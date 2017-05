Sep 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4928.70 NSE 23606.90 ============= TOTAL 28535.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07KD6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 05-Oct-15 99.2833 8.7100 220.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.6107 8.4700 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.0925 8.6200 10.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 100.4275 11.3500 3.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.66% 21-Mar-17 100.7290 9.0500 490.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LTD 0.00% 15-Apr-17 132.6177 0.0000 446.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9500 1.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.7834 8.2700 40.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 102.0489 8.1700 10.00 INE148I07803 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 111.5797 0.0000 50.00 ine202b07dj4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 12-Mar-18 105.9751 9.2000 530.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 101.1114 8.5700 3.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4852 8.4800 50.00 INE916DA7IJ8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.80% 26-Jun-18 99.9674 8.7900 50.00 INE774D07NB4 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.81% 19-Jul-18 99.9602 8.8100 100.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 134.3508 0.0000 206.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8262 8.3100 10.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 77.1633 8.3200 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.7828 8.2600 181.60 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 76.2669 8.2600 116.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 99.5000 10.6100 50.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 02-Apr-20 106.7500 10.6300 0.90 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1102 8.3400 250.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.0000 8.3700 7.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 137.0609 0.0000 494.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 05-Feb-24 106.3800 8.2200 3.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 103.8884 9.0900 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.1000 9.3900 50.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 140.3817 0.0000 173.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.6500 9.7000 2.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.8625 8.3700 7.00 INE400K07077 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-25 142.1303 0.0000 56.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.5164 7.2600 1.50 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 107.6324 7.3300 17.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 110.8000 7.2000 4.20 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.0000 7.2000 4.00 INE206D08253 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-29 110.0000 7.2000 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 104.1203 6.9800 1.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.8200 1014.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.7500 11.1400 12.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.1000 0.0000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.0000 9.7400 1.00 NSE === INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 100.3736 8.4105 300.00 INE774D07KD6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 05-Oct-15 99.2833 8.5000 220.00 INE040A08179 HDFC BANK LIMITED 8.25% 24-Oct-15 100.0290 7.9200 43.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 100.0052 7.3900 1.00 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.2437 8.4875 1200.00 INE958G07AV1 RELIGARE FINVEST LIMITED 9.15% 04-Dec-15 100.0222 9.0500 1300.00 INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Dec-15 166.0000 0.0000 5.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 165.0000 0.0000 1.20 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 100.6107 8.2800 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.7935 8.6500 50.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 103.3692 10.1400 400.00 INE804I07TW1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jun-16 117.0000 0.0000 0.50 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.5529 8.6300 2.50 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.1926 8.9000 250.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.1926 8.9000 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0902 7.9519 100.00 INE136E07NH1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 156.9800 - 20.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.0925 8.6000 10.00 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Nov-16 120.0000 0.0000 1.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 119.5000 0.0000 1.50 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 132.6177 9.4000 446.00 INE916DA7IU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.67% 24-Aug-17 100.0000 8.6700 600.00 INE148I07803 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Aug-17 111.5797 9.2000 50.00 INE651J07044 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.16% 06-Sep-17 100.2557 10.0000 250.00 INE804I07VH8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Nov-17 106.0000 0.0000 1.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.0822 8.2000 8.00 INE033L07CQ9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 29-May-18 100.1511 8.9050 120.00 INE860H07BG6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.89% 29-May-18 102.0422 8.9399 120.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.2835 8.2071 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 103.2835 8.2100 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.4852 8.5100 50.00 INE774D07NB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 19-Jul-18 99.9602 8.8000 100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.6237 8.3050 750.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9271 8.1898 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9271 8.1900 50.00 INE148I07DD7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 31-Aug-18 100.0000 9.1000 200.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 134.3508 9.4000 206.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4197 8.6100 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4197 8.6100 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8277 8.3000 110.00 INE477L07479 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-18 100.2614 9.9900 110.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 76.8300 8.2400 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.9706 8.0273 2.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7847 8.6200 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7847 8.6200 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7888 8.6200 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7888 8.6200 148.00 INE202B07AV5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 04-Jun-19 117.9010 9.6700 2500.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8783 8.5500 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.8783 8.5500 50.00 INE043D08BZ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 17-Nov-19 100.6000 8.5600 2.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 100.9084 8.3600 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.4414 8.5943 300.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4534 8.3153 350.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4534 8.3200 350.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 106.1000 10.8100 0.90 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.2108 8.4400 50.00 INE018A08AD3 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.80% 13-Apr-20 101.2108 8.4400 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.2000 8.3600 4.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.9800 8.4391 200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.9800 8.4395 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1102 8.3600 550.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 100.0000 8.4900 1500.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.9200 8.7000 1.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 102.9000 8.3200 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.4500 9.4500 57.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6657 8.4000 250.00 INE538L07080 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 07-Aug-22 100.0000 9.7900 1.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 103.7000 8.6100 2.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 137.0609 9.4000 494.00 INE850K07016 TRIF AMRITSAR PROJECTS PRIVATE LTD 12.40% 15-Oct-22 100.2225 10.2738 473.50 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 103.0000 8.6100 1.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3714 8.4900 100.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.5000 8.6300 181.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.4406 8.6393 70.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 102.0895 8.3500 96.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.0058 8.2600 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.0058 8.2600 97.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.1831 9.0800 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.8000 8.6100 1.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.8100 8.7000 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.8884 9.0800 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.0000 9.0000 1050.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.2247 8.6300 250.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.2247 8.6300 250.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 140.3817 9.4000 173.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 103.8300 8.3000 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1713 8.3700 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1713 8.3700 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6390 8.3700 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.6390 8.3700 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.8625 8.3600 107.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.1144 8.3200 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.0000 8.2900 550.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7178 8.3400 250.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.5000 8.6032 3.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.4500 9.6500 2.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.5800 9.1432 10.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 100.1731 7.1100 150.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 100.2500 9.4000 1.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 100.0000 8.4809 400.00 INE033L07DU9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.87% 29-Aug-25 100.0900 8.8500 41.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0700 8.4800 21.00 INE400K07077 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-25 142.1303 9.4000 56.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.8851 8.1000 0.30 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.0500 7.1900 0.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.6000 8.3200 4.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.4400 7.1900 8.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 111.8853 7.0800 30.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 111.1463 7.2900 100.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 111.1463 7.2900 100.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.3348 9.1797 81.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.3571 9.1797 35.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER 8.72% 27-Mar-35 99.1000 9.0200 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.8418 9.5100 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0426 10.9000 1000.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.4100 9.9700 150.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.2500 10.9500 20.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0300 11.4500 4.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 1.00 