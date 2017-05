Jul 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5267.20 NSE 17620.70 ============= TOTAL 22887.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.8291 8.2800 1800.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-16 100.0000 - 1.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 101.7206 7.9100 75.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 99.9737 7.9300 140.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2341 8.1300 230.00 INE477A07084 CAN FIN HOMES LTD 8.80% 02-Jul-18 100.0677 8.7700 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 102.4000 0.0000 0.50 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.1500 0.0000 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.8942 8.4300 80.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.2000 7.1500 1.70 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.72% 14-Jan-22 100.2092 8.6600 149.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2100 8.5500 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 98.8868 8.5800 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.3800 11.5600 170.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.4815 8.5700 200.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 99.8336 8.3100 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.1780 8.6100 705.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.4725 8.6800 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3183 8.6000 498.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.7018 8.5800 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 99.1338 8.5300 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.3200 7.2300 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.9000 7.3900 5.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 110.6100 7.2600 25.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.6500 7.2300 25.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.2306 8.5300 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.1100 0.0000 11.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 105.4821 9.6000 40.00 NSE === INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0634 8.1623 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.8303 8.2600 2300.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.8303 8.2600 500.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-16 118.0000 0.0000 1.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 139.8219 8.6000 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.4491 8.5500 100.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.7206 7.9000 75.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 101.6122 8.8426 65.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 102.0494 8.5000 10.00 INE306N07FU0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.71% 03-Apr-17 99.5879 8.9170 108.00 INE033L07BZ2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.71% 03-Apr-17 99.5871 9.0170 1.00 INE053F07769 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.95% 10-Apr-17 99.9737 7.9201 140.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 99.7641 8.5500 2260.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 102.4438 7.9000 50.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 102.4438 7.9000 50.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.1986 8.2000 50.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 102.4512 8.1485 6.30 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 103.4277 7.9752 6.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.9023 8.2681 50.00 INE476M07651 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 25-Sep-17 100.1273 8.9480 40.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.0850 8.2000 750.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 100.5125 9.2500 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3828 8.0900 375.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2341 8.1500 150.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 101.2881 10.5800 23.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 99.9368 8.2000 200.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.4644 8.1500 200.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8225 8.3400 417.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 100.0709 9.2500 150.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 100.0709 9.2500 150.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.1068 8.3446 60.00 INE477A07084 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 02-Jul-18 100.0677 8.7600 50.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 100.0000 9.2600 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.0115 8.3800 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6803 8.6899 54.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.6803 8.6900 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6850 8.6900 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6850 8.6900 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.8942 8.4200 180.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.2500 8.6489 6.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.1100 8.9000 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.6400 8.4358 300.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.2235 8.6200 1000.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1000 8.7400 20.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 100.2092 8.6500 93.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 100.2092 8.6500 93.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 98.4229 8.5000 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.7871 7.2500 52.10 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 99.9200 8.7500 222.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 98.6490 8.6295 100.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 98.6490 8.6300 100.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 101.1200 9.8800 50.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 98.8868 8.5700 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.7007 8.6100 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 104.7007 8.6100 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.8882 8.6900 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.8882 8.6900 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.4815 8.5576 200.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.8500 9.3200 1.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 99.8336 8.4783 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.1780 8.6000 250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.4725 8.6700 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.2547 8.5700 1100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3183 8.9672 450.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.2400 8.5000 450.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.5420 8.6000 250.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 99.6900 8.4400 350.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.2500 8.6500 70.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.0000 9.5000 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.3700 9.3000 5.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.7300 9.0900 200.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.6930 7.4100 10.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.2403 7.2950 21.50 INE390R15011 SHINING METAL TRUST - - 100.0000 12.2700 744.10 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.2306 8.5225 100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.0000 11.1200 50.00 ===============================================================================================