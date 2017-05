Sep 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3652.00 NSE 35526.10 ============= TOTAL 39178.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07EF1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-15 100.0639 7.8500 200.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9662 8.0900 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 100.0806 8.0300 30.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 100.4813 7.9100 20.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 98.4326 - 3.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.8660 8.0900 52.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 10-Nov-16 101.1742 9.5800 1500.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.3000 - 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8538 8.2500 7.00 INE069I07181 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.75% 21-Aug-17 100.0000 11.7800 11.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 99.0000 11.5400 1.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.9561 8.1900 250.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.8200 3.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.4532 8.3000 150.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 107.2090 8.1100 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 76.3215 8.2600 58.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.7654 8.8100 50.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 99.3979 8.3300 96.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.4625 8.4900 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0999 8.6400 150.00 INE087P07030 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 08-Aug-22 101.1000 9.8200 34.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.0365 8.3300 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.1481 8.3300 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.0765 8.3400 150.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.8535 9.5100 99.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 101.6596 9.5100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5253 8.3600 250.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 100.6029 8.3000 50.00 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2800 20.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.5000 10.4900 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0500 10.7200 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1500 5.4800 2.00 NSE === INE742F07189 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.05% 18-Sep-15 100.0484 8.1000 30.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0517 7.8842 250.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 147.6970 0.0000 9.50 INE013A07D63 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR-304 0.00% 05-Oct-15 99.3386 9.0000 498.00 INE523H07288 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 05-Oct-15 99.3386 9.0000 490.00 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD NIFTY 24-Nov-15 155.4950 12.8100 4.10 INE916DA7EH1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.43% 28-Dec-15 100.4700 7.7100 100.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.3796 8.1500 50.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4602 8.6443 50.00 INE306N07CX1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.48% 25-Mar-16 100.4602 8.2500 50.00 INE523E07AB0 L & T FINANCE LIMITED 9.76% 23-May-16 100.5787 8.7200 250.00 INE523E07AB0 L & T FINANCE LIMITED 9.76% 23-May-16 100.5787 8.7200 250.00 INE306N07BY1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.65% 26-May-16 100.3110 8.9500 1050.00 INE306N07BY1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.65% 26-May-16 100.2958 8.9700 800.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9662 8.0000 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.9739 8.3900 11.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.2387 7.9470 19.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 101.0573 8.4510 47.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.1942 8.0810 46.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2623 8.0060 46.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.8205 8.7000 250.00 INE660A07MA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 23-Sep-16 100.8205 8.7000 250.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 101.1742 9.5000 1500.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 99.9306 8.9800 250.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 99.9306 8.9800 250.00 INE774D07NL3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 07-Dec-16 100.0000 8.6325 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8174 8.2679 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8174 8.2700 250.00 INE043D07BW5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 31-Jul-17 85.3910 8.7000 250.00 INE916DA7IU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.67% 24-Aug-17 100.0000 8.6600 600.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.7007 8.3078 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3571 8.2900 150.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.3571 8.2900 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0206 7.7704 3000.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0171 7.8200 1500.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.5423 8.8500 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7559 8.2900 250.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 101.1232 8.5129 500.00 INE089C07059 STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED 10.60% 16-Mar-18 99.8754 10.5900 142.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 99.9561 8.2000 250.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.3348 8.1100 10.00 INE651J07069 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.26% 31-Jul-18 100.2200 10.1400 148.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 99.5689 8.5416 200.00 INE755K07116 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-18 102.2223 9.8100 145.00 INE658R07091 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 16-Aug-18 99.5806 11.0000 149.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.4532 8.2900 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.4532 8.2900 100.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 107.2090 8.1000 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.1900 9.3800 1.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6988 8.6500 53.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 102.6988 8.6500 53.00 INE721A07JP9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 13-Mar-19 99.8282 9.1801 50.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 101.4909 8.3050 100.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 101.4909 8.3000 100.00 INE517B08034 TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) 11.30% 22-May-19 100.1395 11.2090 350.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5394 8.6500 1550.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.4948 8.6650 1250.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.3944 8.6500 1250.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 26-Aug-19 102.3944 8.6500 1250.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.6579 9.7158 2370.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.7654 9.0000 50.00 INE752E07CJ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-19 102.1760 8.0310 5.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.3979 8.3200 100.00 INE039A07827 IFCI LIMITED TRANCHE-II 9.35% 13-Feb-20 96.7000 10.2700 8.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4625 8.4800 700.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4985 8.4700 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1011 8.3200 200.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1011 8.3200 200.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.7500 8.5500 80.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.8119 8.6293 600.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.7347 8.6500 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 99.9923 8.3900 150.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0999 8.6300 350.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0999 8.6300 200.00 INE691I07BU4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.82% 04-Sep-20 100.0367 8.7992 200.00 INE857Q07075 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 04-Sep-20 100.0000 8.8900 200.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1475 8.6500 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.1475 8.6500 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.7402 9.0044 10.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 103.8029 8.6700 100.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 103.8029 8.6700 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.4358 8.3148 100.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.4358 8.3150 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.4170 7.2100 110.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.7779 8.3150 350.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.7058 8.3900 650.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 125.8905 10.3457 320.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.3600 9.5100 336.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.8707 8.3150 50.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.0900 8.3150 100.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 101.0900 8.3150 50.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.6500 8.6000 2.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 102.3003 8.3100 100.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 107.0059 7.1800 150.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.2069 8.3150 200.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.2069 8.3150 100.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 107.8770 7.2100 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.4191 8.6500 2.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 106.5314 8.3700 400.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 106.5314 8.3700 398.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9500 9.0100 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.0765 8.3300 150.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 102.8535 9.5000 100.00 INE721A07IT3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 28-Nov-24 101.6596 9.5000 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.8909 8.3700 300.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.8909 8.3700 150.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.5000 9.4300 20.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9700 8.3800 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 98.9700 8.3800 500.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.0000 9.6200 88.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5253 8.3700 400.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.6213 8.3550 150.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.3800 8.6217 9.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.6674 8.2800 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.6674 8.2800 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.4000 9.7400 14.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED 8.70% 23-Jun-25 100.5200 8.6000 3.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.1400 9.4601 100.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 100.8000 9.8542 50.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0000 8.4900 4.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.5068 8.3500 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.5068 8.3500 48.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 110.1390 7.2425 70.00 INE915D07PY0 CITICFIN NFTLKRT16S14/01/526T1 - - 108.0700 7.2226 5.50 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1530 10.7100 40.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1600 9.8300 15.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3100 9.6000 12.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange