Jul 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6494.10 NSE 24913.90 ============= TOTAL 31408.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.4994 8.0500 150.00 INE756I07365 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.86% 29-Jan-16 100.5516 8.5700 100.00 INE001A07LG1 HDFC LTD. 8.80% 02-May-16 100.0916 8.6000 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 99.9760 8.6000 250.00 INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 100.1594 8.6600 250.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.9377 8.4700 10.00 INE063P07031 EQUITAS FINANCE PVT LTD 0.00% 30-Aug-16 115.6155 0.0000 200.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.8138 8.4600 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4547 8.1900 19.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.4949 8.2200 10.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.6565 8.5300 13.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 20-Mar-17 102.2713 8.5200 7.00 INE445L08201 NABHA POWER LIMITED 8.11% 10-Apr-17 99.5062 8.3900 18.00 INE134E08HK0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 24-Apr-17 99.5456 8.2300 8.00 INE916DA7HI2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.76% 02-May-17 99.9401 8.7600 19.00 INE476M07495 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 8.81% 02-May-17 99.6994 8.9500 5.00 INE523E07BJ1 LNT FINANCE LIMITED 8.80% 02-May-17 99.7754 8.8900 5.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.8126 8.1500 6.00 INE800H07223 OMAXE LIMITED 14.00% 23-Dec-17 100.0000 - 2.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 7.95% 09-Apr-18 99.5140 8.1300 150.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2875 8.1200 150.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2251 8.3100 450.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5372 8.4800 500.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 6.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.9755 8.0500 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.4249 8.0700 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8008 8.6600 300.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.9000 10.0700 4.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.2472 8.6600 250.00 INE155A08258 TATA MOTORS LTD 9.02% 10-Dec-21 100.0400 8.9800 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2690 8.4600 200.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0435 8.7300 120.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 97.6461 9.3800 500.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 102.2370 9.4300 700.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.3000 0.0000 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 102.3649 8.5900 200.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.1110 8.6500 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 98.9258 8.5500 900.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.4612 0.0000 0.60 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 102.3317 8.5300 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.9251 8.5300 50.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.0552 8.5300 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.7728 7.1300 21.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 106.1764 8.6000 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.1828 8.5300 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.3000 10.0500 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3500 2.0700 9.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.9000 0.0000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.7000 0.0000 2.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 103.0000 0.0000 2.00 NSE === INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.11% 11-Aug-15 100.0511 7.7499 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1598 7.8000 100.00 INE750H07048 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 26-Sep-15 116.2096 10.2200 1500.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1547 8.0699 150.00 INE957N07013 HERO FINCORP LIMITED 10.20% 03-Oct-15 100.2790 8.2472 100.00 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.4994 8.2500 150.00 INE756I07365 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.86% 29-Jan-16 100.5516 8.4100 100.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 109.4009 8.2782 50.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7543 8.3000 250.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7543 8.3000 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 100.0916 8.5000 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9760 8.5000 250.00 INE296A07906 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 06-May-16 100.1594 8.5700 250.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.5938 9.0126 50.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 99.7982 8.7338 250.00 INE063P07031 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Aug-16 115.6155 12.1000 200.00 INE535H07258 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 16-Jan-17 100.6424 9.4216 100.00 INE535H07258 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 16-Jan-17 100.6424 9.4200 100.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 101.5919 8.8526 30.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.6032 8.0500 5.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 99.7841 8.5373 1500.00 INE053F09GG7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-17 100.5729 7.9739 10.00 INE476M07495 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 02-May-17 99.6994 8.9507 7.50 INE523E07BJ1 L & T FINANCE LIMITED 8.79% 02-May-17 99.7754 8.8935 7.50 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7942 9.2268 15.00 INE866I07693 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 31-Aug-17 110.7701 10.1500 2.00 INE477L07115 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 31-Aug-17 110.6422 10.2100 2.00 INE202B07BX9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 03-Oct-17 108.4506 9.3900 1.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.6999 9.2343 200.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2875 8.1300 150.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2855 8.1300 51.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.1092 8.1390 200.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.5248 8.1200 52.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.3280 8.1407 100.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.3280 8.1500 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8497 8.3300 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.5372 8.5000 500.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 102.6163 8.2500 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3908 8.1590 400.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.1307 8.2500 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2125 8.3006 700.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.1195 8.3430 300.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2251 8.2950 250.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 10.60% 11-Sep-18 106.9755 8.2000 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9158 8.3000 190.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9158 8.3000 190.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1389 8.2000 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1389 8.2000 500.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9623 8.2000 550.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9623 8.2000 550.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 57.10 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 103.2838 10.8900 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.0743 8.2100 75.10 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.4249 8.2361 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8557 8.6300 2.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8008 8.6500 300.00 INE871D07ND4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.95% 04-Feb-19 103.2500 8.8034 50.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT LTD18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 7.90 INE115A07HO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 13-Jun-19 100.0000 8.6000 2000.00 INE148I07894 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-19 101.9779 9.3800 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.8000 8.4900 1.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.9192 8.3501 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.9192 8.3500 50.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.2472 8.6500 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.1154 8.4147 100.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 94.6064 10.4000 2.50 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3446 8.5100 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.3446 8.5100 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.38% 27-Apr-20 99.3435 8.5300 150.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.3435 8.5300 150.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 100.1983 8.8300 100.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1500 8.7200 37.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.9037 8.3796 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 99.9037 8.3800 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.1608 8.2200 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.0600 10.2500 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.1000 8.5100 2.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1341 7.8000 100.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 101.4700 9.5000 30.00 INE528G08204 YES BANK LIMITED 10.20% 28-Oct-21 102.0000 9.7300 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.4424 8.5500 50.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.0300 9.1800 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.7742 7.2479 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.0480 7.2000 470.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2690 8.4500 200.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 100.4500 8.9900 300.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.4346 9.5000 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 100.4346 9.5000 50.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0000 8.7200 168.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3259 8.5600 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 97.6461 9.3700 500.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 113.1908 8.6000 2.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 99.0872 8.4400 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 102.6600 9.2900 752.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.34% 28-Aug-24 104.4190 8.6060 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 102.3649 8.5800 200.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 102.6700 8.7177 80.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 99.8769 9.9000 42.50 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6500 9.7000 10.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.4000 9.5200 1.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED - 31-Dec-24 103.1500 9.4100 4.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.6800 8.7000 100.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 97.8476 8.5600 50.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 99.0500 8.2500 20.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 99.0554 8.4400 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 99.1110 8.6400 150.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.1027 8.4269 986.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.1027 8.4269 743.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 99.8640 8.4900 200.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 102.9500 9.4500 153.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6047 8.6279 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9258 8.5400 1300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 98.9258 8.5400 150.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.0000 9.4900 150.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 102.2149 8.5000 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 102.2149 8.5000 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 102.8210 8.4893 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 102.2106 8.5200 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 102.2106 8.5200 50.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.8350 8.5117 50.00 INE555J07062 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.35% 31-Mar-27 103.2950 10.0655 278.80 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 101.6300 9.8000 1.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 102.3317 8.5200 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 102.9251 8.5200 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.7851 7.2700 5.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 103.0552 8.5200 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.9600 7.2800 150.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 109.6298 7.3150 50.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 109.5136 7.3300 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.4641 7.2700 5.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.1828 8.5200 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.7000 9.9500 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.8000 11.2600 36.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4000 11.2997 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 