Mar 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6981.50 NSE 26462.90 ============= TOTAL 33444.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 10-Nov-16 100.2472 9.8800 1500.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.3957 8.9000 90.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 89.1750 8.5300 26.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 101.1000 9.8000 150.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.0178 8.2600 5.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 112.0000 0.0000 2.70 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.3589 8.2100 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.5016 8.1900 350.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.3031 8.2000 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7127 8.0500 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9998 8.2700 100.00 INE848E07799 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-19 100.5933 8.2600 160.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 100.1042 8.9100 200.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.6054 8.5100 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3602 8.2500 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 99.9898 8.5400 50.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 105.8100 8.3400 500.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.5272 8.3700 300.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 101.9979 8.5100 350.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.9500 0.1400 75.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 99.8182 8.3500 300.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 99.8873 8.3000 150.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.4500 8.4100 4.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3920 8.5600 400.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.3847 8.5100 300.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 100.3300 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.9342 7.0900 8.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 108.9123 7.3600 10.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 102.0075 7.1600 14.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 101.8724 7.1300 950.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 102.2876 7.0900 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.6800 10.2100 20.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.4000 9.3100 5.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.9563 10.8300 1.00 NSE === INE093J07023 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 05-May-16 155.5000 0.0000 2.50 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-May-16 155.4000 0.0000 1.00 INE093J07353 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Aug-16 93.5500 0.0000 2.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.9488 10.6156 18.00 INE386U08018 AVEES TRADING & FINANCE PVT LTD 10.75% 16-Feb-17 100.0000 0.0000 500.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.3695 8.9000 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.3695 8.9000 250.00 INE722A07695 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.82% 28-Feb-17 99.5089 9.3500 50.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 89.4225 8.3300 26.00 INE013A07YU0 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 06-Sep-17 115.2000 0.0000 2.50 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 142.9000 0.0000 0.70 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 - 89.20 INE657S07018 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE - 09-Oct-17 100.0000 - 280.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 23-Oct-17 134.6212 9.1847 1.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.0780 9.2000 3.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7970 8.2000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.7970 8.2000 250.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.0131 8.3400 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 101.0131 8.3400 50.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-May-18 92.4500 0.0000 21.00 INE532F07BF7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 6.00% 20-Jun-18 107.5689 9.8000 130.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3660 8.5000 1300.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.3460 8.5006 650.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8747 11.1575 20.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.2685 8.2380 25.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 101.3589 8.2000 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.5016 8.1900 350.00 INE093J07EN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Oct-18 87.3600 0.0000 2.50 INE093J07EO8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Oct-18 73.8000 0.0000 2.50 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 127.5720 8.6900 200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.3031 8.1900 100.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED - 18-Dec-18 101.7612 9.9300 600.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 99.9237 9.8493 20.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.6871 8.3900 750.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-19 112.6000 9.8000 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.4956 8.2119 50.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 101.8624 8.1640 25.00 INE359S07029 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 8.90 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.6721 8.2500 285.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.6386 8.1100 100.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.6386 8.1100 100.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 99.7443 8.5100 150.00 INE514E08EX3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.03% 25-Mar-19 99.8044 8.5000 85.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7257 8.0950 175.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7127 8.1000 100.00 INE556F09577 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 26-Mar-19 99.7949 8.1229 75.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.1400 8.7300 1.00 INE958G07AX7 RELIGARE FINVEST LIMITED 9.35% 30-May-19 6.6667 9.3500 1500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.9998 8.2700 100.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7691 8.2800 250.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 100.7187 8.2800 100.00 INE088M07027 SAHYOG HOMES LIMITED SR-A 18.00% 17-Dec-19 100.0000 - 48.50 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 102.5500 8.8303 7.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 100.1142 8.9000 400.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.6054 8.5211 200.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 107.8477 7.0500 3.50 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1300 8.7300 3.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1757 8.4500 150.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1757 8.4500 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.3602 8.2600 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.5982 8.7500 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.7490 8.4158 20.00 INE134E08DH5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-20 102.3716 8.4000 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.9500 9.9979 30.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.2761 8.8500 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.9359 9.5000 8.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 100.0500 8.4200 25.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 99.9898 8.5300 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.8000 6.9500 2.80 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.0514 9.9536 20.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 104.3500 7.2300 12.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 106.6417 7.2000 28.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 105.8100 8.5100 500.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.2977 8.4700 500.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.2177 8.5169 100.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-24 99.2177 8.5200 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 99.8873 8.4700 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.5400 8.5500 419.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.3699 8.5717 200.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 97.9784 8.5195 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 97.9784 8.5200 100.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 98.0130 9.7292 20.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.3920 8.5501 500.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 99.9367 8.4892 150.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 99.9367 8.4916 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.3759 8.5000 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 97.3759 8.5021 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2500 9.2400 54.00 INE774D08LO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.90% 27-Oct-25 100.0000 8.8800 1.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 100.9000 8.8500 12.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.4171 8.5000 50.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 100.4171 8.5000 50.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0300 8.6400 628.00 INE537P07109 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-26 98.9600 8.8500 31.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.7092 8.5000 300.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.7092 8.5000 150.00 INE537P07083 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.60% 08-Jun-26 98.3100 8.8500 119.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 105.0938 8.5200 3.80 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.6000 10.7000 1.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 102.8010 8.5000 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.4484 8.5000 50.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.4484 8.5000 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.6318 8.5000 300.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.6318 8.5000 150.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.4772 8.5000 50.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 100.4772 8.5000 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.5503 8.5000 450.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.5516 8.5000 300.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.5574 7.2547 150.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 110.3300 7.1600 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.3711 7.1400 250.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.4927 8.5000 200.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.4927 8.4990 200.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 98.8909 8.5300 250.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-29 98.8909 8.5300 248.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.8062 8.5400 1100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.8062 8.5400 950.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 103.2540 8.5000 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 103.1500 8.4600 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 105.2000 10.3400 3.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 97.3529 8.4700 2350.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 97.3329 8.4722 1250.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.4247 8.5000 100.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 98.4247 8.5000 100.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 100.8898 7.1800 120.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-30 99.1000 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-30 99.1000 8.4200 7.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 101.8724 7.1400 950.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 101.2500 7.2100 140.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 115.4600 7.1852 6.50 INE053F07843 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.50% 21-Dec-35 100.3800 7.2074 19.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 30.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.2171 9.1662 200.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.8021 9.5191 300.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0500 10.8919 160.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9500 9.5500 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 