Aug 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10135.50 NSE 30525.40 ============= TOTAL 40660.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === NE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.5800 11.8300 1.70 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 100.6722 11.2800 100.00 INE774D07KH7 M N M FINANCIAL SERVICES LTD 9.35% 07-Oct-16 100.6407 8.6800 1500.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LTD 9.43% 24-Oct-16 100.6958 8.7200 1000.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 17-Apr-17 100.0060 8.1400 105.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 99.9991 8.1400 44.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 99.0492 12.0700 6.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 101.8379 8.6100 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.9926 8.1800 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.8577 8.2100 50.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 100.0000 19.4200 60.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2500 8.6200 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 78.2238 7.6200 3.20 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2734 8.6100 850.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1746 8.3100 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5943 8.7100 1000.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 107.1200 10.5500 0.50 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 100.0185 8.3600 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.1000 8.3600 700.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3541 8.2700 850.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.4651 8.5500 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.0000 9.3400 3.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5000 12.1200 11.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 104.7000 9.4400 6.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.0216 9.5800 100.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 55.6000 8.4900 800.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 102.4287 8.3800 50.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 102.7800 7.7800 2.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 107.0977 8.2200 731.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.0000 9.4100 7.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 104.2273 8.5300 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 101.7032 8.3700 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4134 8.3200 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6637 8.3100 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7834 8.3100 150.00 INE087P07048 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 07-Aug-25 102.0500 9.9100 16.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.55% 14-Aug-25 100.2360 8.5100 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 102.6849 8.3500 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.4064 7.2500 99.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.4500 7.2500 1.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.6691 7.2400 10.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LTD 8.72% 28-Mar-29 110.9430 7.4000 22.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 114.0500 7.2500 1.60 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.8500 0.0000 1.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 101.1400 10.8600 36.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.8500 10.7500 8.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.8300 0.0000 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.7700 0.0000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 97.5000 0.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3000 9.7100 1.00 NSE === INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 03-Sep-15 189.1730 0.0000 5.90 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 172.8240 0.0000 1.90 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 170.9670 0.0000 4.50 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3319 7.8000 300.00 INE013A07RQ2 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 19-Jan-16 155.0000 0.0000 1.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.4681 8.3851 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0585 8.0500 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0585 8.0500 200.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 99.0000 9.8100 1500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0943 8.0100 155.00 INE716J07052 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 08-Jul-16 102.3212 10.3838 150.00 INE614G08053 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 18-Jul-16 100.1871 10.2000 100.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.8196 8.6715 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0262 8.0660 9.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.9262 8.4200 75.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2234 8.1000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2234 8.1000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.8841 8.5940 23.00 INE774D07KH7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.35% 07-Oct-16 100.6407 8.6600 1500.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.43% 24-Oct-16 100.6958 8.7000 1000.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.6210 8.6200 50.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.6210 8.6200 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.1968 8.6200 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.1968 8.6200 50.00 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 99.7640 9.2554 300.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.8379 8.6000 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.9926 8.1700 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.8577 8.2000 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.9833 8.1709 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.9833 8.1700 50.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.8725 8.1026 12.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.8719 8.2799 6.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.8719 8.2800 6.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.3970 8.2500 100.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 101.3970 8.2500 100.00 INE202B07DD7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 16-Jan-18 105.9924 9.2000 1.00 INE043D07HP6 IDFC LIMITED 8.65% 25-Jun-18 100.1710 8.5800 700.00 INE043D07HP6 IDFC LIMITED 8.65% 25-Jun-18 100.1710 8.5800 700.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6849 8.3400 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6849 8.3400 100.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.9587 8.4000 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.9587 8.4000 100.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.9587 8.4000 100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.9900 8.1633 500.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 101.5825 9.2538 700.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.7547 8.4000 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.9543 8.5700 500.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 103.2734 8.6100 850.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1323 8.3200 650.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1323 8.3185 550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.3335 8.3300 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.3335 8.3300 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5943 8.7000 1000.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 99.6900 8.7400 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8949 8.3600 60.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8949 8.3600 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0185 8.3500 250.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.0244 8.4000 10.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1400 9.4500 3.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1100 9.4500 20.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 101.0149 8.5103 4.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.7200 8.5500 10.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.1823 8.3900 1350.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.3407 8.3500 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3541 8.3000 1500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3541 8.3000 550.00 INE537P07059 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Aug-20 100.0000 8.6400 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.4651 8.5400 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.4700 8.3000 2.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 101.8163 8.5180 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.9200 9.9100 22.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-21 104.7256 8.3476 50.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-21 104.7256 8.3500 50.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.1251 8.3500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7000 9.4000 7.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 102.2010 8.3500 250.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 102.2010 8.3500 50.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.7500 9.0200 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0300 8.2800 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.0300 8.2800 100.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.6369 8.3300 415.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 103.7970 9.0800 50.00 INE538L07080 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 07-Aug-22 99.9000 9.8100 5.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.5400 9.4900 65.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 103.4392 8.5800 8.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.6400 8.3100 69.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.0216 9.8500 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 102.4287 8.3700 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.3325 8.2800 250.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.3325 8.2800 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.0564 9.1039 250.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 105.2214 8.3500 100.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.7700 8.6002 167.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 107.0977 8.3800 1131.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2663 8.8492 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2663 8.8499 250.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 107.4000 9.4100 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.6479 8.5700 250.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.5900 9.2000 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9000 9.0296 579.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.4859 8.5884 350.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.2273 8.5200 100.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 102.3200 9.1900 21.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.1319 8.6100 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6712 8.3650 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6712 8.3667 50.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.7700 9.3000 35.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4134 8.3100 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.2874 8.3300 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.6637 8.3100 550.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.5375 8.3300 350.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 99.3345 9.4836 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.3329 8.2500 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9125 8.3100 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9284 8.3075 250.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.3500 8.6300 50.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.2000 9.4500 150.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.3500 9.1800 27.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.2000 9.2545 4.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.4600 9.7500 15.00 INE087P07048 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 07-Aug-25 98.0000 10.4248 24.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.2560 8.5020 550.00 INE774D08LM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 14-Aug-25 100.0100 8.9900 40.00 INE871D07OJ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.69% 25-Aug-25 100.0000 8.6819 110.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.0600 8.4200 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0500 8.5000 10.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.8508 8.3200 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.8508 8.3202 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.8452 8.3200 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.8452 8.3202 50.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.6500 9.8400 7.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 105.5966 9.3450 80.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.8315 8.3200 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 99.8315 8.3202 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 109.8884 7.2800 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.8346 8.3200 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 99.8346 8.3192 50.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 101.9005 9.1000 78.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.6288 8.3500 900.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.6488 8.3477 900.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 101.9361 9.1000 73.00 INE915D07PU8 CITCRFNLKRESET -- -- 107.9800 -7.3129 13.50 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.8229 8.3200 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 99.8229 8.3201 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 113.4519 7.3000 1.60 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8500 10.7600 255.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.7200 9.3300 80.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.4000 9.3300 30.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3200 9.6000 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0431 9.8500 9.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 106.3500 11.2500 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.8000 11.3000 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.4500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com