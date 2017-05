Sep 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2626.00 NSE 30017.60 ============= TOTAL 32643.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G08429 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.55% 28-Jun-16 99.9211 8.5900 500.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 102.1148 8.8700 150.00 INE047A07283 GRASIM INDUSTRIES LIMITED 8.01% 14-Jul-16 99.8378 8.1700 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1862 8.5300 900.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9500 1.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 13.50 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.5975 8.5600 150.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 102.0000 - 10.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.8000 2.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0746 8.1400 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.0929 8.1600 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.4519 8.2400 100.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.2000 0.1500 102.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LTD 9.65% 18-Mar-25 100.5000 9.5400 10.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 110.4180 8.2200 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.0011 8.2700 250.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 114.7120 7.2700 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2900 0.0000 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 100.0395 9.8400 4.50 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.3965 9.3300 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.7487 0.0000 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.7300 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 105.7320 11.1600 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.5400 10.3100 1.00 NSE === INE804I07FX8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 147.3050 0.0000 3.70 INE804I07HL9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 03-Dec-15 191.2113 12.0000 10.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9838 8.4000 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9838 8.4000 100.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 100.1696 8.7300 16.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 93.4371 9.0272 330.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.3357 8.7500 150.00 INE071G08429 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.55% 28-Jun-16 99.9211 8.5000 500.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.1148 8.8800 150.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 99.8378 8.1000 150.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 102.3222 9.9116 5.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1862 8.5200 900.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4263 8.1393 6.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LTD 17.00% 16-Mar-17 100.0262 - 190.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.4020 8.1400 10.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.0000 8.1500 10.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 99.9643 8.1800 4.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 131.0000 0.0000 1.00 INE514E08EA1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.85% 26-Sep-17 100.0391 7.6458 200.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.3456 8.1050 2.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9323 8.2100 1.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.3306 9.6500 1400.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.3306 9.6500 1400.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 102.2785 9.4000 400.00 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE LTD 10.81% 30-Apr-18 100.3013 10.4028 60.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.5975 8.5500 150.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 100.0488 8.2190 120.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9228 8.3000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9228 8.3000 50.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0748 - 750.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.0746 8.1300 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.0106 8.1800 200.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.0106 8.1800 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.9251 8.3200 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.9251 8.3200 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.1868 8.3000 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8565 8.5600 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.8565 8.5600 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8631 8.5550 50.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 102.8087 8.8400 300.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 101.8699 8.8700 500.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 101.8699 8.8700 500.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3000 11.7100 1.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5229 8.7200 350.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5229 8.7200 350.00 INE721A08CT4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Jan-20 103.3050 9.7000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8949 8.3600 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.8949 8.3600 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.4519 8.2300 100.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1400 9.4400 3.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3102 8.3100 250.00 INE114A07935 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.27% 25-Aug-20 100.0000 8.2700 1050.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.0000 8.5000 11400.0 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.0000 8.5800 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.7000 10.6100 1.50 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.9400 7.2100 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.8465 7.2300 27.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9243 8.3000 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9243 8.3000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.6000 8.3200 4.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 115.2512 8.2356 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 115.4568 8.2000 50.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 106.8867 8.3700 50.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.1973 9.6000 150.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2609 8.8500 1350.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.2609 8.8500 700.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5400 9.8500 1.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.9043 9.1500 54.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9500 9.0200 21.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 99.4000 9.9800 15.10 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.3830 8.5700 20.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.5800 9.2300 13.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0404 8.2900 500.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.9114 8.3100 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.2747 8.3300 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.6719 8.2800 300.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.5422 8.6000 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.6000 9.1400 10.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.0000 8.5400 200.00 INE871D07OJ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.69% 25-Aug-25 100.1400 8.6600 150.00 INE033L07DU9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.87% 29-Aug-25 100.0000 8.8700 80.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 101.2357 8.3100 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.5800 9.1000 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 106.8067 7.3900 9.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 106.5147 8.3300 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 106.5147 8.3300 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.4009 7.2750 4.50 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 100.0000 8.3524 204.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 100.0000 9.3524 204.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 97.9790 7.2850 1.50 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 99.1186 7.2850 1.30 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 28-Mar-28 97.9202 7.2850 1.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 110.8100 7.2300 150.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 110.2500 7.2400 82.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 100.0000 9.3517 235.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 100.0000 9.3519 243.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.8774 8.2700 450.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.8774 8.2700 200.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.7304 7.2100 6.50 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE