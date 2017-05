Jul 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6514.60 NSE 22597.90 ============= TOTAL 29112.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07ON6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Jul-15 170.5330 0.0000 1.10 INE774D07IJ7 MAHINDRA 9.85% 04-Sep-15 100.1482 8.3500 50.00 INE523E07863 LNT FINANCE LIMITED 8.90% 20-May-16 100.0081 8.7500 109.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 99.9544 8.7500 266.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 14-Nov-16 121.7975 9.0600 1046.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.5167 10.9500 660.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LIMITED 17.00% 16-Mar-17 100.0000 - 11.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.4993 8.2400 45.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1008 9.2100 150.00 INE667F07EG3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 26-Sep-17 109.1446 8.9500 2.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.1256 8.1900 6.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2880 8.1200 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3658 8.1700 1050.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 03-Mar-19 103.5457 8.4900 268.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.9000 0.0000 4.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.1474 8.8300 50.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 28-May-19 101.1014 9.0400 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.7089 8.4400 800.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 102.9500 8.5400 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.0700 9.5400 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.6960 7.5500 3.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0622 8.7000 10.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 101.1336 8.6100 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.2400 8.5600 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1618 9.2400 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 101.8610 8.6700 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 101.1141 8.6600 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.1708 8.6000 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3818 8.5400 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4600 7.2700 21.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.2656 8.5300 100.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3500 0.0000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.3500 8.1900 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.3200 10.7100 4.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 103.6000 0.0000 1.00 NSE === INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.0650 7.7000 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0770 8.0152 900.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0770 7.7300 900.00 INE774D07IJ7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.85% 04-Sep-15 100.1482 8.1000 50.00 INE090A08HG0 ICICI BANK LTD, 7.60% 30-Dec-15 99.7003 8.2500 100.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 156.6000 0.0000 0.40 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 126.6863 8.6349 780.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 100.0426 8.6500 50.00 INE090A08PF5 ICICI BANK LIMITED 0.00% 01-Nov-16 90.0355 8.4000 201.60 INE090A08PG3 ICICI BANK LIMITED 0.00% 02-Nov-16 90.0157 8.4000 38.40 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.4466 8.5500 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.5167 10.9500 660.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.3968 8.5500 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.4694 8.2350 50.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.1162 8.5500 90.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 102.7405 8.2449 112.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 102.7405 8.2500 112.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 100.0256 8.4800 20.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 99.8041 8.5246 3770.00 INE296A07FP0 BAJAJ FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 102.4818 8.9000 1.00 INE477L07099 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 15-May-17 114.0197 10.2300 1.00 INE881J07DI0 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD - 20-Jun-17 113.2664 10.3700 1.00 INE866I07644 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 20-Jun-17 113.4867 10.1700 1.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1355 8.5100 400.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1355 8.5100 400.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5105 8.2350 400.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5105 8.2347 331.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.7032 9.2345 250.00 INE774D07LJ1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 05-Apr-18 99.6889 8.7974 140.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.4416 8.1563 320.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.1495 8.4451 90.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.4453 8.2019 200.00 INE043D07HL5 IDFC LIMITED 8.54% 10-Apr-18 99.6073 8.6700 100.00 INE043D07HL5 IDFC LIMITED 8.54% 10-Apr-18 99.6073 8.6700 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2880 8.1300 500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2336 8.1500 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 99.4815 8.5959 30.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.1210 8.8343 320.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0502 8.3666 240.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3658 8.1600 1350.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.4178 8.1400 300.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5383 11.2000 40.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.4850 8.5500 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4777 8.4200 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.5457 8.4800 250.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.1474 8.8400 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.2810 8.6400 6.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.2513 8.4600 350.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.2513 8.4600 350.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.0954 8.4200 100.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.6500 8.7500 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1971 8.5500 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.1971 8.5500 250.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9303 8.6700 100.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 104.4446 8.4703 20.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.0700 8.7300 2.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3556 1300.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.0000 9.5000 160.00 INE033L07DG8 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.95% 09-Jul-20 100.0000 8.9500 200.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 126.8264 9.7900 12.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 127.2667 9.9000 62.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.7322 8.9900 30.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.8188 8.6400 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.0424 9.5500 50.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 100.2092 8.6501 157.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.7642 7.2500 250.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.4300 9.0000 300.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.4417 9.5600 50.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 99.9200 8.7458 470.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.0987 8.6164 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1618 9.4200 500.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 112.9408 8.6400 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 102.5991 9.3000 100.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 104.8500 9.3200 58.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 101.8610 8.6600 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 101.1141 8.6500 250.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.2632 9.5300 1.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.6186 8.6468 100.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 98.6186 8.6468 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 99.8240 8.5000 100.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.0800 9.4300 47.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4455 8.5400 544.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.4455 8.5400 300.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 100.0000 9.6100 80.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.0100 9.4900 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8111 8.1500 20.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.6866 7.3100 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 97.2656 8.5182 200.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.9200 9.8700 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1500 10.8700 52.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 106.0600 11.4400 14.50 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.4200 4.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.7000 11.3000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com