Sep 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6171.10 NSE 19713.60 ============= TOTAL 25884.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7EY6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 05-Oct-15 99.3522 9.6400 970.00 INE532F07AV6 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Oct-15 99.2387 10.3200 560.00 INE013A07D63 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 05-Oct-15 99.2387 10.3200 498.00 INE523H07288 J M FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 05-Oct-15 99.2387 10.3200 490.00 INE721A07EO3 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.15% 03-Dec-15 100.3033 8.2200 500.00 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.4500 7.7700 100.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 97.9334 - 3.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 101.6230 8.6100 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.8200 8.7000 0.30 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9736 8.6500 50.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9500 0.50 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 100.4139 8.6300 1.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.0949 8.2000 2.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.4274 8.3100 300.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7829 8.6200 250.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.4744 8.5900 400.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1016 8.3300 500.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-21 105.1514 9.4300 1.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.1196 8.3600 250.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 104.1315 8.3200 100.00 INE538L07080 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 07-Aug-22 100.0000 9.7900 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.8415 8.3800 600.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.8532 9.5100 50.00 INE340M08145 TAMIL NADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 94.7750 10.2000 110.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 107.6200 9.2000 133.20 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.5500 9.2700 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.5507 7.3000 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.1401 7.0600 2.10 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.3331 7.0600 2.00 INE512S08013 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 8.72% 27-Mar-35 98.0000 9.1800 100.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 105.4000 10.9100 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.0200 7.0300 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.9000 7.8700 15.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.1500 0.0000 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2500 0.0000 3.00 NSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0515 7.9200 300.00 INE532F07AV6 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 05-Oct-15 99.2387 10.0000 560.00 INE013A07D63 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR-304 - 05-Oct-15 99.2387 10.0000 498.00 INE523H07288 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED - 05-Oct-15 99.2387 10.0000 490.00 INE916DA7EY6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-I - 05-Oct-15 99.3522 8.5000 410.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.1659 8.0500 50.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.0567 8.0202 850.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.0567 7.7500 850.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.2884 8.3100 150.00 INE031A09EO3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 99.6062 9.0000 1.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.6708 9.8685 4.00 INE660A07KR3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.00% 11-May-16 94.5206 8.5665 7.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.1926 8.9000 250.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.1926 8.9000 250.00 INE296A07FZ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-May-17 103.5224 8.8650 3.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.9901 9.0000 0.50 INE115A07HE2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 17-May-17 99.2099 8.6005 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.6230 8.6000 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.9736 8.6300 50.00 INE916DA7IU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.67% 24-Aug-17 100.0000 8.6600 600.00 INE651J07044 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.16% 06-Sep-17 100.2757 9.9900 250.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0287 7.7004 800.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0287 8.6069 250.00 INE852K07012 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. - 06-Feb-18 104.5808 10.3477 1.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.0839 8.3600 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.0839 8.3600 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.0558 8.2114 44.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0262 8.3582 300.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.0262 8.3659 300.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 102.7829 8.6200 240.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7005 8.6500 53.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.7005 8.6500 53.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.9832 8.5960 250.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 102.9832 8.6000 250.00 INE021T07015 UNISHIRE URBANSCAPE PRIVATE LTD - 31-Mar-19 100.5960 - 39.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 101.0000 11.4843 6.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.4300 7.2290 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.7323 10.6500 346.90 INE517B08042 TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) 11.30% 22-May-20 100.0000 11.2528 1000.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1016 8.3200 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1579 8.4789 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1579 8.4700 300.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.8995 8.4600 800.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.8995 8.4600 550.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0704 8.3700 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0711 8.3700 150.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.0000 8.5800 250.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.9200 8.7000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.5500 10.6500 3.00 INE804I08593 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 30-Dec-20 104.8900 10.7000 140.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.2500 9.0700 135.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.0000 10.0800 3.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 100.1196 8.3600 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 107.3575 11.0000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.1250 7.2600 112.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 104.1315 8.3150 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.8708 8.3150 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.2131 9.0744 200.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 107.5235 7.2600 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.1600 9.2000 35.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.2970 8.6398 50.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.2970 8.6400 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.7294 8.2400 300.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.6029 8.2558 300.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.0500 9.0000 670.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.8415 8.3669 600.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.8532 9.5000 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.8273 8.3800 300.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 103.0191 8.3500 200.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.0800 8.6193 24.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5254 8.3700 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.1125 8.3550 450.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.1125 8.3550 300.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.5702 8.2950 200.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 98.0600 9.5900 104.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.5300 8.6000 1.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.0000 9.4900 50.00 INE555J07252 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-26 107.6200 9.4100 133.20 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.7540 8.3150 5.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 106.5091 8.3300 50.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.9000 9.2500 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 109.8970 7.2700 630.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.5507 7.2900 100.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 111.1411 7.2900 50.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 111.1411 7.2900 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.3739 8.2100 300.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.3739 8.2100 300.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 105.8366 9.0000 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.0000 11.2500 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 3.00 INE434A09149 ANDHRA BANK INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1000 9.5400 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.2000 10.7000 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.1000 11.4300 1.00