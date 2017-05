Sep 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6273.50 NSE 13997.60 ============= TOTAL 20271.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.0473 10.5200 4.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 100.0000 - 6.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.7193 8.5800 150.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.9675 8.5700 175.00 INE568Q07037 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-17 100.1482 10.6500 2500.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 100.2659 8.3200 10.00 INE043D07HG5 IDFC LTD 8.43% 02-Feb-18 99.6534 8.5600 250.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 - 1.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.9143 8.2700 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 99.7493 8.2700 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 77.0789 8.2500 69.20 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 76.6209 8.2500 222.30 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 102.9881 8.6800 2.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.6169 8.4000 1550.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.2000 9.3500 4.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.0832 8.9800 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5235 8.9800 100.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 103.7600 8.4700 262.00 INE340M08145 TAMIL NADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 96.5000 9.7100 2.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 101.1255 8.2000 78.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 03-Aug-25 100.7500 9.8600 38.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.7500 9.2300 3.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.48% 21-Nov-28 110.2730 7.2300 4.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 98.4300 0.0000 200.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.2000 9.7700 150.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD 9.05% 20-Sep-99 97.0300 9.3300 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 94.8496 0.0000 120.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.0248 0.0000 80.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.0000 0.0000 19.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.5200 10.2800 14.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4000 9.7000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.6000 11.2800 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.0030 0.0000 1.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE 12.50% 31-Dec-99 102.8000 11.8000 1.00 NSE === INE804I07GA4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 07-Oct-15 147.9200 0.0000 2.50 INE804I07OJ9 ECL FINANCE LIMITED - 12-Oct-15 121.0250 11.5000 15.50 INE756I07324 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.10% 30-Nov-15 100.2499 8.1122 250.00 INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Dec-15 169.5000 0.0000 2.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 100.2459 8.3500 250.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 100.2459 8.3500 250.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LTD 10.85% 21-Apr-16 100.0473 11.0000 1000.00 INE136E07MO9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 30-May-16 159.6900 52.50 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.4632 9.0900 90.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.7028 8.6891 7.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.7193 8.5400 150.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 143.5100 2.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.1323 9.3000 50.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.4212 8.0200 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.2685 8.6700 50.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.2685 8.6700 50.00 INE568Q07037 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-17 100.1482 11.0000 2500.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 130.6000 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.8208 8.2400 3.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Sep-17 116.4030 0.0000 1.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4230 8.2600 6.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8309 8.2500 450.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8511 8.2400 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8511 8.2400 300.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6534 8.5478 250.00 INE114A07919 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 27-Jul-18 99.9143 8.2600 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.7493 8.2600 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 10.60% 11-Sep-18 106.7859 8.1500 30.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 10.60% 11-Sep-18 106.7859 8.1500 30.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.5453 8.2500 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.5453 8.2500 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3770 8.6200 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3770 8.6200 50.00 INE960S07032 JSW LOGISTICS INFRASTRUCTURE PVT 0.00% 14-Dec-18 103.1278 10.8100 290.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6169 8.4000 1550.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 02-Aug-19 100.0866 10.0825 630.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 108.4049 9.7950 190.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1174 8.3900 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1174 8.3900 250.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2600 11.7200 2.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 99.9506 8.6000 250.00 INE537P07059 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Aug-20 100.0000 8.6300 65.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.0080 8.6500 70.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.1135 8.5450 200.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 15-Sep-20 100.0000 8.6400 250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.9800 9.1328 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.6100 8.5900 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.9500 9.3300 20.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 109.1000 10.6200 2.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 106.6000 9.0500 12.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.4929 7.2300 24.50 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 127.9461 10.2957 110.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 104.2072 9.0554 30.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3092 8.5000 50.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3092 8.5000 50.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.8500 8.5600 6.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.1001 10.4000 300.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.0832 8.9700 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.5235 8.9700 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 105.7285 8.3900 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.8000 9.1660 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.9600 8.8100 262.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 104.0700 8.5446 250.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.3938 8.5700 22.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.1800 8.9500 5.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.2000 8.3400 3.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.6700 8.5757 20.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.00% 11-Jun-25 100.8000 9.0200 2.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.8500 8.5500 7.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.3800 9.4200 1.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.0000 9.4800 2.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 101.1255 8.1900 78.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 100.6450 7.1000 50.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 104.4800 9.2700 22.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 100.9400 9.9051 15.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.9227 8.5500 450.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.0000 8.5380 200.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 100.1100 9.4200 2.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0300 8.4900 18.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.9100 8.2700 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.5500 8.8000 0.60 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 8.62% 23-Feb-27 97.4400 9.2900 38.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1609 8.2775 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.1609 8.2800 100.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.8000 8.7800 1.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.1213 8.1209 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 100.1213 8.2800 50.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 104.6200 8.4000 2.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3000 9.6000 168.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.4000 10.1400 19.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.7484 11.5500 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 106.9739 11.3000 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4000 9.7900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange