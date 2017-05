Sep 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7315.50 NSE 34045.20 ============= TOTAL 41360.70 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 26-Mar-16 100.1393 9.4700 200.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.0659 9.1700 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.0149 8.6700 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.5892 8.6200 500.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.3519 8.6600 300.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4884 8.2200 600.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.0568 10.4100 200.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 28-Nov-17 100.3319 8.3000 250.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 82.9850 8.2700 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.8326 8.3200 250.00 INE721A07HR9 SHRIRAM TRANPORT FINANCE CO LTD 10.00% 28-Aug-19 100.0000 10.0000 2500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8016 8.4600 250.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.18% 10-Feb-20 99.4418 8.3200 600.00 INE202B07FP6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Jul-20 100.1700 9.4400 17.00 INE137K07018 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 128.0784 0.0000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.9200 8.3800 250.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 66.0200 8.2900 1.50 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 106.8500 10.6400 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.3185 8.4700 310.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 97.1382 8.9700 100.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 105.8462 7.1900 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.4000 11.7600 2.00 INE043D07HC4 IDFC LTD 8.49% 11-Dec-24 99.3956 8.5700 8.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.3238 8.2700 9.00 INE043D07II9 IDFC LTD 8.70% 23-Jun-25 100.6500 8.5800 18.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.5000 9.2700 16.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.1204 7.3300 22.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0182 7.1900 40.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 100.0200 7.2800 40.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.2000 7.4200 13.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.3179 8.2700 10.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0100 10.2200 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 10.5200 1.00 NSE === INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 99.7242 9.0000 5.00 INE848E07575 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-15 100.0224 7.8099 40.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.3223 8.4099 80.00 INE556F09197 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 15-Dec-15 100.1204 8.1174 100.00 INE556F09197 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.00% 15-Dec-15 100.1204 7.8700 100.00 INE148I07282 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 26-Mar-16 100.1393 9.2000 200.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 100.3744 9.0975 300.00 INE814H07034 ADANI POWER LIMITED 10.75% 11-May-16 103.8810 10.2837 200.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 100.0659 9.0300 250.00 INE721A07FP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 21-Jun-16 99.9764 10.0979 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0330 8.0577 63.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.9897 8.0577 30.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3842 8.6200 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3842 8.6200 50.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.5288 9.0530 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.0149 8.6500 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.5892 8.6000 500.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.0089 9.4077 50.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.0150 9.4074 100.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0488 8.2600 950.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.0488 8.2600 950.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 99.5366 9.3700 50.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 99.5366 9.3700 50.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 130.8750 0.0000 15.30 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.7401 8.6800 100.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.7401 8.6800 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 101.3519 8.6500 300.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6598 8.3200 250.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.4365 8.6500 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 101.4365 8.6500 50.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.70% 23-Sep-17 100.1429 10.6000 2000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4884 8.2100 1250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4884 8.2100 650.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4704 8.2200 160.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.0568 10.4000 200.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 98.1235 10.3627 100.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.3319 8.2900 251.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.1197 8.1600 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.1197 8.1600 250.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 82.5700 8.4700 1.00 INE755K07173 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.50% 20-Feb-18 100.1220 10.0106 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.0735 8.3200 51.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.1751 8.1800 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.1751 8.1800 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8655 8.3300 50.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 13-Jun-18 99.8655 8.3300 50.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 99.7732 8.2500 5.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.9091 8.3000 150.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.9091 8.3000 150.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.7411 8.2200 500.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.7411 8.2200 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.8326 8.3200 250.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.0329 10.9587 205.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.8951 8.1900 150.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.8951 8.1900 150.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 17-Dec-18 100.0915 8.6654 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5426 8.3375 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.5426 8.3375 200.00 INE721A07HR9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 28-Aug-19 100.0000 10.2200 2500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.8016 8.4500 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.5000 8.2800 4.00 INE071G08262 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.29% 25-Nov-19 102.7900 8.6500 5.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 99.4418 8.3100 600.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR 8.38% 27-Apr-20 99.7576 8.4200 10.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 100.7600 8.4800 1.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.5500 10.8100 1.00 INE202B07FI1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 08-Jul-20 100.1500 9.4300 50.00 INE895D08584 TATA SONS LIMITED 8.55% 31-Aug-20 100.0000 8.5700 202.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 128.0784 10.0500 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.7258 8.4160 360.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.1123 8.6100 200.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 100.1123 8.6099 200.00 INE871D07OK7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 21-Sep-20 100.0000 8.7900 681.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.0000 8.3750 2350.00 INE871D07OM3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.80% 22-Sep-20 100.0000 8.8000 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 107.2500 10.3000 6.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 105.7327 8.5600 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 103.6500 9.3987 414.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 105.5930 9.2500 50.00 INE752E07GM9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-22 102.6744 8.3200 25.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.7472 7.1800 24.50 INE043D07IH1 IDFC LIMITED 8.73% 14-Jun-22 100.5500 8.6000 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6771 8.3886 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 104.6771 8.3900 300.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 104.6825 9.3500 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.4200 8.3500 2.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 104.5500 8.8000 3.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 103.1459 8.3250 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 103.1459 8.3250 100.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3064 8.5000 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.2525 8.5100 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.2525 8.5100 49.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.3064 8.5000 32.00 INE043D07IJ7 IDFC LIMITED 8.73% 06-Jan-23 100.8200 8.5700 1.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 104.9900 9.6000 2.00 INE752E07GN7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-23 102.9947 8.3200 25.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 97.1382 8.9600 100.00 INE752E07HL9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-23 101.6903 8.3200 6.30 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 105.9080 7.1800 80.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 106.9017 7.1900 230.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.6367 8.9500 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.6367 8.9500 50.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-24 101.8370 8.3200 6.30 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 106.5434 8.3858 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.9063 8.3250 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.9063 8.3300 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.6361 8.3687 1.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 106.0000 9.2300 11.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.8000 9.1600 6.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 104.2000 8.9700 1547.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.3649 8.4300 100.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.5564 8.4000 50.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 142.6858 9.2500 173.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 100.4265 8.3950 200.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.5529 8.5500 13.00 INE759E08010 L&T FINCORP LIMITED 9.95% 31-Dec-24 103.9500 9.2700 20.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6280 8.5518 400.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 100.6280 8.5500 400.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.2488 8.3000 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 99.2488 8.3000 100.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1483 9.6000 300.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.1483 9.6000 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 25-Mar-25 101.3238 8.2500 9.00 INE262F07071 KARNATAKA NEERAVARI NIGAM LIMITED 8.75% 31-Mar-25 97.9000 9.0800 5.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 99.8446 8.3200 500.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.0800 8.3647 8.00 INE043D07IE8 IDFC LIMITED 8.70% 20-May-25 100.8500 8.5500 2.00 INE043D07II9 IDFC LIMITED SR-PP 10 8.70% 23-Jun-25 100.7800 8.5600 3.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-25 101.9833 8.3200 3.80 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 101.5000 8.5500 1.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 101.2800 9.7700 1.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 100.1600 7.1300 50.00 INE774D08LN1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 21-Aug-25 100.0000 8.9900 4.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 100.2000 9.4046 1.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 99.9800 8.4900 10.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 100.2504 9.2000 950.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.0000 8.5800 50.00 INE906B07EE9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.11% 18-Sep-25 99.9300 7.1272 250.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.1040 8.2200 15.00 INE752E07NE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-26 100.0117 8.3900 437.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 24-Dec-26 99.8500 9.2100 16.00 INE752E07NF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-27 100.0155 8.3900 438.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 101.8147 9.1000 31.00 INE752E07NG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-28 100.0106 8.3900 437.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0182 7.2350 20.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 101.8498 9.1000 31.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.6328 8.3050 50.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 100.6328 8.3050 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 107.7268 8.3327 1.00 INE752E07NH5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-29 100.0139 8.3900 438.00 INE752E07NI3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% - 100.0139 8.3900 875.00 INE915D07PY0 CITICFIN - - 108.5600 -8.0168 2.50 INE915D07QB6 CITCFIN - - 108.4700 -7.7895 2.50 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.0517 8.2500 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 99.0517 8.2500 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 99.9800 7.2861 500.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.1951 9.3900 145.00 INE306N08060 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.99% 31-Dec-99 102.3500 9.5900 87.00 INE688I08079 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 31-Dec-99 104.7300 9.6800 40.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.4102 11.1500 5.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 106.3500 11.2500 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.0000 11.4800 1.00 INE539K08120 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 