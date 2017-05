Jul 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5961.00 NSE 30455.80 ============= TOTAL 36416.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07DN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 09-Aug-15 135.9012 0.0000 2.00 INE668F07012 JYOTHI LABORATORIES LTD 10.25% 07-Nov-15 100.4925 8.4500 200.00 INE161J07168 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.50% 21-Dec-15 99.8173 9.9300 500.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.5021 8.5900 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.4588 8.5100 150.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6550 8.6000 250.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0318 8.6200 250.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 101.1000 9.4100 0.20 INE054O08049 LNT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 100.0011 8.8600 850.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 100.3951 10.2200 50.00 INE774D07LF9 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 10-Apr-18 79.3934 8.8100 10.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 100.0840 8.2500 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4797 8.5200 100.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 22.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 105.7650 9.8100 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8508 8.6400 500.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 101.5731 8.3100 50.00 INE848E07799 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-19 99.9900 8.4900 100.00 INE848E07807 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-20 99.9900 8.4900 100.00 INE848E07815 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-21 99.9900 8.4900 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1100 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.6100 7.1800 0.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.2764 8.4500 200.00 INE848E07823 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-22 99.9900 8.4900 100.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.05% 25-Oct-22 101.7900 8.6900 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 109.5000 9.5000 1.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0497 8.7200 25.00 INE848E07831 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-23 99.9900 8.4900 100.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 106.9808 7.2000 450.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 107.4053 7.1900 2.80 INE848E07849 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-24 99.9900 8.4900 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 101.9452 9.4000 200.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.4209 8.5500 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.3615 8.5200 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6300 8.5100 150.00 INE848E07856 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-25 99.9900 8.5000 100.00 INE848E07864 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-26 100.0500 8.4900 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.6600 7.4100 70.00 INE848E07872 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-27 100.0500 8.4900 50.00 INE848E07880 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-28 100.0500 8.4900 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.8257 7.2400 2.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 109.8300 7.3200 5.00 INE848E07898 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-29 100.0500 8.4900 50.00 INE848E07906 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-30 100.0500 8.4900 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.5600 0.0000 9.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.7500 10.6000 0.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3688 9.3400 150.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6700 0.0000 6.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.6000 9.8500 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 104.3700 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.7000 10.6800 1.00 NSE === INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0545 7.7500 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.0545 7.7492 50.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 100.4925 8.4000 200.00 INE161J07168 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LTD 9.50% 21-Dec-15 99.8173 10.3000 500.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.5288 8.5000 1000.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.5288 8.5000 1000.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.5021 8.4000 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.4588 8.3500 150.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 99.9735 8.0200 50.00 INE306N07DG4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4981 8.4500 500.00 INE306N07DG4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4981 8.4500 500.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.5377 8.4000 150.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.5377 8.4000 150.00 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 100.6490 8.6422 100.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.4516 8.6500 250.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.4516 8.6500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0072 8.2000 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0072 8.2000 450.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 100.0339 8.6500 250.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 100.0339 8.6500 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.3057 8.9860 10.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6550 8.6000 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.1930 8.2179 15.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0730 8.5635 25.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.7764 8.1904 15.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 101.0318 8.6000 250.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.2911 8.1413 85.00 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-16 102.2424 8.4653 13.50 INE063P07098 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Oct-16 101.3400 11.5000 1.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.7656 8.6500 100.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.7656 9.8400 100.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1388 8.5000 300.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1388 8.5000 300.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.1459 8.5000 49.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 101.9094 - 7.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0908 8.2178 900.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.7462 9.2518 40.00 INE121E07213 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-17 100.1532 10.0100 1100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 101.4816 8.5393 60.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0760 7.8500 2000.00 INE514E08EC7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.63% 27-Oct-17 100.0760 7.8500 2000.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.6096 8.9638 40.00 INE140A08SN6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 28-Feb-18 100.2249 9.1836 32.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.1062 8.1915 500.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 99.1050 8.1900 180.00 INE881J07DO8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 11-May-18 99.2600 10.5100 900.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.0167 9.1852 200.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0839 8.2500 300.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0839 8.2500 250.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4780 8.5200 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4780 8.5200 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5324 11.2000 8.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.8537 8.6300 501.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 102.7844 8.4600 9.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 101.5731 8.3000 50.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 100.0000 8.4900 112.30 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 100.3400 8.6000 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.7900 8.4900 2.00 INE690F08154 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 8.60% 30-Dec-19 95.8500 10.3000 1.20 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.3750 8.8000 25.00 INE721A08885 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.90% 19-Apr-20 103.1900 10.0000 300.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.3436 8.5300 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.3436 8.5300 100.00 INE895S07014 BHAVYA CEMENTS LIMITED 10.00% 07-May-20 100.6211 - 7.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.9500 8.5200 4.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.0000 8.4900 112.30 INE121E07270 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-20 100.1664 10.0100 1200.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 101.5335 8.4598 7.50 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 101.5859 8.5850 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.6500 10.3400 2.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.7500 8.3700 4.00 INE848E07815 NHPC LIMITED SR-T STRRP C 8.50% 14-Jul-21 100.0000 8.4900 162.30 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 103.9800 9.8300 1.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1435 7.7001 10.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.9000 12.0200 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 101.4869 8.5188 1.30 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.5400 8.5300 10.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.1631 10.0100 400.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 98.4253 8.5000 50.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 98.9000 8.4800 7.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 104.4845 8.7800 50.00 INE804I08635 ECL FINANCE LIMITED 11.25% 30-Jun-22 101.0000 11.0100 12.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 100.0000 8.4900 362.30 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 104.6884 8.7800 50.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 100.1671 9.6585 32.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 101.7900 8.6860 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.2600 9.7200 1.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.0500 8.7200 39.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.85% 02-Jun-23 103.2100 9.2500 1.00 INE848E07831 NHPC LIMITED SR-T STRRP E 8.50% 14-Jul-23 100.0000 8.4900 362.30 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 106.9869 7.2000 250.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 106.3701 7.2000 100.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP F 8.50% 14-Jul-24 100.0000 8.4900 362.30 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 101.0000 9.7100 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.9452 9.4150 200.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 104.8627 8.5400 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.1687 9.3209 30.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.2564 8.6800 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.2000 8.5800 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.4900 9.7200 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.6900 1.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.2900 8.6500 12.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 101.1930 8.2179 15.00 INE759E08028 L&T FINCORP LIMITED SR-S 9.95% 28-Mar-25 103.1800 9.4100 69.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 97.5000 9.2400 30.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6997 8.9063 450.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6360 8.5100 363.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 98.2280 9.5000 50.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP 8.50% 14-Jul-25 100.0000 8.4900 312.30 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.4800 8.1700 0.30 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 100.0000 8.4900 212.30 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.9600 8.5000 80.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 106.6600 7.4115 70.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 101.6000 10.0000 0.40 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 100.0000 8.4900 212.30 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.9500 7.3800 250.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.8519 7.3500 500.00 INE848E07880 NHPC LIMITED SR-T STRRP J 8.50% 14-Jul-28 100.0000 8.4900 62.30 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 107.0638 7.3900 1000.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.7083 7.3900 800.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 108.7087 7.3900 800.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 108.7087 7.3900 500.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 108.7087 7.3900 300.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 108.8762 7.3900 800.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 109.3937 7.3900 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 108.9736 7.3900 1250.00 INE848E07898 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-29 100.0000 8.4900 62.30 INE053F07702 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 02-Dec-29 109.6403 7.3900 130.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 103.8100 8.5000 1.00 INE848E07906 NHPC LIMITED SR-T STRRP 8.50% 14-Jul-30 100.0000 8.4900 62.30 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED - 31-Dec-99 104.9000 9.6500 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5000 10.8100 1.00 