12.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 90.0000 12.4400 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange