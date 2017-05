Sep 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6672.80 NSE 20757.30 ============= TOTAL 27430.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.1600 0.0000 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 105.7117 10.1300 500.00 INE691I08404 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 27-Aug-99 103.7500 9.5400 34.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.4097 10.6000 500.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.7553 0.1900 102.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.6900 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.5600 0.0000 3.00 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.43% 30-Oct-15 100.0468 8.6600 650.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.8372 8.4800 242.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9947 8.0500 150.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 99.8100 11.0000 0.50 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4046 8.6500 443.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8793 8.8000 700.00 INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 0.00% 19-Nov-16 100.7643 11.8100 1.00 INE069I07173 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 0.00% 21-Nov-16 100.0000 12.4700 2.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0079 8.7100 500.00 INE774D07LV6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.81% 15-May-17 99.7327 8.9300 250.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 101.4399 9.3700 50.00 INE331M07070 RAJESH ESTATES AND NIRMAN PVT 10.00% 07-Jan-18 105.3000 7.3100 60.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 109.8859 9.6400 500.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 7.95% 09-Apr-18 99.2016 8.2700 100.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.9182 8.2700 100.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 106.4000 9.5700 0.30 INE477S08027 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS PVT 10.20% 26-Mar-20 99.9507 10.3800 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1355 8.3200 350.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.6014 8.0800 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.9025 11.8200 200.00 INE733E07JB6 NTPC LTD 8.84% 04-Oct-22 102.8480 8.2900 99.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.6965 8.3500 45.00 INE733E07JC4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 8.73% 07-Mar-23 102.2660 8.3000 100.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.7746 8.3500 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.0400 8.9400 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.5678 8.4100 250.00 INE043D07HD2 IDFC LTD 8.67% 03-Jan-25 100.5000 8.5700 10.00 INE476M08014 L N T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.6000 9.2300 4.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 101.7000 9.7100 10.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 100.2500 7.1100 10.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.4153 8.1900 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.5056 8.1900 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.5889 8.1900 50.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.6578 8.1900 50.00 NSE === INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.0000 9.8800 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.0923 11.7500 454.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.6689 11.0500 327.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.2268 9.9900 204.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.9227 11.0500 200.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.3000 9.3600 4.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3000 9.6000 2.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0035 8.5500 1500.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.0900 8.5400 1250.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 174.0620 0.0000 2.00 INE756I07167 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.43% 30-Oct-15 100.0468 8.3500 650.00 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE NIFTY 24-Nov-15 155.8518 12.8200 18.30 INE804I07GY4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-15 147.0000 0.0000 3.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9805 8.1522 550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9805 8.1300 50.00 INE667F07BO3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.00% 20-May-16 99.8979 8.9000 300.00 INE860H07482 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 10-Jun-16 100.3269 8.8500 250.00 INE860H07482 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 10-Jun-16 100.3269 8.8500 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 99.9947 7.9500 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7580 8.6000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7580 8.6072 22.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 100.9619 9.7000 350.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.0079 8.6900 500.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 130.2000 0.0000 1.00 INE774D07LV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-17 99.7775 8.9000 500.00 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 99.6132 9.3500 700.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6105 8.1992 650.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Sep-17 116.5060 0.0000 1.00 INE423A07187 ADANI ENTERPRISES LTD 11.85% 03-Oct-17 100.1115 10.7180 510.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7346 8.2978 17.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 100.9848 10.5171 40.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.2016 8.2700 100.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.4562 8.2032 22.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1064 8.6500 320.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1064 8.6500 200.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.1064 8.6500 200.00 INE043D07HP6 IDFC LIMITED SR-PP 19 OPT I 8.65% 25-Jun-18 99.9410 8.6600 120.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3532 8.3800 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3532 8.3800 50.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.9182 8.2600 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.7526 8.2600 120.00 INE126A08044 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.23% 04-Sep-18 99.9700 9.2300 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.0950 8.2300 700.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.6668 8.0523 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7884 8.3100 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7884 8.3100 250.00 INE477L07479 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-18 100.5498 9.9900 80.00 INE756I07662 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 8.7439 250.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 - 110.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1000 8.3400 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1000 8.3400 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.8500 8.5000 5.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 99.7725 8.6700 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.0500 8.4000 2.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.0741 8.6500 50.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.0741 8.6500 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1355 8.3100 350.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 101.6014 8.2500 100.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.0500 9.4600 4.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.0517 9.4600 50.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.8500 8.6200 200.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.0400 8.4226 10.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.5800 8.6300 3.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.6350 8.4407 1005.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.0000 8.3480 500.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 101.3000 8.6200 1.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 102.1300 8.3820 3.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.9100 9.1400 90.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.8682 9.1500 45.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.8750 10.3900 80.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 103.9025 11.8030 360.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 102.8480 8.2800 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 102.7389 8.3300 50.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 102.7389 8.3300 50.00 INE848E07641 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-22 100.6965 8.3400 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 102.6900 8.3700 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.5830 8.4500 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.5830 8.4500 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.5830 8.4500 45.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.5830 8.4500 45.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.2660 8.2900 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0170 8.4300 50.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 104.8900 7.1800 1.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 100.7746 8.3400 50.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.27% 15-Feb-24 106.6000 7.1800 1.00 INE027E08020 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 27-Mar-24 107.1698 9.6000 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.7665 8.9300 400.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 104.5500 8.6100 7.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.3950 8.2900 200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 105.3950 8.2901 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.0400 8.9949 800.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 103.9700 8.5400 20.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.8266 8.3821 2.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.2800 8.5900 106.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.9500 9.2700 10.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.2700 8.6100 50.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.3800 9.2600 5.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 97.9400 9.1600 30.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 102.0000 8.3800 2.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.4400 8.6100 10.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 96.3000 10.0700 51.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.0700 9.4700 18.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.3149 9.7700 10.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 99.8800 9.2600 10.00 INE774D08LM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 14-Aug-25 99.9000 9.0000 20.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 99.9000 9.0000 4.00 INE033L07DU9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.87% 29-Aug-25 100.0900 8.8459 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.7900 8.3000 1.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 100.1400 8.5060 5.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.4153 8.3500 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.5056 8.3500 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.4334 9.1500 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.5889 8.3500 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.1588 8.3635 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.1588 8.3650 200.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7926 7.2600 20.00 INE206D08246 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-28 101.6578 8.3500 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.2756 8.3500 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange