Sep 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4275.50 NSE 17609.30 ============= TOTAL 21884.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 100.6417 11.7500 20.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 99.8839 8.7100 2000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.3200 8.9900 1.50 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.3177 8.3100 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.6662 8.3100 50.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 101.8632 8.4600 50.00 INE477A07100 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 10-Sep-20 100.0000 8.6900 100.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 100.6700 7.4000 5.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.4542 8.3200 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 99.7986 7.2100 100.00 INE555J07229 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-24 108.9800 8.8300 85.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9668 8.9500 1150.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.5050 8.5700 70.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.3899 8.1900 350.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 102.1684 9.2200 9.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.19% 28-Mar-28 99.5500 7.2400 1.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 110.6100 7.1900 30.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 108.8107 7.4000 2.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 104.7300 9.4500 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.6500 10.2700 2.00 NSE === INE804I07FX8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 147.8660 0.0000 4.30 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.1328 8.0000 250.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 173.8000 0.0000 2.00 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0837 7.6000 100.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 171.9220 0.0000 2.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.4276 8.3510 50.00 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 0.00% 18-Dec-15 108.7479 7.9000 100.00 INE102D08114 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 0.00% 18-Dec-15 108.7479 7.9000 100.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.7499 7.9500 50.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 99.7499 7.9500 50.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 138.6180 0.0000 3.00 INE916DA7CW4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 21-Mar-16 100.6998 8.4000 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.9255 9.0800 10.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 93.6042 9.1021 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9639 8.0000 150.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.9370 8.4180 4.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5528 8.7740 1.00 INE774D07NM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 09-Dec-16 100.0000 8.6000 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.8061 8.2500 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.8061 8.2500 100.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 99.8839 8.7000 2000.00 INE657N07159 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 10.15% 08-Jun-17 99.5688 10.4108 5.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.2348 8.7387 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.2348 8.7400 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4220 8.7397 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.4220 8.7400 100.00 INE423A07187 ADANI ENTERPRISES LTD 11.85% 03-Oct-17 100.0007 10.7122 1490.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1162 10.0500 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.0427 8.2100 12.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.35% 09-Jun-18 100.0588 8.2900 28.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.1058 8.2000 70.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6685 8.3400 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.1016 8.3384 20.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.8445 8.2900 20.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.6784 8.2900 25.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.3177 8.3200 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.5462 8.3400 75.00 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.00% 27-Sep-18 102.5950 10.9300 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6548 8.3900 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6548 8.3900 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.6662 8.3000 50.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.2000 9.0500 300.00 INE691I07BW0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.86% 08-Mar-19 100.0000 8.8600 400.00 INE148I07BK6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Mar-19 101.1142 9.4300 1000.00 INE021T07015 UNISHIRE URBANSCAPE PRIVATE LTD - 31-Mar-19 100.6636 - 120.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.8473 8.4000 13.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 102.7500 10.1000 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.4277 9.1000 71.50 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 101.8632 8.4500 50.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 101.5600 8.6796 2.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 99.9024 9.5000 255.00 INE528S07052 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 19-Aug-20 99.4272 10.2612 1000.00 INE528S07045 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 19-Aug-20 99.4846 10.2478 1000.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 99.9791 8.6600 400.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.0940 8.3200 350.00 INE477A07100 CANFIN HOMES LIMITED SR-2 8.69% 10-Sep-20 100.0000 8.6798 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4600 10.2600 115.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.5176 8.3400 200.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.3500 10.2600 1.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.8600 8.4000 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 99.9906 8.4300 50.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.3400 9.1000 3.00 INE947F09040 TRANSMISSION CORPORATION OF 8.69% 15-Feb-22 96.7000 9.7300 1.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.4293 8.3150 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.4080 7.2100 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5843 8.3600 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.5843 8.3600 50.00 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.3900 8.6290 49.00 INE860H07BS1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 09-Sep-22 100.0000 8.8421 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 103.2342 8.3100 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 103.2342 8.3100 100.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.6500 8.6000 20.00 INE555J07229 PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES 10.35% 31-Mar-24 108.9800 9.0200 85.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.4000 8.5500 27.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9668 9.0100 1450.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.9106 8.3600 100.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.6000 8.5500 140.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.3899 8.3350 350.00 INE660A08BS8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 27-Nov-24 102.3000 9.1986 9.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.2500 9.4700 40.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.7800 9.2000 9.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.5100 8.6100 12.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 100.0000 9.2800 52.00 INE482A07043 CEAT LIMITED - 31-Jul-25 100.0107 10.2350 730.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.4400 8.1900 10.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 97.5900 9.3000 35.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.3536 8.3400 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.3536 8.3400 200.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.0122 7.2300 100.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 110.1600 7.2400 30.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.9960 7.2392 15.50 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 104.7219 8.2400 50.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 103.6909 8.3900 5.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Dec-99 104.7300 9.1500 150.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3200 9.6000 20.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.2540 10.9500 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.4500 11.3200 4.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 107.2400 11.2500 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 