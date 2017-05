Aug 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6415.80 NSE 39793.20 ============= TOTAL 46209.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0816 8.2400 100.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 26-Feb-16 100.3201 8.5100 50.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.6178 8.5300 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 99.0100 11.6700 1.80 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1151 8.6200 40.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.6128 8.6200 400.00 INE331M07070 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PRIVATE 10.00% 07-Jan-18 104.9400 7.7100 40.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.3378 8.1300 2100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 99.7695 8.2600 500.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0530 8.1500 50.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2500 8.6200 2.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.7797 8.3500 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.7393 8.6100 350.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3600 350.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1977 8.3200 250.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.1251 8.3600 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.5700 0.0000 1.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 102.2011 8.3600 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.1000 8.4300 2.00 INE916M07011 CLASSIC MALL DEVELOPMENT COMPANY 9.95% 19-Aug-22 100.8900 10.0800 3.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 99.2612 9.5400 100.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.2136 9.5400 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.4382 9.3800 150.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 105.2214 8.3600 100.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6700 8.6200 6.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 102.8000 7.7800 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.6633 9.1300 250.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6479 8.5800 250.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.0000 9.4100 8.00 INE153A08055 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.28% 19-Nov-24 100.0895 8.2600 200.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 101.9200 9.2600 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7193 8.3300 100.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.4821 8.6100 14.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 101.1000 9.8200 3.00 INE087P07048 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 07-Aug-25 100.4500 10.0200 6.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 108.2500 0.0000 9.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.2000 0.0000 7.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 113.8810 7.1600 52.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.0418 8.2600 250.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.5500 5.3300 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.2700 9.3700 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.4000 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6700 0.0000 5.00 NSE === INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.0000 10.2500 2.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0792 7.9000 1650.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0792 7.9000 1000.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 172.7590 0.0000 3.50 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 170.9040 0.0000 3.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.5316 8.5368 50.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.5316 8.2901 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.3201 8.3500 50.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.6178 8.3501 50.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.1161 8.9350 5.00 INE549K08038 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Aug-16 100.4856 12.1170 22.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4741 8.6464 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1151 8.6000 40.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.6128 8.6000 400.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 99.9686 8.6396 1350.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.00% 03-Apr-17 99.6934 8.1574 18.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.0000 8.1500 1300.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.0000 8.1500 1600.00 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 99.7565 9.2604 700.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 28-Jul-17 100.2264 8.4227 800.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED SR-II 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9763 1.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.6044 8.5710 3.00 INE192L08027 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD-- 17-Aug-17 117.6163 10.0206 850.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.9676 8.2000 6.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8634 8.1900 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8634 8.1900 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.8477 8.2200 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.8477 8.2200 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4461 8.2449 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.4461 8.2500 50.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.1824 8.2800 1000.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.1824 8.2776 750.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.8120 9.2604 6.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.3378 8.1200 2350.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.3124 8.2466 20.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6072 8.3500 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6072 8.3500 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3850 8.1208 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2459 8.2800 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2459 8.2800 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.8139 8.2400 150.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.0000 8.1600 750.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.8381 8.1400 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.8381 8.1400 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0530 8.1400 200.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0530 8.1400 150.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 104.1500 9.4033 2.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.8869 8.3100 300.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.8869 8.3026 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8650 8.6000 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8650 8.6000 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.9400 8.3145 550.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8297 8.3500 300.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.0925 8.6700 850.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.0925 8.6700 850.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0059 8.3600 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0059 8.3600 50.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.7194 8.6880 8.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -- 28-Jun-19 105.9818 9.6500 750.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6732 8.6200 750.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6732 8.6200 400.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.2197 8.4500 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.2197 8.4500 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.1486 8.3600 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.1486 8.3600 500.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.3542 8.3800 200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2305 8.3600 201.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2305 8.3600 200.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3000 11.7100 4.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.0728 8.9100 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0000 8.3482 850.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.3017 8.2700 150.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1000 9.4500 3.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1977 8.3400 700.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1977 8.3400 450.00 INE537P07059 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Aug-20 100.0000 8.6500 300.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 24-Sep-20 100.1250 8.4878 2600.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6700 10.2000 22.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.8200 8.3300 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2500 9.2800 7.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 106.9206 11.1000 150.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 102.2474 8.3500 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 102.2474 8.3500 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1500 8.4000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.9500 7.2100 43.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5766 8.3675 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5766 8.3700 100.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.3900 8.3800 111.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 103.7983 9.0800 115.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.1541 8.3489 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.1541 8.3500 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 99.2612 9.7500 100.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.2136 9.7500 150.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 104.6706 8.3500 250.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 104.6706 8.3500 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.1634 8.3800 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.4382 9.7500 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 102.0510 8.6000 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 102.0510 8.6000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.3000 8.3700 10.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.4656 8.6000 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 101.4656 8.6000 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 99.4700 9.0200 1.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-23 100.1810 8.3500 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-23 100.1810 8.3500 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-23 105.1635 8.3593 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-23 105.1635 8.3600 50.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.4091 8.6650 305.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 106.2642 8.6400 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.50% 23-Jan-99 109.7500 7.4900 2.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.4548 9.6365 250.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.9500 11.2600 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 11.4200 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3700 9.3400 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3200 9.8013 2.00