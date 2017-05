Sep 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2695.70 NSE 35994.20 ============= TOTAL 38689.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 - 133.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 102.1111 10.3800 1.00 INE121A07KA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.21% 28-Feb-17 100.0000 9.1400 150.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 99.8836 8.7100 250.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.77% 09-Jun-17 99.6589 8.9400 250.00 INE043D07BW5 IDFC LIMITED 0.00% 31-Jul-17 85.4210 4.8300 450.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.5723 8.8300 200.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 120.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.9552 8.2400 30.00 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT LTD 12.00% 27-Sep-18 102.4183 11.0000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 99.4272 8.5000 250.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.6600 7.0400 3.10 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.2100 9.4200 2.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITEE 8.36% 04-Sep-20 99.6417 8.4500 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.6992 8.3100 115.60 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1544 9.0900 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 99.1800 9.0800 1.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.3592 8.1800 250.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2200 9.0900 15.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.4300 8.6100 58.00 INE340M08145 TAMIL NADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 99.2320 9.1100 9.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.5166 8.3600 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.1100 10.8300 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.4845 10.7200 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.3000 0.0000 16.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.6100 9.6000 15.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.5600 0.0000 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.2000 0.0000 2.00 NSE === INE804I07FX8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 147.8090 0.0000 27.60 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 147.8090 0.0000 10.00 INE752E07BT5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-15 100.0286 7.7700 200.00 INE752E07BT5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-15 100.0104 7.9700 100.00 INE587B07TP1 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.20% 28-Oct-15 100.1587 7.7393 300.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.9100 9.0000 2.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 128.4341 8.5000 2030.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 128.4341 8.5000 100.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 100.2572 8.4000 50.00 INE916DA7DQ4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.67% 23-Mar-16 100.5648 8.4249 250.00 INE202B07753 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 06-May-16 112.8783 9.0167 400.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.4000 10.7411 2250.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.4000 10.7411 750.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9639 8.0639 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9639 8.0000 100.00 INE958G07AP3 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.20% 24-Jun-16 100.0252 10.0200 1000.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.4800 9.6000 3.40 INE121A07KA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.21% 28-Feb-17 100.0000 9.1879 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.7464 8.3000 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.7464 8.3000 100.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 99.8836 8.7000 250.00 INE774D07LV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-17 99.7030 8.9500 250.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.77% 09-Jun-17 99.6589 8.9500 250.00 INE043D07BW5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 31-Jul-17 85.4210 8.6900 250.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 99.6081 8.9500 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6944 8.3200 250.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0164 7.8116 250.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.5723 8.8500 200.00 INE121A07IZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 15-Mar-18 99.9060 9.3500 500.00 INE121A07IZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 15-Mar-18 99.9060 9.3500 500.00 INE121A07IY6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 09-Apr-18 99.8846 9.3500 1000.00 INE121A07IY6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 09-Apr-18 99.8846 9.3500 1000.00 INE958G07AM0 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.45% 18-May-18 5.3296 10.2900 2500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 99.9552 8.2500 30.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.1153 8.2700 3.00 INE896L07108 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.70% 01-Jul-18 100.5978 9.0950 150.00 INE958G07AN8 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.45% 18-Jul-18 4.9778 10.3100 2500.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.8700 8.2064 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.0000 8.2692 2950.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.75% 17-Sep-18 104.8746 10.7500 250.00 INE148I07BK6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Mar-19 101.1159 9.4300 1000.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 118.9342 9.6906 200.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 104.7427 10.2500 450.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.4338 9.1000 250.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 108.4902 9.8000 240.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4631 8.4800 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.4631 8.4800 98.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 100.9000 10.3000 40.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9172 8.6700 250.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.9172 8.6700 250.00 INE296A08433 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.45% 02-Jul-20 100.0500 9.4323 3.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1000 9.4500 2.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1000 9.4500 5.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.8113 8.6300 200.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 99.9422 8.6700 350.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 99.9422 8.6700 250.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.7757 8.5500 150.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.7757 8.5450 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.6417 8.4400 400.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 65.6992 8.3000 115.60 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.1544 9.0802 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 112.0679 10.5100 215.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.1100 10.2900 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.3352 8.3809 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.1400 9.5200 8.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 111.6700 10.0600 5.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.3200 9.1000 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.7671 7.3300 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6866 8.3400 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6866 8.3400 200.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.2953 8.6500 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 103.3625 8.6338 1100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 103.3825 8.6300 1100.00 INE860H08DH8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED RESET 07-Oct-22 100.1339 8.0000 2000.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.0700 8.7000 9.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.2800 8.3800 6.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.0700 9.1000 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.9850 8.8000 500.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 105.5300 8.7500 7.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.5000 8.5239 10.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.0380 8.6600 300.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.0380 8.6600 300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.3592 8.3400 250.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.2000 9.5700 15.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.7359 9.0200 400.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 99.7359 9.0200 398.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.4600 9.2500 109.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.0923 9.3101 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.6846 8.4600 150.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.6846 8.4600 150.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 101.0800 8.9700 5.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.5300 8.6000 2.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.0600 9.2700 20.00 INE871D07OJ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.69% 25-Aug-25 100.4500 8.6200 104.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.1500 8.2500 5.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 103.3741 8.3600 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 103.3741 8.3600 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 107.5000 7.1400 1.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 107.4794 8.3300 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.2605 8.3500 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.2605 8.3500 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.3577 8.3400 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.3577 8.3400 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.3666 8.2600 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 108.3666 8.2600 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.6113 8.3500 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 104.6113 8.3500 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 104.7214 8.2400 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 104.7214 8.2400 48.00 INE915D07QD2 CITC FIN NFTL RT16 - - 108.3200 7.3326 59.50 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.3647 8.1950 150.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.3647 8.1950 150.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.2500 8.3500 4.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 112.6267 7.3700 1.10 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 105.8366 9.0000 50.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.0000 9.6475 225.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.0000 9.6475 225.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.1200 10.7100 20.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.9900 11.3000 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange