Sep 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4304.30 NSE 25541.80 ============= TOTAL 29846.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.4577 8.3400 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.2000 7.2600 110.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.6400 10.4600 2.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.3000 9.7600 4.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 103.7500 9.5400 35.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.8536 0.0000 30.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.8500 0.0000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.1500 8.0500 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.5300 10.3400 2.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE 12.50% 31-Dec-99 102.8000 11.8000 1.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 99.9860 9.3500 1000.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 19.0000 1.50 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.9381 8.6100 500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 106.0000 6.0400 0.30 INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 0.00% 19-Nov-16 100.7336 11.7500 1.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 100.2337 12.2200 1.00 INE379T15028 BRIZO IFMR CAPITAL 2015 17.00% 17-May-17 102.7719 16.5000 2.50 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9400 1.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 99.1335 10.7400 187.00 INE180K07075 SKS MICROFINANCE LIMITED 11.95% 15-May-18 99.7932 11.9900 500.00 INE756I07597 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.77% 02-Jun-18 99.8382 8.8100 150.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.1803 8.1900 150.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.9182 8.2700 70.00 INE723O07025 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Jul-18 99.9800 18.1900 81.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8656 8.1300 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0983 8.3300 300.00 INE733E07JB6 NTPC LTD 8.84% 04-Oct-22 102.8480 8.2900 150.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.40% 25-Oct-22 98.6563 9.6600 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 98.5792 9.6700 250.00 INE733E07JC4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 8.73% 07-Mar-23 102.3217 8.2900 150.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.27% 05-Feb-24 106.4500 7.2100 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.3148 8.4600 250.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 98.8589 8.2800 100.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.1500 7.1200 10.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 108.8070 7.4000 5.00 NSE === INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 100.4577 8.3300 100.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 103.6900 8.3900 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.4026 10.3000 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.8920 9.3071 200.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 106.3500 11.2500 3.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0179 8.2500 2150.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 148.0350 0.0000 1.40 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD. 10.60% 06-Oct-15 100.1800 7.2500 250.00 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT. NIFTY 24-Nov-15 155.8008 12.8200 18.30 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD. 10.00% 04-Mar-16 100.3825 8.6400 250.00 INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD. 10.00% 26-Mar-16 100.4557 8.6400 750.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 98.9074 11.2500 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7603 8.6047 372.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7603 8.6000 350.00 INE774D07NM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 09-Dec-16 100.0000 8.6500 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.1187 8.7000 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.1187 8.7000 150.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.0358 8.7100 250.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 101.0358 8.7100 250.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRAN 8.69% 16-Mar-17 99.8908 8.6950 850.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRAN 8.69% 16-Mar-17 99.8908 8.6950 850.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.2986 8.6505 50.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.2986 8.6600 50.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 22-Aug-17 101.0776 8.9920 80.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.6007 8.1532 28.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.0930 8.7000 100.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.0930 8.7000 100.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Jan-18 110.0000 0.0000 7.40 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.0551 8.6400 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 101.0551 8.6400 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.8165 8.6400 50.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.8165 8.6400 50.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.1277 8.3026 46.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 99.8970 8.6700 380.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.0168 8.2200 70.00 INE756I07597 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.77% 02-Jun-18 99.8382 8.8000 150.00 INE756I07597 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.77% 02-Jun-18 99.8385 8.8000 150.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.2256 8.1600 365.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.1803 8.1800 150.00 INE043D07HP6 IDFC LIMITED SR-PP 19 OPT I 8.65% 25-Jun-18 99.9409 8.6600 270.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.9182 8.2600 70.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.6521 8.3000 420.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.3177 8.3000 50.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.3177 8.3000 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.4910 8.3600 30.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7659 8.3600 1550.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7659 8.3600 200.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7666 8.3600 120.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.5982 8.4100 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.5982 8.4100 100.00 INE691I07BW0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.86% 08-Mar-19 100.0000 8.8600 500.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 104.8500 9.4200 50.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.0741 8.6500 200.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.0741 8.4988 200.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2456 8.3057 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2456 8.3100 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0596 8.3300 300.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.0596 8.3300 148.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 99.9500 9.5000 30.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.0517 9.4600 150.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.8212 8.6266 200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.9335 8.4500 280.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.9335 8.4500 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0456 8.3778 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0456 8.3750 300.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 99.9784 8.6600 700.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 99.9784 8.6600 548.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.0000 8.3480 550.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.0000 8.3571 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD. RESET 18-Mar-21 107.0221 10.3600 3.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0640 8.2625 50.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 100.0640 8.2625 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6586 8.3450 90.00 INE087P07030 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 08-Aug-22 100.0000 10.0400 34.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 125.9246 10.3607 340.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 22-Aug-22 107.5500 11.2500 1.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 102.8480 8.2800 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.8438 8.3200 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.8438 8.3200 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.40% 25-Oct-22 98.6563 10.1000 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.40% 27-Nov-22 98.5792 10.1000 250.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.0800 8.7000 9.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.7465 8.4200 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.8009 8.4100 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.8009 8.4100 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.7465 8.4200 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 99.8545 7.2000 100.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0640 8.2625 50.00 INE129A07206 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-23 100.0640 8.2625 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.3217 8.2800 150.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.0640 8.2625 50.00 INE129A07214 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-24 100.0640 8.2625 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.2753 8.5100 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 100.4000 9.8515 20.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.9879 8.5100 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.7300 9.1800 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.3309 8.3000 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.3309 8.3000 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.5300 8.5200 27.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.0000 9.0000 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.5045 8.4200 500.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.8598 8.5600 40.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.7628 8.3900 748.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.7628 8.3900 733.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2663 8.5900 19.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1038 8.3800 150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1038 8.3800 148.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.2486 8.6100 50.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.4600 9.2500 9.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 98.8789 8.2668 450.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 98.8589 8.2700 250.00 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 100.0640 8.2625 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.1326 8.2669 1000.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.1126 8.2700 500.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 97.7500 9.6800 13.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.6100 8.5900 2.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 99.9000 9.0100 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.2800 8.1800 0.70 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 104.8106 8.2500 150.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 104.8106 8.2500 150.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 97.9000 9.2600 4.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.3562 8.3400 10.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.8804 8.4000 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 107.8804 8.4000 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.5097 8.3599 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.5097 8.3600 200.00 ===============================================================================================