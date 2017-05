Sep 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4828.50 NSE 18297.20 ============= TOTAL 23125.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.1125 0.0000 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.2000 0.0000 10.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.3800 0.0000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.8500 7.1500 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.6500 0.0000 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.3500 0.0000 1.00 INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON 5.00% 21-Nov-15 114.6935 10.1800 250.00 INE044A07017 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. 9.20% 23-Nov-15 100.0890 8.0900 1898.00 INE750H07022 SAMVARDHANA MOTHERSON 5.00% 03-Dec-15 114.4454 10.2800 250.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 19.0000 70.50 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 100.7710 9.3100 50.00 INE069I07165 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 0.00% 19-Nov-16 100.0000 12.6200 2.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 99.7090 9.0500 200.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.0974 8.2300 500.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 75.4422 8.3000 10.00 INE477S08027 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS PVT. 10.20% 26-Mar-20 99.9166 10.4000 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 99.9877 8.4400 100.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK 9.36% 12-Aug-21 103.7900 8.5000 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 109.7300 5.3800 45.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.2796 8.4700 190.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.24% 06-Dec-22 97.6994 9.6800 80.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.3000 8.3700 3.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.9236 9.0100 250.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD. 11.50% 21-Jun-24 101.0000 11.6200 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.6401 8.3800 200.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.7582 8.3900 150.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.2800 0.0000 5.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.6500 9.2500 3.00 NSE === INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.1696 10.0000 5.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.9800 11.3000 3.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 1.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD. 10.60% 06-Oct-15 100.1300 7.5800 650.00 INE804I07GA4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 07-Oct-15 147.9200 0.0000 2.50 INE804I07OJ9 ECL FINANCE LIMITED - 12-Oct-15 120.8870 11.5000 49.50 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 173.4810 0.0000 8.70 INE738C07028 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.58% 30-Nov-15 99.7980 9.3488 350.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.3063 8.5500 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.3063 8.5500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9965 8.1000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.9965 8.1000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9683 8.1300 50.00 INE136E07MY8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 05-Aug-16 166.2400 - 17.50 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 100.7710 9.5000 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.6988 8.1000 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.6988 8.1000 100.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 122.9500 0.0000 1.50 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.0030 8.3000 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 101.0030 8.3000 50.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 99.7098 9.0500 200.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 121.0000 0.0000 2.50 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 104.2511 - 80.00 INE069I07181 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.75% 21-Aug-17 99.9800 11.7900 1.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6434 8.3350 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.0974 8.2200 500.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.2144 8.3500 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.3439 8.2800 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.3439 8.2800 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.0060 8.3500 75.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2220 8.1683 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.2220 8.1700 50.00 INE333L07045 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 31-Jul-18 100.1967 11.2000 500.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.9428 8.1700 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7876 8.3500 1450.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7876 8.3500 950.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7895 8.3500 900.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9200 8.3800 5.00 INE896L07215 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Aug-19 102.4565 10.0479 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1946 8.3100 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.1946 8.3100 50.00 INE333L07052 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 13-Sep-19 100.2565 11.2000 300.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3000 11.7100 1.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 99.1500 0.0000 6.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.6200 8.3400 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 100.1269 8.6440 50.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2334 8.3100 250.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 100.2334 8.3100 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1710 8.2985 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1710 8.3000 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.9877 8.4350 700.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.9877 8.4350 400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.1485 8.3474 800.00 INE537P07059 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Aug-20 100.0200 8.6400 10.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.1448 8.6150 70.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.5972 8.4500 800.00 INE333L07060 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 14-Sep-20 100.3052 11.2000 200.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 15-Sep-20 100.0000 8.6400 800.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.9107 9.1400 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD. RESET 11-May-21 105.3475 10.4786 200.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 103.7403 8.5100 100.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 109.8200 10.4500 75.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6827 8.3887 190.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6827 8.3900 190.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.24% 20-Dec-22 97.6994 10.4000 80.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.8792 8.5800 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.8792 8.5800 50.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 103.9214 8.2450 50.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 103.9214 8.2450 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 102.0315 8.4400 150.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 102.0315 8.4400 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 96.9236 9.0000 450.00 INE043D07IK5 IDFC LIMITED 8.75% 28-Jul-23 100.6406 8.6200 6.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.5668 9.1300 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.9000 9.9500 10.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.1233 8.5350 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 105.1233 8.5400 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.6401 8.3700 200.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 105.0000 8.8100 500.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.2486 8.9610 80.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.7582 8.3800 150.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.0900 8.6188 29.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1024 8.3800 250.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.1024 8.3877 250.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.6800 8.4636 7.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 98.8041 8.3700 7.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 98.5600 8.6600 5.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.9233 8.3000 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 98.9233 8.3060 50.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 98.1800 9.1100 3.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.7277 8.2700 250.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND 9.00% 11-Jun-25 97.2500 9.7800 9.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.2500 7.1570 50.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 99.8800 9.2600 25.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 99.9900 8.9900 5.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0642 8.4800 600.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 99.8800 9.2600 25.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.4798 8.3500 1.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 105.2992 8.2450 50.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 105.2992 8.2450 50.00 INE572F08089 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.69% 23-Mar-27 98.4134 8.9027 50.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.6800 8.3446 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7300 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange