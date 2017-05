May 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4352.50 NSE 21710.20 ============= TOTAL 26062.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.5000 0.0000 29.00 INE804I07YB5 ECL FINANCE LTD 0.00% 20-Jun-16 116.3600 0.0000 12.00 INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Jun-16 144.3800 0.0000 14.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 143.8700 0.0000 1.00 INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 169.5100 0.0000 20.00 INE866I07420 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 25-Jul-16 143.0400 0.0000 4.50 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 10.0200 0.0000 2188.00 INE804I07W16 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Aug-18 100.0658 0.0000 20.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.9972 7.8400 250.00 INE138A07470 PENINSULA LAND LIMITED 12.60% 20-May-19 100.0000 0.0000 2.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 0.0000 0.50 INE378T07027 MAHINDRA INTEGRATED TOWNSHIP LTD 7.00% 30-Aug-19 102.4152 9.4000 30.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.9291 8.2400 500.00 INE092T08964 IDFC BANK LIMITED 8.63% 18-Feb-20 100.6393 8.4100 5.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LTD 10.60% 11-Mar-20 103.0000 9.6000 0.30 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 101.7000 8.3900 1.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 100.1015 6.7700 3.60 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.3956 8.0000 50.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.1652 8.5700 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 100.3783 8.0000 200.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.7000 9.0300 3.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.4000 8.7500 6.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.9206 8.6600 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.3000 0.0000 5.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.1400 9.4900 5.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 102.0392 6.7500 5.00 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.1800 8.7100 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0700 8.3800 15.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.2000 9.3600 1.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 100.0000 8.3900 450.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4400 250.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 115.4022 6.6600 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.4000 6.7300 12.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 106.0000 6.6900 3.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 106.1500 6.6900 8.60 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 99.7033 8.1300 95.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.7700 0.0000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.3600 0.0000 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.5900 0.0000 1.00 NSE === INE975F07EF2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 13-Jun-16 99.7187 7.9200 1100.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 100.0665 8.1561 350.00 INE660A07KV5 SUNDARAM FINANCE LTD 9.42% 14-Jul-16 100.0763 8.1000 150.00 INE660A07KV5 SUNDARAM FINANCE LTD 9.42% 14-Jul-16 100.0763 8.1000 150.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.1070 8.0500 5.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 11-Aug-16 100.1292 8.2800 50.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 11-Aug-16 100.1292 8.2800 50.00 INE219T07015 LIQUID INVESTMENT AND TRADING - 22-Aug-16 109.3332 10.5500 50.00 INE219T07015 LIQUID INVESTMENT AND TRADING - 22-Aug-16 109.3332 10.5500 700.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1909 8.0500 850.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1909 8.0500 850.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1966 8.0499 250.00 INE296A07CC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 29-Aug-16 100.1770 8.2500 200.00 INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Oct-16 142.5000 0.0000 2.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.8913 7.5249 1.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 113.5641 8.8200 280.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4566 7.5205 500.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.1820 9.0100 150.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.5665 8.5150 160.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Apr-17 143.8500 - 2.50 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 138.8900 - 1.50 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 137.7600 - 1.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 128.8900 - 1.50 INE114A07893 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.95% 09-Apr-18 98.8120 8.6500 250.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 99.7388 9.3688 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.2900 7.8108 14.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.7730 7.9000 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.7730 7.9000 50.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.9972 7.8300 250.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 100.9985 7.8300 750.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4144 7.7900 77.00 INE556F09551 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 100.3936 7.8100 30.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5831 7.8100 48.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 128.4440 9.3050 500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 99.9861 7.9501 130.00 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 100.1200 8.4800 200.00 INE371K08045 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.25% 23-Jul-19 100.0000 9.2700 750.00 INE477A07183 CANFIN HOMES LIMITED 8.55% 27-Aug-19 100.0000 8.5600 700.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 101.9291 8.2400 500.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.5063 7.9900 100.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.5063 7.9900 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.7956 8.0800 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.7956 8.0800 100.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.2000 9.3400 2.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.3996 7.9425 450.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.3857 8.1050 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.3857 8.1050 100.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 102.0941 8.1700 49.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.9743 8.4200 5.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.3956 8.0200 50.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED -- 21-Feb-21 146.5000 8.6000 0.40 INE538L07239 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 03-Mar-21 100.2342 9.8600 10.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.1300 8.4306 40.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.1652 8.7500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.5812 9.4800 2.00 INE538L07247 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 21-Mar-21 99.5000 9.5100 20.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.4700 8.7000 2.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 100.0700 8.2700 0.60 INE148I07EN4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 10-May-21 99.6800 9.0700 179.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.4582 7.9800 1200.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 100.0500 7.9800 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.3500 9.1400 24.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 101.5000 10.0900 0.50 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0800 8.7100 24.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.9421 8.1500 218.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6133 8.2200 200.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 99.1300 11.7000 0.50 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 103.5776 8.5200 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 103.5776 8.5200 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.4100 8.1500 3.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 102.0570 6.7800 190.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.3000 8.1300 3.00 INE148I07241 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 19-Mar-23 104.3300 9.1000 20.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.6667 8.1000 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.6667 8.1000 100.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR-1 8.90% 09-May-23 101.1500 8.8100 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.9206 8.6600 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0000 8.1801 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5620 8.2000 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5620 8.2000 50.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 109.3500 10.3800 1.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 101.6368 9.0500 26.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 101.6368 9.0500 13.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.7547 8.8900 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.2900 8.2402 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.6200 8.1500 16.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.2974 8.4900 50.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.2974 8.4900 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.6700 8.3500 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0308 8.2300 55.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0308 8.2300 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1500 8.2692 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.1500 8.2692 50.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 101.7073 9.0500 26.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 101.7073 9.1500 13.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.2357 8.1900 7.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.1829 8.4500 64.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0859 8.4900 50.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.0859 8.4900 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.8800 8.1700 60.70 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3409 8.2300 61.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 100.3409 8.2300 50.00 INE092T08451 IDFC BANK LIMITED 8.90% 28-Apr-25 102.7173 8.4500 6.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 101.1966 8.4968 200.00 INE087P07022 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 31-Jul-25 102.6500 9.6300 5.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 101.6009 6.8200 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.3760 8.1900 50.00 INE031A07AK3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.00% 09-Oct-25 101.1298 6.8200 100.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 103.5000 8.9200 1.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.0000 9.5300 2.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9900 9.1300 11.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.7500 10.3000 1.00 INE354H07122 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-26 101.8000 9.0047 150.00 INE354H07122 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-26 101.6456 9.0300 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0400 8.3800 265.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.8758 8.4100 250.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 100.2300 8.2700 8.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 4.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4436 770.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4400 100.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.8337 8.1200 900.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.4200 9.1000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.2091 6.8200 80.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 101.9537 9.0300 300.00 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 101.9337 9.0300 150.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 99.6186 8.1400 1600.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.2500 10.8750 40.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.1400 9.4900 5.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.2000 9.4800 1.00 INE915D07RX8 CCRP FN NFLKRT17 2015/01/550T3 - - 108.0900 - 2.50 INE136E07PB9 CITICORP FIN NFLK RST 17S-472 - - 132.4800 - 1.00 INE354H07163 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-30 102.0369 9.0300 300.00 INE354H07163 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-30 102.0169 9.0300 150.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com