Mar 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11595.80 NSE 56123.60 ============= TOTAL 67719.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07672 EDELWEISS FINANCE 0.00% 01-Apr-16 10.2500 10.00 INE916DA7DI1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.95% 13-May-16 99.9665 9.7500 250.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 99.7986 9.4800 50.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.4681 9.0000 250.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.6361 8.2400 3750.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.9208 8.1700 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 99.3350 8.2600 80.00 INE938L08031 IL AND FS ENERGY DEVELOPMENT 0.00% 08-May-18 100.0900 11.7400 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.2241 8.3100 3.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9020 8.2200 200.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.1824 8.2300 3.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.2841 8.1100 100.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 99.2185 8.6800 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7091 8.0400 295.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.59% 17-Jun-20 100.0300 8.7600 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 4.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 99.5626 8.4600 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.4780 8.5200 300.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 28-Dec-22 100.1700 9.5400 2.00 INE090A08SN3 ICICI BANK 9.15% 31-Dec-22 102.6535 8.6000 500.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.7569 8.5900 300.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 99.9800 8.7300 50.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.6960 8.5300 300.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.3200 8.5300 20.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.1823 8.2600 1312.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 100.6811 8.5200 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2503 8.5500 300.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 96.8500 8.7400 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.5624 8.6000 1500.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 100.0736 8.4800 250.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 99.7000 9.4200 4.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.2000 9.4400 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.3800 0.0000 3.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 101.1095 8.7400 150.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.6000 10.3300 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.7000 8.7500 26.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 101.9600 7.1300 251.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 102.1500 7.1300 57.80 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 102.3300 7.1800 20.00 NSE === INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 99.9075 8.8497 410.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.9430 8.6999 150.00 INE804I07JZ5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-May-16 172.4000 0.0000 0.40 INE916DA7DI1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.95% 13-May-16 99.9665 9.3500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.8511 8.5999 6900.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 99.7886 8.4999 562.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-May-16 99.9931 9.2001 250.00 INE721A07IU1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 17-Jun-16 99.7986 9.5500 50.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LTD INDEX 18-Jun-16 141.6300 9.6500 60.80 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED INDEX 27-Jun-16 141.3090 9.6500 1.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LTD INDEX 04-Jul-16 141.0590 9.6500 14.20 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LTD INDEX 07-Jul-16 140.9520 9.6500 50.60 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 100.3500 8.8800 500.00 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED INDEX 08-Aug-16 139.8180 9.6500 10.00 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Sep-16 111.4000 8.5000 10.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1110 9.1500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1110 9.1500 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5318 8.7900 500.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.4681 8.9773 250.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.6361 10.6000 5250.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.6261 10.9000 1500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.3064 8.2500 25.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.3064 8.2500 25.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 99.8145 8.2800 200.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 99.8145 8.2800 50.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 99.8145 8.2800 50.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7888 8.2907 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.7888 8.2900 100.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.1939 8.3196 300.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.9208 8.1600 250.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.1192 8.1100 1000.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.1192 8.1100 1000.00 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PVT LTD 14.00% 09-Apr-18 127.4923 - 230.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8346 8.7000 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8346 8.7000 500.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.9020 8.2200 200.00 INE140A08SO4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 16-Jul-18 99.2467 9.6000 250.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED 30-Aug-18 100.0000 0.0000 43.00 INE657S07042 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 19.00% 13-Oct-18 100.0000 - 2.60 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 102.9500 9.4577 200.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PVT LTD 17.25% 07-Dec-18 100.0000 - 2.30 INE749A08134 JINDAL STEEL & POWER LIMITED - 18-Dec-18 67.5000 - 3300.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.2841 8.1100 100.00 INE733E07CD7 NTPC LIMITED 8.65% 04-Feb-19 101.3986 8.1000 155.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.7374 8.0719 130.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 99.9798 8.0650 50.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.0000 8.3388 2000.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7103 8.1000 1780.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7091 8.1000 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.0253 8.0547 130.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 18.00% 31-Mar-19 100.0000 - 6.60 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.1400 8.7300 250.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.0000 8.6900 33.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 3.90 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 - 3.10 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 - 2.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 - 4.40 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 100.0000 - 6.80 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.9976 8.2450 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 104.7000 8.8800 0.30 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 99.9500 8.7046 100.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 99.9500 8.7122 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 99.8550 8.5400 20.00 INE749A08142 JINDAL STEEL & POWER LIMITED - 18-Dec-19 67.5000 - 2594.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4300 8.5900 3.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.7397 8.4500 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.7679 8.4000 50.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 99.9952 8.2000 850.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.7385 8.4300 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 99.7385 8.4300 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 101.5318 8.4000 50.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.30% 15-Apr-20 102.8015 8.4500 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.7869 8.4500 200.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.2000 8.8000 111.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1582 8.4550 450.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1760 8.4500 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.4700 8.7189 2.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 99.5626 8.4500 250.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.8616 8.6800 150.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 101.1353 8.4500 200.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.0074 8.7000 5.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.4467 8.4000 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.4981 8.3840 50.00 INE749A08159 JINDAL STEEL & POWER LIMITED 10.00% 18-Dec-20 67.5000 - 3119.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.55% 08-Jan-21 98.9700 8.8000 3.00 INE749A08167 JINDAL STEEL & POWER LIMITED -- 11-Mar-21 67.5000 - 1020.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.4780 8.5200 300.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.7600 8.5294 69.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6535 8.6000 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6535 8.5990 140.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.6549 8.6000 60.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.3904 7.1050 740.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.3490 7.1050 130.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 101.0605 8.7402 300.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 101.0605 8.7400 300.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.9400 8.4454 1.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 101.7400 9.5400 100.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 106.0100 8.5700 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.8094 10.2700 17.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.8172 8.5000 1100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.7946 8.5037 550.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 104.2780 8.5350 20.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 99.9464 8.4600 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 101.0000 9.7000 5.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 99.8500 8.5000 3.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.5417 8.7300 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2503 8.5500 1700.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 98.2503 8.5469 1440.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 97.1800 8.6846 38.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.5620 8.5950 5150.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.5620 8.5950 1250.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.1548 9.4500 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.0736 8.4700 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 98.9000 8.3700 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.0200 9.0600 1.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 102.9900 9.4800 2.00 INE539K08146 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.30% 09-Oct-25 100.2500 9.0342 2.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.5300 9.3900 1.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 8.81% 09-Nov-25 101.1000 8.8200 10.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 98.0840 8.4700 50.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 98.0840 8.4700 50.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.14% 25-Dec-25 100.6950 7.0400 332.00 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6500 20.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.2500 10.3800 9.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 100.5159 8.4900 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.8140 7.0900 5.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 102.0000 10.3300 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7374 10.9500 28.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.2970 11.0000 15.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.1168 8.9500 3.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 99.6000 9.5200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com