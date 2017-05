Aug 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10352.70 NSE 37279.40 ============= TOTAL 47632.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.0570 7.3500 50.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.38% 06-Nov-15 100.1613 7.9800 250.00 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.70% 23-Nov-15 100.2654 8.0300 80.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9071 8.5800 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4603 8.6600 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.3347 8.2100 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0180 8.1800 150.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.0567 9.6100 187.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 8.65% 08-Oct-17 100.0263 8.6200 250.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 100.0762 8.2400 200.00 INE671H07186 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-18 100.0000 11.9800 1.50 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 108.0000 10.1600 1.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.4595 8.5500 300.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.4789 8.6900 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0816 8.3400 900.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1172 9.0100 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1200 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1865 8.3900 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5639 8.4300 1000.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 105.2839 9.2600 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.0000 9.2200 13.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.5019 8.4900 3000.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.4080 8.3900 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 99.8552 8.4000 50.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 100.4185 8.2900 1750.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 107.7650 7.2700 481.20 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.2000 7.2200 1.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.6500 7.2200 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 110.4717 7.2400 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.6592 8.4300 150.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.0000 5.4400 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 30-Oct-99 108.1100 11.3000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 105.4479 11.1900 30.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.7500 10.7800 3.00 NSE === INE804I07FW0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Sep-15 146.9710 11.7500 2.50 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.2582 7.8500 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.2582 7.8500 100.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 172.0300 0.0000 0.60 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0928 7.7300 2000.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0928 7.7300 2000.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.5397 8.3000 50.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4160 7.9000 50.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.4160 7.9000 50.00 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.4400 8.0000 100.00 INE136E07MJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Apr-16 159.7600 22.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 99.8523 8.5000 50.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 99.8523 8.5000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9071 8.5900 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4603 8.6400 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4603 8.6400 150.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.3347 8.2000 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.3712 8.6500 550.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.3712 8.6500 550.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.0000 8.1448 1340.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.0000 8.1366 700.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9064 8.1700 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.9064 8.1700 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0263 7.8400 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 99.7533 9.4437 200.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0144 7.7200 1700.00 INE261F08428 NABARD 8.20% 18-Dec-17 100.0144 7.7200 1500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5472 8.5000 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5472 8.5000 50.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 99.4243 8.5500 250.00 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 99.9693 9.2034 100.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.4955 10.5346 300.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0762 8.2500 200.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.6721 7.9700 15.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.1963 8.1628 50.00 INE202B07FT8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Aug-18 100.4026 9.1000 340.00 INE304T07015 VAGAD BUILDERS AND DEVELOPERS PVT 17.50% 12-Aug-18 97.5218 20.4900 170.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.9700 8.1720 750.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.8000 10.2400 1.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.0000 8.7141 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.7437 8.3600 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.7437 8.3600 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.0700 8.3500 1.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.9124 8.4000 800.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 101.3300 8.3500 1.00 INE860H07BP7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-J1 8.85% 14-Aug-19 100.0200 8.8353 400.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.4789 8.6800 650.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.7777 8.5899 400.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9941 9.6168 100.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2200 11.7400 4.00 INE691I07893 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.65% 21-Jan-20 99.4300 8.7800 15.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 102.2532 10.0000 50.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.2206 8.5477 400.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.2206 8.5500 400.00 INE691I07AS0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.81% 29-May-20 99.9900 8.7900 20.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3485 550.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3485 550.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.9639 8.4000 1300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.9639 8.4000 400.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.9400 10.3800 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.1172 9.0000 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1865 8.3900 250.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 104.0000 7.4600 3.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 101.9000 9.2800 2.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.2885 8.6700 701.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.4900 8.3400 2.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.7700 8.6009 8.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0242 8.8908 550.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0400 8.8800 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.0400 8.8882 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.7900 9.1000 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.5002 8.4350 500.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.2839 9.2500 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.5000 8.9100 14.00 INE572E09262 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 24-Nov-24 103.2400 8.3600 8.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.3223 8.6600 200.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.3000 8.6636 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.7997 8.4300 250.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.3400 8.6000 30.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.4762 8.9000 500.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.4762 8.9000 499.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 100.3500 8.6300 9.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 99.5035 9.1900 3500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.7429 8.4500 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.5019 8.4884 3000.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.4080 8.3800 250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1200 9.6000 10.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.7544 8.3450 15.90 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.8552 8.3950 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 99.9500 9.2027 14.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 100.0000 9.3522 164.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 101.0000 9.0800 56.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.1800 9.2080 50.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.4185 8.3000 1750.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.2300 9.2500 2.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.0000 9.9900 120.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.0301 8.5370 100.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.0300 7.1400 750.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 107.7650 7.2600 481.20 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.9800 7.2425 1.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.4300 7.2425 1.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 110.0000 7.2675 150.00 INE043D07HP6 IDFC 8.66% 25-Jun-18 100.1717 8.5800 50.00 INE043D07HP6 IDFC 8.66% 25-jun-18 100.1717 8.5800 50.00 INE804I07NT0 ECL FINANCE LIMITED SR-E5G301 BR N -- 11-Sep-15 135.0670 11.2500 4.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.6019 8.9530 80.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.6019 9.1573 80.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 9.41% 27-Jul-37 109.6592 8.4200 150.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 117.6000 9.0000 0.20 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.4865 9.5877 250.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 101.3098 9.7882 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.4506 9.9500 90.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3500 9.6000 22.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1551 11.4000 5.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 