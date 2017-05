Mar 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7272.40 NSE 39746.30 ============= TOTAL 47018.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07672 EDELWEISS FINANCE 0.00% 01-Apr-16 - 9.7500 30.00 INE804I07JX0 ECL FINANCE LTD 0.00% 11-Apr-16 158.5410 0.0000 12.50 INE013A07M62 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 19-Apr-16 99035.0000 9.5000 20.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.3727 9.0700 50.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.8527 7.9700 500.00 INE804I07M91 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 14-Apr-17 100.0492 0.0000 13.00 INE918K07BO0 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 21-Aug-17 - 9.6000 63.00 INE918K07BQ5 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 21-Aug-17 - 9.6000 30.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.55% 01-Sep-17 100.5396 9.0600 2000.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 20-Sep-18 106.9000 10.0700 12.00 INE514E08ET1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 7.83% 30-Nov-18 99.6441 7.9500 500.00 INE140A08SS5 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 03-Dec-18 99.8394 10.0700 2000.00 INE804I07M83 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 12-Jul-19 100.0492 0.0000 31.50 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.8000 10.7600 2.40 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.8041 8.3900 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 100.1300 8.7100 30.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.6792 8.4800 100.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 124.8900 9.4500 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 7.2600 6.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.5610 8.6000 100.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.25% 22-Jul-25 101.1100 9.0400 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 100.0000 11.6600 32.50 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT LIMITED 9.50% 13-Oct-25 100.0000 9.4800 70.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 110.4500 7.1500 4.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.2650 7.3000 45.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 111.1338 7.1600 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 110.7650 7.1600 200.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.3813 8.5600 300.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 101.4100 7.0800 6.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.60% 11-Jan-31 101.9700 7.0900 6.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 104.1828 6.8900 0.70 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.69% 09-Mar-31 101.3000 7.2500 717.60 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 113.2100 7.3000 23.70 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 114.6528 7.1700 50.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.9500 11.6100 0.50 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.9300 9.6100 55.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 98.4962 11.1700 9.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 1.00 NSE === INE353A07012 HINDUJA VENTURES LIMITED - 20-Apr-16 99.9083 10.3934 500.00 INE093J07023 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 05-May-16 155.4000 0.0000 1.00 INE092T08766 IDFC BANK LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8052 9.3265 150.00 INE092T08766 IDFC BANK LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8052 9.1000 150.00 INE093J07031 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-May-16 153.7000 0.0000 2.50 INE093J07049 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-May-16 155.5380 0.0000 2.50 INE093J07072 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-May-16 155.2720 0.0000 2.50 INE093J07080 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-May-16 155.0100 0.0000 0.50 INE093J07098 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-May-16 148.0620 0.0000 2.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 97.6662 9.5065 580.00 INE093J07213 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Jun-16 172.5000 0.0000 1.60 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 99.7768 10.9300 250.00 INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Jul-16 151.7500 0.0000 0.50 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 170.1000 0.0000 0.40 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.8319 9.2000 250.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.8319 9.2000 250.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Aug-16 151.3900 0.0000 1.50 INE097T07015 OMKAR REALTORS PROJECTS PRIVATE 18.00% 14-Sep-16 108.4554 18.0000 90.00 INE958G07544 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-16 101.1660 10.1000 100.00 INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 173.8000 0.0000 0.30 INE918K07CA7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Sep-16 111.8100 8.5000 10.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.8496 9.1900 150.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.8496 9.1900 150.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Nov-16 131.1510 0.0000 5.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.3727 8.9500 50.00 INE093J07551 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Jan-17 88.6500 0.0000 2.10 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 99.8527 8.7500 2500.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 99.5315 9.1000 350.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 99.5315 9.1000 350.00 INE660A07NG0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.97% 21-Mar-17 99.8608 9.1000 500.00 INE660A07NG0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.97% 21-Mar-17 99.8608 9.1000 500.00 INE013A07YU0 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 06-Sep-17 115.5000 0.0000 2.50 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 135.9000 0.0000 1.20 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0612 8.2200 1000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0612 8.2200 1000.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 100.0000 89.20 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 96.8808 11.4615 150.00 INE093J07AF4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Nov-17 136.2100 0.0000 2.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 96.6607 11.4626 50.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 99.9496 8.8300 100.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 101.8251 10.8439 450.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.5288 8.3440 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 99.5288 8.3500 50.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-18 100.0000 0.0000 14.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7551 8.3546 450.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 99.7551 8.3551 450.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.5859 8.3800 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.5859 8.3800 150.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 99.8279 11.2821 80.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.1185 8.3500 4250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.1185 8.3468 4000.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 99.6441 8.2100 500.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 99.5327 8.2200 12.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 99.8620 9.8768 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.5907 8.1100 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7672 8.1100 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.1220 8.2500 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 101.1220 8.2500 50.00 INE244N07040 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 25-Feb-19 100.0000 8.1758 150.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7887 8.1962 450.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7887 8.1962 450.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.7909 8.2000 39.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 99.8015 8.0500 119.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.0000 8.3739 250.00 INE556F09551 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 99.8698 8.0300 119.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 100.7155 8.1000 75.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.73% 05-Apr-19 100.0000 8.7354 340.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.2100 8.7000 1.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 99.8063 9.2200 70.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 100.0000 8.6900 50.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 103.7031 8.2600 50.00 INE939P07040 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 150.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 99.9400 8.5600 7.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.4739 8.8300 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 101.4739 8.8300 80.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.2000 8.5700 3.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.4000 8.6000 10.50 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 100.0600 8.6100 18.00 INE572E09270 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.59% 17-Jun-20 100.5800 8.6000 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1765 8.4500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 100.1765 8.4500 250.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 99.4700 8.7189 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.8907 8.4500 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 99.8907 8.4500 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.8041 8.4000 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 99.8041 8.4000 700.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0699 8.3500 200.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 100.0699 8.3500 200.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 100.9702 8.6500 350.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.7209 8.7200 100.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 100.7209 8.7173 81.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.0500 8.6900 5.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.0246 8.7200 650.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 100.0000 8.7400 2050.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.6792 8.4750 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.7900 8.5232 9.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 101.5966 8.5000 100.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 100.8146 7.0400 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.6436 7.0500 1000.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 103.0200 9.5000 56.00 INE202B07852 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 5.50% 24-Sep-23 124.9700 9.4418 100.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 104.3019 8.5300 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 102.9800 9.2000 1.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 104.1800 9.6500 180.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.8800 9.1000 2.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.8146 8.5000 300.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 103.8146 8.5000 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.2154 8.5967 268.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 100.1954 8.6000 124.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 99.5999 8.7200 200.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.5610 8.5950 800.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 97.5620 8.5950 500.00 INE013A08366 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.65% 18-Mar-25 101.1600 9.4500 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 100.4781 8.4000 164.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 103.1200 9.4700 2.00 INE688I08087 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 29-Sep-25 99.8000 9.4100 4.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 100.0600 9.4658 71.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 4.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 100.8000 8.8700 1.50 INE705A08078 VIJAYA BANK 8.64% 22-Jan-26 100.0000 8.6450 20.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 99.2500 10.3800 2.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 111.7800 6.9800 1.20 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 102.3813 8.5500 300.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED - - 100.0000 8.8000 750.00 INE915D07RK5 CITCF NFLK RST17 - - 108.5000 - 30.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 8.68% 30-Sep-30 101.5137 8.6500 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 102.5000 7.0700 8.50 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 101.8000 7.1800 5.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 101.3000 7.2500 3624.30 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 101.3000 7.2500 0.50 INE039A09MB6 IFCI LIMITED - 07-Jul-31 31.4600 7.8400 25.00 INE039A09MA8 IFCI LIMITED - 07-Jul-32 31.3000 7.3800 25.00 INE039A09LX2 IFCI LIMITED - 07-Jul-35 31.1000 6.2300 25.00 INE039A09LW4 IFCI LIMITED - 07-Jul-36 30.5720 6.0000 25.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.3095 11.0300 400.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5427 300.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.0500 9.1192 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.6513 10.9000 30.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.7784 10.8400 10.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 94.3950 11.8500 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange