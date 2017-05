Sep 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6803.70 NSE 30167.90 ============= TOTAL 36971.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07WA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 25-Sep-15 124.0760 0.0000 1.10 INE013A07PE2 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 12-Oct-15 180.8040 0.0000 5.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Oct-15 179.7200 0.0000 7.50 INE013A07WK5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 27-Oct-15 127.3830 0.0000 1.00 INE721A07EP0 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.15% 07-Dec-15 100.3318 8.4900 100.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 99.8091 8.0600 300.00 INE916DA7618 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 24-Jun-16 100.3830 8.7100 250.00 INE020B08617 RURAL ELCTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.1726 8.1700 250.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 100.3969 11.3500 10.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.3160 8.2800 250.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9500 3.50 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 83.9000 8.4600 0.50 INE043D07HB6 IDFC LTD 8.43% 11-Dec-17 99.6713 8.5600 100.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.9552 8.2400 50.00 INE756I07597 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.77% 02-Jun-18 99.8891 8.7900 400.00 INE916DA7IJ8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.80% 26-Jun-18 99.9440 8.8000 250.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.9496 8.2600 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.1750 8.6000 1.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 108.4000 8.8700 0.50 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.6968 8.2000 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4501 8.6100 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.8300 8.2500 268.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.2663 8.6100 350.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3555 8.4300 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1517 8.3500 400.00 INE537P07059 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Aug-20 100.0000 8.6400 30.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3001 8.5900 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.3113 8.3900 501.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.4739 7.0100 10.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.9965 8.3400 100.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 106.6900 7.1600 12.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.6200 0.0000 25.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.9491 8.3600 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.2504 8.2800 59.60 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-25 103.3600 9.3700 13.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 29-Aug-25 99.9481 8.5100 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 99.9434 8.4100 200.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.3733 8.2700 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 100.0687 8.1300 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.8292 7.2000 3.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 100.6000 9.9900 620.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.3000 9.7600 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.3600 626.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0000 9.7400 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6300 0.0000 1.00 NSE === INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 147.4170 0.0000 3.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 173.2780 0.0000 1.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 171.4120 0.0000 5.00 INE721A07EP0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 07-Dec-15 100.3318 8.2300 100.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 99.8091 7.8400 300.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1922 8.2500 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1922 8.2499 250.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.3454 8.0500 300.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.3454 8.0500 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.5271 8.2500 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.5271 8.2499 150.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 99.1621 9.6000 335.00 INE916DA7618 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.30% 24-Jun-16 100.3830 8.7500 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0695 8.0291 30.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0702 7.9746 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0702 7.9800 100.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 101.8473 8.7188 50.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.9661 8.0571 2.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.1726 8.1500 500.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 101.1053 8.2200 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 141.3308 8.7000 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 141.3308 8.7000 50.00 INE001A07MF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 13-Jan-17 101.6294 8.3440 200.00 INE121A07IT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.52% 15-Mar-17 100.6686 9.0450 50.00 INE568Q07037 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-17 101.1748 9.8747 900.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 101.3649 8.8000 500.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 101.3649 8.8000 500.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.7777 8.1564 750.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.7777 8.1600 750.00 INE866I07677 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 03-Jul-17 114.3950 10.1100 1.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3135 8.2700 500.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3135 8.2676 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.3400 8.9944 300.00 INE477L07107 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 16-Aug-17 112.9736 10.1700 1.00 INE916DA7IU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.67% 24-Aug-17 100.0000 8.6700 100.00 INE202B07BX9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 03-Oct-17 110.2890 9.1600 1.00 INE477L07156 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 11-Oct-17 111.0683 10.1700 1.00 INE202B07CV1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 20-Nov-17 108.3046 9.1600 1.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.3105 8.3000 1.00 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.6713 8.5500 100.00 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 13-Dec-17 116.9500 0.0000 1.00 INE202B07DA3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 26-Dec-17 106.7869 9.1600 1.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.3497 10.2300 3000.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 99.4004 8.6000 30.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.9552 8.2500 50.00 INE756I07597 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.77% 02-Jun-18 99.8895 8.7800 300.00 INE916DA7IJ8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 26-Jun-18 99.9434 8.8000 500.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.0448 8.8500 200.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 29-Jun-18 100.0448 8.8500 200.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2801 8.2649 10.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-18 105.0212 7.1763 17.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.9496 8.2500 250.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 99.8461 8.3694 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9183 8.3000 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.9183 8.3000 150.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 101.6968 8.1900 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.6721 8.1900 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.6721 8.1900 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4501 8.6000 150.00 INE896L07264 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-18 99.9174 9.8335 500.00 INE477L07479 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-18 100.2352 9.9900 110.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.8300 8.2400 260.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.8300 8.2406 68.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.0680 8.3400 4.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1106 8.5100 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 76.3151 8.2400 116.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7973 8.2708 350.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7973 8.2700 350.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 28-Jun-19 102.0398 9.2350 10.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8783 8.5500 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8783 8.5500 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.8935 8.3800 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.8935 8.3800 200.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3000 11.7100 1.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.4214 8.6000 300.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.4214 8.6000 300.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 99.2081 8.2800 50.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.6600 8.5600 96.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 99.5279 8.2469 250.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 99.5279 8.2500 250.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.7081 8.2500 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.7081 8.2500 42.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 100.0000 10.2000 50.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 100.0687 8.5900 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.7453 10.6500 20.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.2663 8.6000 950.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.2663 8.5981 600.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 101.4490 8.5800 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.3555 8.4200 500.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 100.2323 8.5226 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1517 8.3500 350.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.3001 8.5800 150.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.0000 8.4900 1000.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.4389 8.3500 250.50 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.5300 9.0000 200.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 104.1171 8.5968 50.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 104.1171 8.6000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.2627 8.4000 400.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.0340 8.3000 200.00 INE848E07708 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-21 101.0340 8.3000 100.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.7987 8.3000 50.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 100.7987 8.3000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.9309 7.3000 10.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 105.0190 8.2700 350.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6657 8.4000 800.00 INE538L07080 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 07-Aug-22 99.8200 9.8200 25.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 103.0074 8.2500 50.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 103.0074 8.2500 49.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.1111 8.2700 350.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.5800 8.6050 5.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.0483 8.5500 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.0483 8.5500 100.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.7500 8.5800 211.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.4406 8.6393 80.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.0687 8.3500 130.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.0687 8.3500 130.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 102.0695 8.3500 96.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7857 8.3000 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.7857 8.3000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.4546 8.3500 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.2800 9.0600 88.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.9965 8.3300 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.8974 8.9091 1000.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.8974 8.9100 1000.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 101.1000 8.8700 25.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9500 9.0200 12.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.2700 8.3000 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.5785 8.3400 100.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2000 8.5995 23.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.6000 9.4100 9.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.2705 8.2654 119.20 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.0321 8.3675 150.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.8600 8.5500 4.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.4113 8.6200 3.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.5500 9.1486 10.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.2636 8.5000 50.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.2636 8.5000 50.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 99.9481 8.5000 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5000 8.1800 5.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.9897 8.3000 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 99.9897 8.3000 49.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.9919 8.3000 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 99.9919 8.3000 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.0500 7.1900 1.50 INE555J07278 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-27 108.0000 9.4100 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.5000 8.3300 4.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.3453 7.2000 8.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0000 7.2400 200.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 101.6078 8.3200 50.00 INE848E07773 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-28 101.6078 8.3200 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 102.2058 8.2800 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 108.5509 8.2800 50.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LIMITED SR-IIB 8.72% 28-Mar-29 111.3800 7.3600 5.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.9555 8.3100 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.9555 8.3100 99.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 101.6781 8.3200 50.00 INE848E07781 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-29 101.6781 8.3200 49.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.3733 8.2600 100.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 25.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.8292 7.2000 1.50 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 25.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.6900 9.9100 60.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.1900 9.6100 55.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0300 11.4500 37.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 103.4000 9.3500 5.00 