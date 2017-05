Sep 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5788.90 NSE 41414.10 ============= TOTAL 47203.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 19.0000 1.40 INE742F07072 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-16 100.5200 9.9600 400.00 INE691I07AW2 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.80% 16-Nov-16 99.9299 8.8200 1250.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 101.2502 8.7000 100.00 INE774D07LV6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.81% 15-May-17 99.7326 8.9300 350.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 99.9672 11.9600 0.50 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.0376 10.4100 200.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD. 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 5.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.1310 8.2100 250.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.8919 8.2800 50.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. 8.18% 10-Aug-18 99.7263 8.2800 50.00 INE069I07199 INDIABULLS REAL ESTATE LTD. 11.80% 21-Aug-18 100.0000 11.8200 2.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9170 8.1900 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5046 8.3600 30.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.5767 8.4100 250.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 99.8000 8.7000 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 103.9025 11.8000 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.50% 07-Dec-21 107.1500 10.8800 2.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.40% 25-Oct-22 98.1257 9.7700 500.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 98.0265 9.7800 800.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.24% 06-Dec-22 97.6994 8.8000 220.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2500 11.7900 1.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 105.5117 8.3800 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.6401 8.3800 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.2400 8.8900 805.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.1000 9.8600 2.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.1100 8.6200 6.00 ine0208880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1657 8.3700 46.00 INE340M08145 TAMIL NADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 98.2500 9.5700 6.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 105.0234 8.0600 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 94.9773 0.0000 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 110.3800 7.2200 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.6200 0.0000 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0562 2.0700 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.4000 8.0600 4.00 NSE === INE804I07FX8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 148.1400 0.0000 20.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Oct-15 148.1400 0.0000 20.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD. 10.60% 06-Oct-15 100.0929 8.2987 1750.00 INE804I07IG7 ECL FINANCE LIMITED SR-H5I202 - 07-Oct-15 168.6420 11.5000 7.00 INE134E08GI6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 17-Oct-15 100.1053 7.9316 900.00 INE796L07605 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT. NIFTY 12-Nov-15 156.4765 13.0400 12.50 INE796L07613 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT. NIFTY 19-Nov-15 156.1391 12.9100 2.50 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT 10.30% 23-Nov-15 100.2666 8.1650 300.00 INE796L07639 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT. NIFTY 24-Nov-15 155.9029 12.8200 35.60 INE918K07243 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 09-Dec-15 111.1853 11.4800 110.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.9064 8.5200 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9644 8.1500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9644 8.1500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9744 8.1300 1.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4500 9.0000 1.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 99.4000 11.0800 1.00 INE219T07015 LIQUID INVESTMENT AND TRADING - 22-Aug-16 101.4783 11.0900 50.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.43% 02-Sep-16 100.6772 8.6362 50.00 INE742F07072 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-16 100.5200 10.0000 400.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 101.5228 9.1234 300.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8991 8.7800 700.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 100.9816 9.6800 350.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.6037 9.1212 460.00 INE121A07JN7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 28-Oct-16 102.9300 9.2694 400.00 INE691I07AV4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 31-Oct-16 99.9504 9.0000 1250.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.4730 9.1256 400.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 123.6492 9.0696 240.00 INE691I07AW2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 16-Nov-16 99.9299 9.0000 1250.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD. 9.30% 22-Dec-16 100.0132 9.2881 30.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 99.9865 9.2918 30.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.2502 8.6900 100.00 INE774D07LV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 15-May-17 99.7326 8.9300 450.00 INE657N07159 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES 10.15% 08-Jun-17 99.5370 10.4300 20.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED - 09-Aug-17 122.4321 0.0000 2.50 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.6105 8.2000 650.00 INE804I07UU3 ECL FINANCE LIMITED - 03-Oct-17 102.4940 0.0000 20.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9909 8.1500 3800.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.9759 8.4000 1900.00 INE804I07UT5 ECL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 109.0770 0.0000 20.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.0376 10.4000 200.00 INE894F07642 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 17-Dec-17 103.1000 8.8800 1.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7082 8.3100 1.00 INE953L07115 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 27-Feb-18 100.7704 13.0100 11.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.0000 8.9000 1.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 99.8213 10.4842 34.00 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 99.2063 8.2679 39.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 99.6545 9.8500 305.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 99.2344 9.2100 151.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.1310 8.1184 250.00 INE208A07364 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.60% 21-Jun-18 100.3237 9.4200 157.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 99.9965 8.3700 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 99.9965 8.3700 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.6850 8.3400 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.0710 8.2326 5.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.8919 8.2700 50.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.7263 8.2700 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9494 8.1700 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9494 8.1700 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7388 8.3700 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7388 8.3700 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.6668 8.2100 150.00 INE487L07031 IIFL REALTY LIMITED - 14-Sep-18 100.5729 11.2640 20.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.1500 8.6484 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7869 8.3100 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.7869 8.3100 300.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.7046 8.2018 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9000 8.3800 5.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0279 8.3600 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.0279 8.3600 250.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 101.2800 8.4100 6.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.6593 7.4256 1220.00 INE729R08015 SBK PROPERTIES PRIVATE LIMITED 0.00% 09-Jan-20 110.0342 11.9850 350.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.5767 8.4000 250.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.8987 8.6750 300.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 99.8987 8.6750 50.00 INE043D07HY8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.64% 15-Apr-20 99.9600 8.6200 50.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 99.3712 8.6300 150.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 99.3712 8.6300 150.00 INE082T07033 PRI-MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED - 30-Jun-20 103.1274 11.7550 50.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1200 9.4400 4.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 102.5000 8.8200 2.00 INE202B07FO9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 102.5000 8.8300 1.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.8000 8.5300 187.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0629 8.3700 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.0629 8.3700 150.00 INE202B07FX0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-20 100.0000 9.4400 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 99.9764 8.6600 130.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.6400 8.6100 3.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.1108 8.3193 1250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.0500 9.1100 45.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD. RESET 18-Mar-21 116.8900 10.1000 2.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 101.8800 8.4100 2.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 103.9025 11.8030 100.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.8500 9.1950 10.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 102.8437 8.3200 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.40% 25-Oct-22 98.1257 10.4000 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.1500 8.4000 5.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.40% 27-Nov-22 98.0265 10.4000 1050.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.24% 20-Dec-22 97.6994 10.4000 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3112 8.5000 200.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3112 8.5000 199.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.5600 8.6150 36.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 104.4200 8.7500 4.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.10% 05-Apr-23 97.0897 10.4000 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.0287 9.1151 250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 100.6000 8.3200 1.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.2100 8.6500 20.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 100.0772 9.4106 5000.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 105.7255 8.7118 700.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.2415 9.0180 400.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 105.5117 8.3700 50.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD. 9.18% 11-Aug-24 104.9400 8.5500 66.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.7318 8.5500 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.6401 8.3700 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.5500 9.2100 66.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.3200 8.9400 2150.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.9600 9.1494 40.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.0396 8.6600 230.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 103.0396 8.6600 230.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.0500 8.5500 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.5000 9.7900 2.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.3281 8.4100 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.3281 8.4100 250.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.5000 8.5600 6.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1657 8.3698 50.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.8755 8.6700 250.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 99.8755 8.6700 250.00 INE476M08014 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 29-Jan-25 100.5500 9.2400 1.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 98.8601 8.2700 300.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 98.8401 8.2732 150.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.5500 8.6650 4.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.0500 9.1300 5.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.8400 8.3974 100.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.4800 8.6000 5.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.1500 9.8100 61.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.5300 8.6000 28.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.1400 9.4600 25.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.0000 9.8200 58.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 99.8800 9.2600 25.00 INE871D07OJ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.69% 25-Aug-25 100.1500 8.6600 8.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0000 8.4900 20.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 99.8800 9.2600 75.00 INE043D07245 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.82% 29-Sep-25 101.1800 8.6298 1.00 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 101.6400 9.1000 100.00 INE114A07729 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.35% 09-Sep-26 105.0837 8.4400 750.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 105.0234 8.2200 50.00 INE923L07233 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-26 101.7000 9.1000 100.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.2580 8.3500 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 100.2580 8.3500 49.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.8026 8.2800 300.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 98.8026 8.2800 150.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0200 10.1886 250.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.4000 9.9600 200.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA - 31-Dec-99 103.4000 9.3500 15.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.5000 9.3000 2.00 ===============================================================================================