Sep 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12640.30 NSE 70512.50 ============= TOTAL 83152.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.3302 8.0700 250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2450 8.6200 500.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.0997 9.4900 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.4102 8.5700 250.00 INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 26-Mar-16 100.1393 9.4700 750.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.9388 8.1100 18.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.6586 8.6400 350.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4004 8.6400 690.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.1999 8.3100 150.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 101.8546 8.1100 59.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.0568 10.4100 750.00 INE233B08087 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.30% 20-Nov-17 100.6575 8.9300 55.80 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.7493 8.2300 100.00 INE721A07HP3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 19-Jul-19 100.0000 0.0000 3000.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 05-Aug-19 100.0000 0.0000 2500.00 INE071G08262 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.29% 25-Nov-19 102.7400 0.0000 5.00 INE130C07275 AMTEK AUTO LTD 10.50% 07-Apr-20 99.9200 10.9400 48.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.7000 8.5500 10.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 127.2394 0.0000 150.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 15-Sep-20 100.0000 8.6400 500.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 100.0000 9.3500 17.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.9400 8.3700 95.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Feb-21 105.1600 9.4000 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6771 8.4000 10.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.1543 7.1500 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0522 8.4300 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.0838 8.9800 50.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 105.0543 7.1500 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.5056 8.4000 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4724 8.3000 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7167 8.3300 700.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.8300 8.5500 11.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.8500 8.5500 20.00 INE906B07EE9 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.11% 18-Sep-25 100.0100 7.1200 30.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.6793 8.1500 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 106.3000 7.3600 1.50 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.8848 8.1500 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.1272 7.2700 99.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.9781 7.2400 20.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.0508 8.3100 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.6354 8.3100 200.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 100.4842 7.2100 25.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 31-Dec-30 102.1100 9.0900 50.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 16-Jul-99 102.2400 9.7600 44.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.6200 0.0000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7100 13.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.6000 10.4900 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.4800 10.3200 5.00 NSE === INE804I07GS6 ECL FINANCE LIMITED - 06-Nov-15 146.5270 11.5000 1.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 99.5000 10.5300 5.00 INE044A07017 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 9.20% 23-Nov-15 100.1073 7.9400 900.00 INE121A07HI1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 16-Dec-15 112.3407 8.5000 59.00 INE958G07973 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.30% 18-Dec-15 114.8992 8.7401 1500.00 INE121A07HL5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.77% 22-Dec-15 100.3302 8.2500 500.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2450 8.3800 250.00 INE148I07217 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 04-Mar-16 100.0997 9.2500 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.4102 8.3500 250.00 INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 26-Mar-16 100.1393 9.2000 750.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.7000 9.6600 1.00 INE676N07084 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 10.55% 20-Apr-16 100.0812 9.4997 500.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 103.8515 10.2874 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0149 8.0600 1500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 100.0212 8.0500 1500.00 INE306N07CD3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.46% 08-Jul-16 100.2119 9.0000 1500.00 INE306N07CD3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.46% 08-Jul-16 100.2119 9.0000 1500.00 INE691I07646 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 26-Jul-16 100.4609 8.8218 2.50 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.6586 8.6000 350.00 INE296A07DZ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.1948 8.9052 700.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.5876 8.1824 2.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 99.4300 9.2500 2.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.4800 9.4000 3.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.2489 8.2119 2.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.1999 8.3000 150.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.4159 8.0200 100.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.4159 8.0200 100.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.91% 14-Apr-17 98.6600 9.8000 3.00 INE140A08SE5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 15-May-17 99.5983 9.3500 1500.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 24-May-17 101.8546 8.1000 59.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 99.5665 9.3289 250.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 99.5665 9.3500 250.00 INE866I07644 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 20-Jun-17 115.2761 10.3700 1.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 102.9224 11.9604 66.00 INE916DA7ES8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 03-Jul-17 85.9464 8.8900 2.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT 0.00% 05-Jul-17 104.5144 - 10.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.6194 11.6664 500.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 98.7330 10.4600 30.00 INE975F07DG2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 03-Oct-17 83.8916 9.0400 2.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.0568 10.4000 750.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8705 8.2300 850.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8705 8.2300 850.00 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 94.4400 9.3100 2.50 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.0744 10.4803 500.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.2111 8.1500 50.00 INE202B07DZ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 02-Apr-18 104.5476 9.4700 1.00 INE721A07JK0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 10-Apr-18 105.1441 9.2300 1.00 INE622O08019 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.81% 30-Apr-18 100.2691 10.4548 150.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8655 8.3300 100.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8655 8.3300 100.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 109.7157 8.3096 1.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.7493 8.2200 100.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.0000 10.1899 5000.00 INE721A07HQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 02-Aug-19 100.0000 10.1897 2500.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.4117 9.1011 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.3500 8.3200 4.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.4418 8.3100 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.4418 8.3100 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 99.6484 8.4500 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.0000 8.6800 8.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.0000 10.9800 3.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1500 9.4300 40.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2207 8.4500 3600.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.2207 8.4500 1800.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.7100 8.5500 3.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 127.2616 10.0000 650.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 127.2616 -1.3353 350.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 99.9000 8.6000 2.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 126.7487 10.2891 180.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.0000 8.6485 300.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0000 8.3758 3200.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 94.0000 9.4700 6.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 98.8552 9.4000 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 98.8552 9.4000 50.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 128.0271 -0.6401 550.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 128.0271 10.0000 550.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR 10.25% 22-Aug-21 103.1090 9.5200 303.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.1289 8.4000 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7138 8.3300 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7138 8.3300 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6771 8.3900 10.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.6500 8.5900 9.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.9000 8.5500 2.00 INE894F07717 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 16-Jan-23 104.1200 9.3692 100.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 97.8200 7.2300 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.0522 8.4200 115.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 98.7000 9.1700 73.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.7600 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.0838 8.9700 50.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 105.7225 7.2100 100.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 106.9090 7.1900 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 100.0071 8.3500 50.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 101.0071 8.3500 50.00 INE694L07024 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 13-Jan-24 99.2678 10.5755 550.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 103.5868 9.1300 593.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.4800 9.8600 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.2400 8.9600 979.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.4823 8.4300 400.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.2931 8.4900 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5084 8.4300 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 102.5084 8.4300 50.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.3950 8.5700 20.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 99.3000 9.6945 63.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.9500 8.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.4724 8.3000 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.1229 8.3200 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.1229 8.3200 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.4843 8.3375 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.4843 8.3375 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.6350 8.2000 9.00 INE043D08CZ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 9.03% 05-Apr-25 102.7400 8.5700 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7967 8.3275 1000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.7967 8.3275 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.9518 8.3800 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 99.9518 8.3800 100.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.7062 8.5700 4.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.4656 8.3100 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 100.4656 8.3100 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION 9.00% 11-Jun-25 96.8000 9.8800 3.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 101.3000 8.4800 6.00 INE202B07FJ9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-25 100.3800 9.4200 30.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 100.6300 9.1400 10.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 99.9400 8.5500 250.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 100.1100 9.4200 3.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.1400 8.5400 58.00 INE906B07EE9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.11% 18-Sep-25 99.8244 7.1424 2110.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 101.6793 8.3100 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0635 8.2900 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 100.0635 8.2900 50.00 INE114A07729 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.35% 09-Sep-26 105.1290 8.4300 950.00 INE752E07NE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-26 100.0117 8.3900 2063.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 101.7611 8.3100 9.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.5395 8.3100 50.00 INE752E07NF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-27 100.0155 8.3900 2062.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 101.8848 8.3100 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.9429 7.2400 207.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.7751 7.2600 50.00 INE752E07NG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-28 100.0106 8.3900 2063.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.6331 7.2400 63.00 INE752E07NH5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-29 100.0139 8.3900 2062.00 INE752E07NI3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% - 100.0171 8.3900 1625.00 INE915D07QB6 CITC FIN - - 108.3600 -7.6198 2.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.0508 8.3000 100.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 98.6354 8.3000 200.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 100.0300 7.2788 - INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.9064 8.9148 50.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange