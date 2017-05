Mar 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7117.80 NSE 44014.40 ============= TOTAL 51132.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.8395 8.9600 850.00 INE063P07056 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.50% 29-Sep-16 70.5111 10.3400 2.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 105.3024 7.1600 122.20 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 11-Mar-18 101.1800 9.7600 500.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 11-Mar-18 102.0000 9.8000 100.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.7515 8.1200 50.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 100.3500 11.0000 0.30 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.5539 8.1300 300.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.12% 28-Feb-19 99.9425 8.1400 250.00 INE658R08040 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 15-Mar-19 100.3467 11.1000 300.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7624 8.0300 100.00 INE949L07279 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 0.00% 08-Aug-19 122.0912 10.3200 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6621 8.3800 550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1825 8.2800 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7691 8.2800 250.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 102.6900 8.7800 7.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 100.1054 8.3100 1.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.8789 8.3800 50.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.0800 8.6800 5.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 99.3500 8.8000 6.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.5900 8.7900 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.6000 9.3300 8.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.5763 8.5100 632.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.5416 8.3400 400.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.7566 8.5200 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.2000 10.7200 391.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.1425 8.2900 1000.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.5000 8.7000 2.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.4000 10.3800 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 108.4267 7.1500 4.30 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.1300 7.1100 6.00 INE008A08U50 IDBI BANK LTD 8.99% 13-Dec-27 101.5800 8.6500 4.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 109.7650 7.2600 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 101.9637 7.1300 150.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 102.3100 7.2200 15.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 96.4500 0.0000 30.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.4300 0.0000 19.00 NSE === INE523E07AA2 L & T FINANCE LTD 9.73% 15-Apr-16 99.9491 9.4500 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8395 8.5000 4300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8395 8.5000 1850.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 99.8035 9.2500 950.00 INE660A07JR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 16-May-16 99.8035 9.2500 950.00 INE121A07GY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 23-May-16 99.8374 9.5897 600.00 INE660A07KU7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 26-May-16 99.9029 9.3578 800.00 INE909H07AR0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 31-May-16 99.8115 9.5548 1000.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 100.1314 8.4200 200.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.7932 9.5949 450.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.1847 8.3100 15.00 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Sep-16 117.1700 8.5000 10.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 141.7900 0.0000 1.10 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 99.9932 8.3000 40.00 INE804I07H07 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-17 117.1700 8.5000 10.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Feb-17 141.7500 0.0000 1.30 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0000 9.4620 250.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.0144 9.1900 350.00 INE093J07866 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Aug-17 134.3770 0.0000 1.10 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.9800 9.0000 500.00 INE804I07H31 ECL FINANCE LIMITED 21.06% 19-Dec-17 102.1616 10.0000 170.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.15% 28-Dec-17 101.1266 9.3845 250.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 99.9296 8.8500 100.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.2079 8.1700 500.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.2079 8.1700 500.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 99.7515 8.1200 50.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.4921 8.1900 1.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY - 08-May-18 100.0889 11.7355 500.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.2336 8.1900 600.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.2336 8.1900 600.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.4794 8.2350 100.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.4794 8.2350 100.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.5448 8.2200 2.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 105.9541 8.2000 50.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 105.9541 8.2000 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.5539 8.1200 500.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.8958 8.1655 1250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 99.8958 8.1700 500.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 99.9360 9.1500 200.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 99.9360 9.1500 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7281 8.1200 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7281 8.1200 50.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 99.9425 8.1300 250.00 INE752E07FM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-19 103.0466 8.0200 50.00 INE752E07FM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-19 103.0465 8.0200 50.00 INE470T08020 HIGH POINT PROPERTIES PRIVATE LTD 10.05% 13-Mar-19 99.7231 10.5500 200.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 99.4302 8.1500 500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7186 8.1000 300.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7624 8.0800 100.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 98.9108 8.8200 123.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6621 8.3800 550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.1825 8.2800 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 100.7691 8.2800 250.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 100.4900 8.8100 7.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.3700 8.6000 7.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.7579 8.4000 50.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 100.0000 8.2080 850.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 100.0000 8.2093 850.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.5218 8.4000 50.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 102.7500 9.7400 4.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.30% 15-Apr-20 102.7915 8.4500 150.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 108.1200 7.0100 3.50 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.1209 8.7347 10.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1758 8.4500 350.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1758 8.4568 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.7200 8.6600 8.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.8785 8.3820 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.8785 8.3800 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.4371 8.3900 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.4371 8.3900 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 101.1253 8.4500 200.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.0082 8.7000 5.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.4367 8.4000 100.00 INE871D07OX0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.70% 25-Jan-21 99.7400 8.7500 4.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED SR-PP 8.65% 28-Jan-21 99.3500 8.8000 6.00 INE537P07091 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.70% 28-Jan-21 99.5900 8.7900 5.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 100.0000 8.7500 400.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.0000 9.9820 17.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 102.6000 8.7013 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.5254 8.5100 632.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 104.1000 10.3000 1.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 100.0449 8.5100 150.00 INE848E07716 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-22 100.0449 8.5100 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6549 8.6000 690.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6549 8.6000 390.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6549 8.6000 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6549 8.6000 145.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 101.2166 8.5100 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 101.2116 8.5100 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.4732 8.5100 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.4732 8.5100 100.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 101.2300 9.6100 100.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 100.0613 8.5100 200.00 INE848E07724 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-23 100.0613 8.5100 90.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 101.2997 8.2099 250.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.7566 8.5100 250.00 INE848E07732 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-24 100.0637 8.5100 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.1425 8.4266 700.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.6000 8.5300 1.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.5422 8.7300 100.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 96.7956 8.7500 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.0498 8.5800 500.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.0498 8.5800 500.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.5420 8.5984 2700.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.5420 8.5984 2700.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 100.3875 9.5800 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.6970 8.5000 100.00 INE848E07856 NHPC LIMITED SR-T STRRP G 8.50% 14-Jul-25 99.9367 8.4916 50.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 99.9300 9.2900 17.00 INE848E07740 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-25 100.0773 8.5100 100.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.2500 10.3800 12.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 100.3100 7.0033 50.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 99.9900 9.4800 294.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.7500 8.7500 36.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.9019 8.4700 470.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 98.6437 8.5100 450.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 105.4000 8.4759 3.80 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 101.2586 9.1500 15.00 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 101.2586 9.1500 15.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.3472 8.5150 200.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.3472 8.5150 200.00 INE923L07233 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-26 101.2974 9.1500 16.00 INE923L07233 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-26 101.2974 9.1500 16.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.5624 8.5100 400.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 98.5624 8.5100 400.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 101.3346 9.1500 50.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 101.3346 9.1500 50.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 101.3702 9.1500 17.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 101.3702 9.1500 17.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.7210 8.6973 20.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 100.7010 8.7001 10.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.4787 8.5100 700.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 98.4787 8.5100 700.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 101.4000 9.1500 50.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 101.4000 9.1500 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 109.7650 7.2500 5.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 101.4285 9.1500 50.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 101.4285 9.1500 50.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.4178 8.5100 750.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 98.4178 8.5100 750.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 101.4597 9.1500 98.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 101.4597 9.1500 98.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.8062 8.5400 100.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 101.4895 9.1500 92.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 101.4895 9.1500 92.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.7600 9.4000 11.00 INE915D07RK5 CITCF NFLK RST17 - - 108.4000 -7.4182 10.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 97.3529 8.4700 150.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.5181 9.1500 150.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 101.5181 9.1500 150.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.5455 9.1500 200.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 101.5455 9.1500 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 101.9637 7.1300 350.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 101.7800 7.1500 70.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 100.0000 7.1742 120.60 INE053F07843 INDIAN 