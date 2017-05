Aug 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9116.20 NSE 49751.10 ============= TOTAL 58867.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOLe DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 03-Sep-15 190.1110 0.0000 48.80 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0709 8.3500 800.00 INE013A07PE2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 12-Oct-15 181.4940 0.0000 5.00 INE013A07PF9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-Oct-15 181.2880 0.0000 9.30 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Oct-15 180.7760 0.0000 26.20 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 140.9081 0.0000 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.7925 8.2500 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 99.8139 8.2500 200.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.0000 8.7100 50.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 122.0000 0.0000 300.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 28-May-19 102.8500 11.0000 0.50 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2997 8.3600 500.00 INE872A07TN4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.25% 12-Nov-19 100.7500 11.0000 0.40 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 100.0200 8.9200 50.00 INE227L08013 ARVIND LIFESTYLE BRANDS LTD 10.35% 27-Jul-20 99.9865 10.3400 600.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.1448 8.4300 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1593 8.3300 3350.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.0400 151.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1860 8.3800 650.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1641 8.3900 400.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.3812 8.6700 300.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 98.7597 8.6800 400.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 100.8291 8.4300 250.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.4400 9.0500 4.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 100.4508 8.3100 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 100.0000 9.9900 25.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.6271 7.0700 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 112.6963 7.2400 55.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.8771 8.2800 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.0000 7.3900 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.1000 0.0000 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.5500 10.6500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 40.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.0700 11.0200 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.8500 0.0000 20.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.1538 10.3100 5.00 NSE === INE742F07189 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Sep-15 100.1162 8.0976 300.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0709 8.0003 1850.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0731 8.0000 500.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.0956 7.6500 750.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.0956 7.6500 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3032 7.9000 300.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3032 7.9000 300.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0766 8.2000 200.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0766 8.2000 200.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.3900 8.1758 150.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.3900 8.1758 150.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.3383 8.6000 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.3383 8.6000 50.00 INE136E07MJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Apr-16 159.8000 2.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0474 8.0700 250.00 INE148I07738 INDBULLS HSG FIN 10.45% 15-Jun-16 101.1050 8.8400 1000.00 INE915D07PU8 CITICORP -- 31-Aug-16 107.9600 -7.2552 2.50 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0518 8.0700 250.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 101.1656 8.0800 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 101.1656 8.0800 50.00 INE296A07BS3 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 31-Aug-16 110.6852 8.6258 4.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2510 8.0800 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2510 8.0800 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 141.1298 7.8650 150.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 141.1298 8.6500 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 140.9081 8.6500 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.3712 8.6438 500.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.3712 8.6500 500.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.4726 8.5818 7.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.0000 8.1448 1650.00 INE296A07FZ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-May-17 103.3891 8.7555 3.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.0000 8.1500 1000.00 INE916DA7HD3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-IV -- 01-Jun-17 86.3356 8.6560 9.00 INE271C07145 DLF LIMITED TRANCHE-II SR-I 12.25% 11-Aug-17 100.0000 12.9406 900.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7925 8.2400 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.7957 8.2399 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.8632 8.2400 1250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5746 8.1800 1250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5361 8.2000 300.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5734 8.1800 300.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.1460 8.1550 50.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.1460 8.1550 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.6248 10.1000 600.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.2354 8.2500 300.00 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 99.8515 9.2535 180.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.4268 10.5654 250.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.0559 8.1494 327.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.0559 8.1361 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.0559 8.1494 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 100.0451 8.2616 5.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 100.4944 8.1763 500.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 100.4944 8.1800 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.1813 8.2985 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.1813 8.3000 50.00 INE896L07108 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.70% 01-Jul-18 100.7173 9.0300 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.1972 8.2959 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.1972 8.3000 50.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 100.0000 8.6900 200.00 INE202B07FT8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Aug-18 100.4200 9.0936 340.00 INE271C07152 DLF LIMITED TRANCHE-II SR-II 12.25% 10-Aug-18 100.0000 12.9467 950.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.8139 8.2400 350.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.7440 8.2600 650.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 122.0000 8.6795 300.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.4791 8.3400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.4791 8.3400 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9300 8.3187 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.6085 8.5000 1250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.6085 8.4959 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9437 8.3800 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9437 50.00 INE271C07160 DLF LIMITED TRANCHE-II SR-III 12.25% 09-Aug-19 100.0000 12.9498 950.00 INE860H07BP7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-J1 8.85% 14-Aug-19 100.0000 8.8412 200.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.1845 8.4300 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2997 8.3400 501.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5952 8.7000 400.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 103.3240 9.7000 50.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-124 OPT-X 8.95% 10-Apr-20 100.0200 8.9113 50.00 INE895S07014 BHAVYA CEMENTS LIMITED 10.00% 07-May-20 101.5052 10.0349 47.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1300 9.4400 24.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.6800 8.5600 11.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.1448 8.4000 350.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.0662 8.4200 50.00 INE271C07178 DLF LIMITED TRANCHE-II SR-IV 12.25% 11-Aug-20 100.0000 12.9461 950.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1593 8.3500 4850.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1593 8.3500 1500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 106.8816 10.3900 9.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.0527 8.4479 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.0527 8.4500 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2082 10.1724 500.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 104.0299 8.3791 50.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 104.0299 8.3800 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.6500 8.3700 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.4200 9.4700 100.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 101.8740 8.3800 100.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 101.8740 8.3800 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 102.0108 8.4000 150.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 102.0108 8.4000 150.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.3828 8.4000 50.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 102.3828 8.4000 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.2335 8.3800 650.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4900 8.3600 8.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 103.6516 9.1100 100.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.0000 10.5000 100.00 INE860H08DH8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED RESET 07-Oct-22 100.2149 7.1500 250.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 137.7692 9.2450 451.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.4430 8.4250 50.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.1297 8.7000 700.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1641 8.3800 400.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.4928 9.7286 10.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0722 8.4200 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0722 8.4200 50.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6000 8.6309 25.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 106.0000 9.6950 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 103.9629 8.6788 10.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.7300 8.5000 4.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.0034 9.2000 208.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.2283 8.6750 150.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.2283 8.6750 150.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.7597 8.6700 650.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 98.6979 8.6800 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0511 8.3900 350.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.0511 8.3900 100.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.4500 9.3600 23.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9932 8.6517 20.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.9932 8.6500 20.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.7829 8.4100 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.7829 8.4100 250.00 INE001A07NL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.33% 06-Feb-25 99.5434 9.1100 1750.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.3017 8.5200 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.3017 8.5200 100.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 104.9155 8.3550 18.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.9500 8.3100 15.90 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.03% 05-Apr-25 102.4300 8.6300 3.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4625 8.7883 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.4625 8.3800 150.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0000 8.6818 805.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.0000 8.6818 800.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.5000 9.7300 1.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0000 8.6845 1016.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.0000 8.6845 1000.00 INE033L08197 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.25% 22-Jul-25 102.4900 8.8600 1.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 100.4508 8.2950 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.3000 9.7800 155.00 INE296A07HW2 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-135 OP I 8.90% 20-Aug-25 100.0000 8.8900 400.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 99.9300 7.1700 600.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.0300 7.1390 350.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.7800 8.2900 40.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.9800 8.4500 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.3752 8.3800 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.3752 8.3800 200.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.8771 8.2700 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.0125 8.3550 18.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.5548 7.3300 50.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 112.7532 7.4500 3.50 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 117.8500 9.0000 0.20 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.4930 9.5861 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.2000 9.8200 112.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7400 40.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.0000 11.2440 16.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.4500 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate 