Sep 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5078.20 NSE 28232.50 ============= TOTAL 33310.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE148I07365 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-15 123.7483 7.7000 150.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.50% 22-Dec-15 100.3611 7.9600 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1974 8.5100 40.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.6877 8.5700 10.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.2396 8.6000 50.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 101.6803 8.5900 150.00 INE069I07181 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.75% 21-Aug-17 99.9800 11.8000 1.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.1495 8.1300 50.00 INE019A07381 JSW STEEL LTD 9.62% 23-Dec-17 100.1373 9.5000 750.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 1.50 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 99.9213 10.4300 520.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 109.6373 9.7500 500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2166 8.1300 150.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LTD 8.89% 11-Jun-18 100.0080 8.8600 500.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 99.9955 8.2700 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 99.9098 8.2100 250.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 99.9800 11.8300 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.5050 8.3800 5.30 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.8861 8.3300 100.00 INE043D07HY8 IDFC LIMITED 8.64% 15-Apr-20 99.9952 8.6200 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4551 8.5600 250.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 101.4490 8.5900 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 107.1112 11.1800 12.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.5515 12.1200 105.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.5000 7.5100 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.0900 7.2700 10.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.1113 8.2800 98.00 INE555J07237 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-24 106.9200 9.2100 94.40 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.0000 9.3900 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.0130 8.3500 500.00 INE087P07048 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 07-Aug-25 100.3500 10.0400 109.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.0000 9.3500 100.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 114.6000 7.2800 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.2900 0.0000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 101.8000 11.1400 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.0000 10.3700 92.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.5900 18.00 NSE === INE804I07FW0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Sep-15 147.4730 11.7500 2.50 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 173.2130 0.0000 4.50 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 171.3480 0.0000 5.00 INE804I07GY4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-15 146.0000 0.0000 1.50 INE813A07049 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 0.00% 04-Apr-16 128.7573 9.5621 100.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.3283 8.6450 250.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED 9.34% 13-May-16 100.3283 8.6450 250.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6420 8.4500 1100.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.6463 8.4450 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8635 8.0425 3.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2068 8.5000 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2068 8.5000 250.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.0200 9.4131 250.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0250 9.4147 1000.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 101.2396 8.5800 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 141.1646 8.6500 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 141.1646 8.6500 50.00 INE370S07018 VARNIKA REALTY PRIVATE LTD 17.00% 16-Mar-17 100.0000 - 190.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 101.6803 8.5800 150.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 99.2001 8.4500 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4331 8.2000 200.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.4331 8.2000 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.3300 9.0004 150.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.1495 8.1200 100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 99.0603 9.8322 500.00 INE043D07GY0 IDFC LIMITED 8.43% 13-Nov-17 99.7886 8.5000 1000.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.8497 8.8500 5.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.7704 8.5000 50.00 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 13-Dec-17 115.5500 0.0000 2.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.1373 9.8400 750.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6445 8.5500 70.00 INE121A07IW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 09-Mar-18 100.0993 9.2500 1000.00 INE121A07IW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 09-Mar-18 100.0993 9.2500 1000.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.3712 10.2200 1520.00 INE043D07HH3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 30-Apr-18 99.6312 8.5500 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 99.4484 8.5500 150.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2166 8.1500 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 102.7541 9.9100 25.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.2667 8.2100 60.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 11-Jun-18 100.0080 8.8500 500.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.3694 8.1000 85.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.9955 8.2800 100.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.5438 8.0200 35.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.1663 8.8000 410.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.0455 8.8500 50.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 99.9800 8.7100 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.9098 8.2000 250.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.8957 8.2100 105.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.8115 8.2300 145.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.7713 8.0000 200.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 107.7713 8.0000 200.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2500 8.6100 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1622 8.1465 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1622 8.1465 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.8134 8.2400 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.8134 8.2411 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0835 8.5200 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.0835 8.5200 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7873 8.2750 450.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7873 8.2800 450.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.0409 9.5966 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5048 8.7250 100.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 100.5048 8.7250 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.5123 8.6076 96.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9431 8.6150 150.00 INE043D07HI1 IDFC LIMITED 8.63% 18-Feb-20 99.9431 8.6150 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.7861 8.3900 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.7861 8.3900 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.7081 8.2500 250.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.7081 8.2500 250.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 99.9952 8.6100 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4551 8.5500 1550.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.4551 8.5500 1300.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 106.4396 7.3300 3.40 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 101.4476 8.5804 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3486 8.3027 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3486 8.3000 500.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 125.1509 10.3000 300.00 INE202B07FX0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-20 100.0000 9.4400 100.00 INE114A07935 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.27% 25-Aug-20 100.0000 9.1172 100.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.0000 8.4898 1250.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.0000 8.5800 250.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 126.2096 10.3000 500.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.7000 10.6100 1.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.4389 8.3494 250.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.4389 8.3500 250.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.4230 7.2100 60.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.0209 8.2700 300.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 109.8500 8.2000 12.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.0462 8.5200 650.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 103.0075 8.2500 50.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 103.0075 8.2500 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.1113 8.2700 100.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.4945 8.6300 150.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.4945 8.6300 150.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 107.0081 8.3500 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 97.4817 8.3289 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 97.4817 8.3300 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9586 8.8991 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.9586 8.9000 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.5419 8.4692 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.5419 8.4700 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.0000 9.9400 92.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 107.6000 8.8800 50.00 INE555J07237 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 30-Sep-24 106.9200 9.4100 94.40 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.4500 8.9200 87.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.8217 8.3700 250.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.3700 8.6100 98.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.1966 8.6000 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.1966 8.6000 50.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.6600 9.2200 13.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.2098 8.3384 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.2098 8.3400 150.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.7800 8.5600 8.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.9800 8.5300 51.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.4767 8.6093 50.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.4500 9.1643 50.00 INE774D08LM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 14-Aug-25 99.9000 9.0100 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.6406 11.2200 1.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0000 8.5000 1000.00 INE895D08592 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-25 100.0000 8.5500 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.1900 8.2500 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.9184 7.2000 9.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.5978 7.2500 10.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.0000 7.2400 20.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.7601 7.2050 30.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 110.6683 7.2400 50.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 110.0342 7.2600 27.50 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.8500 8.2838 26.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.8044 7.2025 13.20 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.2572 11.1700 5.00 ===============================================================================================