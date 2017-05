Sep 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15396.90 NSE 34908.20 ============= TOTAL 50305.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0231 8.7700 60.00 INE916DA7FI6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.33% 15-Oct-15 100.0277 8.5000 1200.00 INE556F09197 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 15-Dec-15 100.1230 8.1500 50.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LTD 9.10% 17-Dec-15 100.1446 8.2200 290.00 INE742F07213 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Dec-15 100.3034 8.3700 1700.00 INE013A07E13 RELIANCE CAPITAL LTD 9.73% 19-Dec-15 100.2178 8.6900 1000.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.3344 8.0700 500.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2552 8.5800 1200.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 128.7605 8.5400 250.00 INE641O08027 PHL FINANCE PRIVATE LIMITED 10.65% 12-Mar-16 100.4803 9.0700 250.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-16 100.0473 10.5200 1000.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 100.1212 8.9700 500.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.8253 8.1000 100.00 INE514E08902 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.80% 01-Nov-16 100.1498 9.6100 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9554 9.2000 250.00 INE671H07178 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-17 100.0000 11.9300 2.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.3679 8.6600 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.6792 8.3100 250.00 INE568Q07045 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Aug-17 100.2111 10.7000 1000.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.6887 8.3000 250.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8503 8.2500 250.00 INE043D07HG5 IDFC LTD 8.43% 02-Feb-18 99.6333 8.5700 450.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 99.7736 8.2600 1000.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 107.5000 6.1000 1.50 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 100.2500 8.6100 3.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3437 8.6400 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.6145 8.4000 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1507 8.3900 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 107.0500 10.5500 1.50 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.5530 8.6000 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 04-Sep-20 99.7500 8.4100 300.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 15-Sep-20 100.0000 8.6400 50.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.0000 8.6400 50.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 23-Sep-21 102.6746 0.0000 125.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.2066 7.1500 9.40 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.7463 7.2400 4.50 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.4396 7.2400 4.50 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 97.8054 7.2400 500.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.3702 8.2400 73.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 99.8800 9.2600 17.00 INE033L08213 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.20% 19-Sep-25 99.8800 9.2200 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 103.6800 7.6900 1.50 INE598K07011 PUNE SOLAPUR EXPRESSWAYS PRIVATE 9.75% 31-Mar-29 100.0663 10.5400 800.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.0505 8.3100 50.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD 9.05% 20-Sep-99 98.7700 9.1600 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.6600 0.0000 120.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 96.5100 0.0000 80.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.6940 0.0000 33.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.2700 0.0000 14.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.0800 0.0000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 101.2000 5.3700 2.00 NSE === INE804I07A46 ECL FINANCE LIMITED - 29-Sep-15 111.8056 12.0000 1500.00 INE916DA7FI6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-I 9.33% 15-Oct-15 100.0277 8.7000 1200.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 99.5000 10.5300 5.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 172.1070 0.0000 4.50 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.3201 8.4650 500.00 INE556F09197 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 15-Dec-15 100.1230 7.9000 50.00 INE013A07E13 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.72% 19-Dec-15 100.2178 8.2000 1000.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.3344 8.2500 500.00 INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Dec-15 169.5000 0.0000 2.00 INE514E08902 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.90% 11-Jan-16 100.1498 7.9000 50.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2552 8.3500 1200.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.0838 8.4500 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.0838 8.4500 250.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1447 8.3000 2000.00 INE001A07NM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 22-Feb-16 100.1447 8.3000 2000.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.2743 8.1030 15.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.3581 8.8500 700.00 INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 100.3581 8.8500 200.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.7878 8.5500 150.00 INE136E07MO9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 30-May-16 159.7300 14.00 INE136E07MP6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 30-May-16 170.9800 8.50 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 101.7889 11.1100 1.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 27-Aug-16 100.7224 8.5300 35.00 INE477L07123 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 06-Sep-16 110.8396 10.2540 2.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4004 8.6100 690.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.8253 8.1000 100.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 99.8615 9.0500 1250.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 99.8615 9.0500 1250.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 99.4300 9.2500 2.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.4800 9.4000 3.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 132.0000 0.0000 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.2252 8.2320 1.00 INE756I07605 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 14-Mar-17 100.0066 8.8050 500.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.91% 14-Apr-17 98.6600 9.8000 3.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 121.0000 0.0000 2.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2298 8.2940 15.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 120.8000 1.50 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.3679 8.6500 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6792 8.3000 250.00 INE568Q07045 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Aug-17 100.2111 11.0000 2000.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6887 8.2900 250.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 01-Nov-17 101.2249 8.8200 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 103.2584 8.2370 0.70 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8503 8.2400 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8503 8.2400 250.00 INE043D07HG5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 02-Feb-18 99.6333 8.5577 450.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1210 10.0171 500.00 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 94.4400 9.3100 2.50 INE312G08013 WRITERS AND PUBLISHERS PRIVATE 10.81% 30-Apr-18 100.2471 10.4511 500.00 INE140A08SI6 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 25-May-18 99.6556 9.3341 470.00 INE445K07080 RELIANCE BROADCAST NETWORK LTD 9.50% 20-Jul-18 100.2219 11.4100 500.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.7736 8.2500 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.0000 8.2600 500.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.10% 10-Oct-18 100.0035 10.9981 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.3437 8.6325 500.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 100.7929 8.2200 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6145 8.4000 250.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.4183 9.1000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1507 8.3800 50.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 102.1625 8.9300 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.6900 8.4400 160.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.6284 8.4456 100.00 INE660A08BG3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 07-May-20 103.5300 8.8500 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.0000 8.6800 4.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.0000 10.9700 1.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1300 9.4363 21.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.0057 8.4300 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 100.0057 8.4293 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.1092 8.6250 300.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.1092 8.6250 300.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 99.5725 8.5950 500.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 15-Sep-20 100.0000 8.6400 250.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.0000 8.6400 3500.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 94.0000 9.4700 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8000 9.6100 3.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.6400 8.5800 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.3200 9.4700 6.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 109.6000 10.5000 126.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.4448 8.3100 450.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.4448 8.3100 450.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.7787 8.3100 900.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 104.7787 8.3100 900.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.9000 8.5500 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.0000 8.6200 5.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 99.0287 9.1091 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.7600 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.3600 8.9400 63.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.0079 8.5350 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.4500 8.5600 20.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0500 8.2300 400.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 100.1089 8.9600 50.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 99.3702 8.2300 73.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.8800 8.2400 200.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.7000 8.5710 97.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.7000 8.5710 11.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 97.7000 9.6700 8.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.4300 9.4100 1.00 INE202B07FQ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-25 100.1200 9.4700 15.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.1400 9.7965 39.50 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.9300 8.5500 340.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0500 8.4900 10.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.0000 9.2392 2.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.8320 8.3000 5.00 INE535N08064 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 8.62% 23-Feb-27 97.5900 9.2700 38.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 103.7200 8.3400 100.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 102.1361 8.2775 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.7790 7.2600 42.00 INE915D07QB6 CITC FIN NFTL RT16 14/01/527T1 - - 108.3900 -7.6197 37.50 INE915D07PY0 CITICFIN NFTLKRT16S14/01/526T1 - - 108.4200 -7.7874 5.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.0505 8.3000 50.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8900 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 25.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 97.8200 9.8900 209.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9900 10.1400 19.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.6500 9.2571 15.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.2600 9.6000 12.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 2.00 