Aug 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13140.10 NSE 43283.80 ============= TOTAL 56423.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.40% 14-Sep-15 100.0404 7.8800 1250.00 INE414G07258 MUTHOOT FINANCE LTD. 11.50% 24-Sep-15 99.8745 - 0.10 INE414G07282 MUTHOOT FINANCE LTD. 12.00% 25-Sep-15 99.8005 - 0.20 INE958G07783 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 10-Oct-15 98.2600 - 5.00 INE958G07791 RELIGARE FINVEST LTD 0.00% 10-Oct-15 139.4140 0.0000 0.10 INE742F07213 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Dec-15 100.4584 8.1400 300.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 102.1330 8.8500 2008.60 INE759E07319 L 9.50% 28-Sep-16 100.0555 7.9000 500.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 100.3053 11.7500 1.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9500 5.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.9984 9.8500 250.00 INE202B08413 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.15% 02-May-18 103.8600 9.4000 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6106 8.3000 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.9466 10.4600 350.00 INE749A08126 JINDAL STEEL AND POWER LTD 10.48% 10-Aug-19 99.9512 10.4800 650.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8805 8.5600 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.4520 8.7500 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 100.0553 8.3500 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4563 8.5600 500.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.5101 8.2500 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 100.3369 8.3600 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.1800 9.3400 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.6610 7.3600 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9243 8.3100 250.00 INE087P07030 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 08-Aug-22 99.9700 10.0500 11.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 99.0967 9.7700 400.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.0278 9.5800 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.2156 9.7600 1300.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5560 10.8400 60.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 105.5900 9.2000 46.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.0500 9.2700 15.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.9493 8.3600 100.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 101.9800 9.2500 65.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4130 8.3100 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.3661 8.2400 50.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.5000 9.0300 4.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 100.2747 8.3500 450.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 103.4000 8.1700 2.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 100.9000 9.8400 100.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.55% 14-Aug-25 100.1678 8.5200 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.3200 7.2300 5.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jun-28 105.3000 9.1800 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 102.6819 8.3500 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.3400 7.2000 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.8070 7.1000 100.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 110.3880 7.7200 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.8879 7.1100 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.8300 7.2000 4.60 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 115.1100 7.2400 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 100.6155 9.9900 1252.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 98.0600 10.0000 374.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 102.5500 10.6500 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.0000 10.3900 771.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.5000 9.7800 48.00 NSE === INE916DA7FB1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.40% 14-Sep-15 100.0404 7.6500 1250.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 147.2490 0.0000 10.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.1597 7.7183 900.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 173.0830 0.0000 11.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 100.1828 7.6570 50.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 171.2210 0.0000 4.20 INE804I07GY4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-15 146.0000 0.0000 1.50 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.4581 8.3548 120.00 INE148I07AK8 INDIABULLS HSG FIN 0.00% 27-Feb-16 108.1510 8.7040 1500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.0764 8.6688 2600.00 INE121A07IP4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.64% 22-Jun-16 100.5012 8.8453 850.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0798 8.0420 50.00 INE674N07071 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 9.50% 11-Jul-16 100.0500 9.4776 500.00 INE660A07KV5 SUNDARAM FINANCE LTD 9.42% 14-Jul-16 100.5318 8.6550 1000.00 INE614G08053 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 18-Jul-16 100.2371 10.1316 100.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 102.0066 8.8493 1100.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 102.1528 8.7000 50.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.1126 9.8238 209.00 INE582L07062 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 18-Nov-16 121.5398 9.4327 613.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.0100 9.4223 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.3372 8.0600 150.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.3372 8.0600 150.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0150 9.4239 1000.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.1728 8.7958 1801.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.0000 8.1500 50.00 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED - 28-Apr-17 113.3242 9.6084 1200.00 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 100.0441 9.0725 281.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.9190 8.2000 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.9190 8.2000 250.00 INE148I07803 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Aug-17 111.0650 9.4000 100.00 INE148I07803 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Aug-17 111.0650 9.4000 100.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 101.4723 9.7488 935.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0425 7.6002 200.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.7872 8.5000 1100.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.7872 8.5000 1100.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7692 8.5000 1280.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7692 8.9500 750.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.4270 9.7558 250.00 INE923L07050 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 31-Dec-17 100.0136 9.0927 281.00 INE667F07AU2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 05-Mar-18 127.6815 9.2783 150.00 INE667F07AU2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 05-Mar-18 127.6815 8.9000 150.00 INE804I07ZR8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Mar-18 105.7932 10.1350 700.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 102.2809 9.3944 200.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 102.2809 9.4000 200.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 109.6235 9.7500 841.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 109.6373 9.7500 500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.3340 8.1000 10.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 100.1663 9.2377 293.00 INE667F07FP1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 10-Jul-18 101.5209 8.8700 2.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6819 8.3400 100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.0000 8.1581 100.00 INE191H07151 PVR LIMITED RESET 16-Oct-18 101.4850 10.9546 100.00 INE202B07CQ1 DEWAN HSG 0.00% 21-Nov-18 109.2370 9.3851 1500.00 INE202B07CS7 DEWAN HSG 0.00% 25-Nov-18 109.1296 9.3851 1350.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.6106 8.2900 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0274 8.5400 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0274 8.5400 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.8850 8.6000 350.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.1978 8.2131 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.6587 8.3201 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.6587 8.3200 100.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LIMITED 10.00% 02-Jul-19 103.0500 9.0000 1.00 INE848E07799 NHPC LIMITED SR-T STRRP A 8.50% 14-Jul-19 100.5168 8.3200 53.40 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8805 8.5500 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.3104 8.7800 1050.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 102.2381 10.0000 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.4300 7.2200 1.90 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.0553 8.3400 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4563 8.5500 500.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.5101 8.2400 100.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 100.6227 8.3200 53.40 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1000 9.4500 3.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.9800 8.4800 3.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.3360 8.3500 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3120 8.3100 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3120 8.3100 100.00 INE114A07935 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.27% 25-Aug-20 100.0000 8.2700 1600.00 INE202B07FX0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-20 100.0000 9.4400 150.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.4810 8.5350 250.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.5000 8.6560 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.9000 9.6800 44.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.3998 8.3700 400.00 INE848E07815 NHPC LIMITED SR-T STRRP C 8.50% 14-Jul-21 100.7352 8.3200 53.40 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.1800 9.3000 8.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.5500 7.2846 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.7794 7.3300 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9243 8.3000 250.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 99.4550 8.3700 15.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.2024 8.3400 150.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.2024 8.3400 150.00 INE848E07823 NHPC LIMITED SR-T STRRP D 8.50% 14-Jul-22 100.8392 8.3200 53.40 INE087P07030 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 08-Aug-22 99.9700 10.0500 11.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.3094 9.5200 186.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 99.0837 9.8500 250.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.0278 9.8500 300.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.2355 9.8500 650.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.2347 8.3400 50.00 INE752E07MP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-23 100.2347 8.3400 50.00 INE848E07831 NHPC LIMITED SR-T STRRP E 8.50% 14-Jul-23 100.9351 8.3200 53.40 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.5700 8.6354 611.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6003 8.6296 500.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 106.8880 8.3700 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2026 8.8600 500.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5560 11.1500 60.00 INE848E07849 NHPC LIMITED SR-T STRRP F 8.50% 14-Jul-24 101.0120 8.3200 53.40 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3722 8.6299 50.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.3722 8.6300 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.4500 8.9200 771.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.8217 8.3700 450.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2900 8.5850 10.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.4400 9.5200 2.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4130 8.3100 250.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.3661 8.2300 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9760 8.3000 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.0807 8.3600 450.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.5000 9.7200 12.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.8000 8.5600 2.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 101.0938 8.3200 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.0700 9.8100 50.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.1678 8.5150 250.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.1900 8.9100 8.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.1200 8.2665 2.20 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 101.1693 8.3200 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.3290 8.3400 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.3290 8.3400 50.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 104.8000 9.9300 3.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 102.7000 9.8400 4.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.3420 8.3400 100.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.3420 8.3400 100.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 104.4000 9.3500 95.80 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.2611 7.2100 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.8224 7.2600 34.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LIMITED SR-IIB 8.72% 28-Mar-29 111.3800 7.3600 17.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.3622 8.3400 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.3622 8.3400 50.00 INE848E07898 NHPC LIMITED SR-T STRRP K 8.50% 14-Jul-29 101.3542 8.3200 53.40 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.3804 8.3400 50.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.3804 8.3400 50.00 INE848E07906 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7800 9.8900 105.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.8300 11.3000 9.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD RESET 31-Dec-99 101.5400 12.0800 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7300 1.00