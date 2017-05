Sep 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9162.80 NSE 39924.70 ============= TOTAL 49087.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.8948 8.0200 250.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.57% 30-Aug-16 101.7143 8.6400 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 99.3200 13.5200 2.00 INE975F07EK2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 8.80% 28-Feb-17 99.9845 8.7400 100.00 INE774D07LV6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.81% 15-May-17 99.7030 8.9500 250.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.77% 09-Jun-17 99.6589 8.9400 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8448 8.2600 500.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.7759 8.8600 300.00 INE043D07BW5 IDFC LIMITED 0.00% 31-Jul-17 85.3910 8.7000 250.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 99.8608 8.8600 500.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.5423 8.8500 200.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.0867 8.2900 200.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 99.8966 8.3000 1000.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4444 8.6100 200.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.4224 8.9100 300.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 99.3984 8.3300 600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.5707 8.4600 1000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.2100 7.1600 80.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4539 8.3300 100.00 INE804I08619 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.5200 10.1300 0.50 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 100.0100 8.3600 650.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.8654 9.1600 150.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.4800 7.3000 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.1279 8.5100 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.0078 8.2000 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.3734 8.9200 250.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 107.8052 8.1100 150.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.2070 8.2900 614.30 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5453 8.3600 250.00 INE871D07OJ9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 8.69% 25-Aug-25 100.1950 8.6600 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.0300 10.8400 2.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 101.8500 9.8000 225.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.2000 11.0000 30.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.6000 11.2700 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2000 10.5100 3.00 NSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0417 8.0000 600.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0417 8.0000 300.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.2000 7.6900 50.00 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.3282 8.0000 250.00 INE013A07RH1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 07-Jan-16 140.0000 0.0000 5.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 99.8948 7.8500 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 100.0180 7.8200 150.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 100.0180 7.8200 150.00 INE121A07GY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 23-May-16 99.9579 9.2800 700.00 INE121A07GY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 23-May-16 99.9579 9.2700 700.00 INE306N07BY1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.65% 26-May-16 100.4246 8.8249 750.00 INE306N07BY1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.65% 26-May-16 100.4246 8.8000 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 101.0033 8.9850 3.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.3000 9.2000 1.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 101.7143 8.6300 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2300 9.1000 1.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 99.9649 8.9500 250.00 INE774D07NL3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 07-Dec-16 100.0000 8.6300 500.00 INE975F07EK2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.80% 28-Feb-17 99.9845 8.8500 100.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 99.8974 8.6900 250.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.77% 09-Jun-17 99.6589 8.9500 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8448 8.2500 500.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 99.7759 8.8500 300.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 99.8608 8.8499 500.00 INE019A07332 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-17 101.3741 9.9500 750.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5865 8.3292 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5865 8.3300 100.00 INE916DA7IU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.67% 24-Aug-17 100.0000 8.6600 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6695 8.2700 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6695 8.2700 500.00 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED - 13-Nov-17 110.0000 0.0000 2.50 INE043D07HB6 IDFC LIMITED 8.43% 11-Dec-17 99.5872 8.5942 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.5600 9.1000 1.00 INE814H07018 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 100.6217 11.0000 1750.00 INE814H07026 ADANI POWER LIMITED RESET 30-Apr-18 100.3621 11.0000 250.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.0900 1.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.0867 8.2800 200.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 99.8533 9.3000 250.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 95.7200 9.7500 0.50 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.2901 8.3200 30.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.2901 8.3200 30.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.9800 8.2774 4050.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.8170 8.3415 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7703 8.3500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7703 8.3500 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.2000 8.7600 251.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.4924 8.2750 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.4444 8.6000 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8521 8.2900 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.6000 8.7600 1.00 INE148I07BK6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Mar-19 101.0908 9.4378 1500.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.9370 - 1000.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD - 28-Jun-19 104.7427 10.2500 450.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LINKED 02-Aug-19 100.1095 10.0575 280.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5394 8.6500 600.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.5394 8.6500 300.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.4224 9.1000 300.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.9394 8.4190 30.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.7942 8.6480 40.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.3984 8.3200 1400.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.3984 8.3200 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.5707 8.4500 1000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.4000 7.2389 243.10 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4539 8.3200 350.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 99.4539 8.3200 250.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 03-May-20 103.2000 9.8300 0.40 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1005 8.3200 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1005 8.3200 500.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.8113 8.6300 650.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.8119 8.6300 100.00 INE298T07019 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 13-Aug-20 99.7152 11.3130 20.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0298 8.3800 150.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.2800 8.6000 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.9400 8.3500 2300.00 INE691I07BU4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.82% 04-Sep-20 100.0000 8.8200 200.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 105.6997 8.3100 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 98.6200 7.1533 250.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 104.0398 8.2500 100.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 104.0398 8.2500 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.8654 9.1500 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 116.8900 10.1000 1.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.4200 8.5000 2.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 108.9800 10.6400 58.00 INE121E07296 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-21 100.1059 10.0300 1200.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 100.0000 10.4700 0.20 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.0763 9.1500 2.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.1028 10.0400 400.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.2711 8.2200 100.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.2711 8.2200 50.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.0856 10.0500 300.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.1500 8.7500 1.00 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA RESET 19-Jul-22 100.7500 9.8400 1.00 INE087P07030 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 08-Aug-22 101.1000 9.8200 50.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 127.4663 10.3207 180.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.3600 9.5100 60.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 102.0878 8.6300 150.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 102.0878 8.6300 150.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 100.2500 9.1200 1.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 102.0078 8.3600 500.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.0029 8.2600 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.0029 8.2600 100.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.5265 8.2600 50.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 100.5265 8.2600 43.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.9350 8.8200 120.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.3700 9.3500 2.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 104.8197 8.4000 200.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 104.8197 8.4000 200.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 107.8052 8.2650 300.00 INE483A09203 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 23-Jun-24 94.4000 9.7600 1.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 106.7058 8.3400 300.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 106.7058 8.3400 300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.4821 8.3200 150.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.0771 8.6200 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.5500 9.7300 15.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.4708 8.3400 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.4708 8.3400 150.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.2700 9.5800 4.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.2070 8.2700 1114.30 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.0800 9.1200 15.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.5453 8.3670 250.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.5800 9.6200 9.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.1500 9.4582 21.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 101.0037 8.2100 1000.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 100.0500 9.2765 20.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.0000 9.8200 251.00 INE774D08LM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 14-Aug-25 99.9500 9.0000 5.00 INE871D07OJ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.69% 25-Aug-25 100.1950 8.6500 104.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.0158 8.2500 5.50 INE848E07872 NHPC LIMITED SR-T STRRP I 8.50% 14-Jul-27 101.0000 8.3500 0.30 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 99.2077 7.2750 1.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 104.6900 9.3000 1.90 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 109.8923 7.2500 100.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.5394 8.1900 400.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.5394 8.1900 150.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.8967 8.2500 300.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.9167 8.2500 300.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 103.6900 8.3900 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0300 11.4500 67.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange

Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com