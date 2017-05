May 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4311.20 NSE 23835.10 ============= TOTAL 28146.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LTD 9.43% 24-Oct-16 100.1606 8.7500 250.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.65% 14-Nov-16 100.2056 8.9300 50.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 99.6759 8.6200 850.00 INE774D07KM7 MNM FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 07-Nov-17 100.5230 8.5800 250.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.4607 8.6400 80.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 13.0000 2.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.5151 7.8100 250.00 INE975G08157 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Jun-19 100.3192 0.0000 100.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.0800 9.1500 2.50 INE674N07063 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-19 103.2707 9.7200 200.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.4196 7.9400 450.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 100.8594 8.0900 20.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 102.1400 8.3800 5.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 100.4972 7.9800 300.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3400 9.1400 14.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.9800 6.8000 18.00 INE137K07034 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 137.7319 0.0000 200.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.5000 8.1400 3.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.1500 8.8100 12.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 100.0000 8.4900 600.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.4000 8.2200 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 101.7819 8.6800 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.4500 0.0000 3.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND 10.00% 08-Feb-26 100.9000 9.8500 1.00 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 100.2400 8.6900 5.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.3000 10.2500 3.00 INE148I07EO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.00% 08-May-26 99.4200 9.0800 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 111.3656 6.7600 25.50 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-27 101.9200 9.0000 10.00 INE054O07058 LNT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 102.2680 8.7600 250.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.38% 22-Nov-27 104.6600 6.7700 6.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.0450 6.8500 2.80 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 114.1800 7.0000 45.80 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 05-Mar-30 100.5200 10.1800 30.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.1300 6.7700 6.40 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 106.3500 6.7000 6.70 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 106.7700 6.7000 2.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 116.3800 6.8600 16.50 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 102.5000 10.0500 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.3600 0.0000 6.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8900 9.6700 22.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 95.1500 11.1100 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% 31-Dec-99 105.7000 0.0000 1.00 NSE === INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0218 7.1500 2.00 INE208A07372 ASHOK LEYLAND LIMITED 9.45% 21-Jun-16 100.0296 8.2000 150.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 100.0552 8.3400 300.00 INE121A07HN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 24-Jun-16 100.0545 8.3400 250.00 INE093J07247 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Jul-16 176.7200 0.0000 1.00 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 29-Jul-16 175.8000 0.0000 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4033 7.3627 11.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.4543 7.3100 1.00 INE121E07197 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-16 100.1431 9.4597 20.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2593 8.4500 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2593 8.4500 500.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.43% 24-Oct-16 100.1606 8.5000 250.00 INE721A07IP1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 14-Nov-16 100.2056 8.7000 50.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 102.1846 10.2000 63.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.4136 8.5201 700.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.4136 8.5200 700.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4112 8.5000 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4112 8.5000 250.00 INE756I07522 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.06% 20-Dec-16 100.1272 8.5000 4.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Dec-16 100.3104 8.8422 4.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.3031 8.8749 200.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 150.3614 8.5200 250.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 100.6927 7.6043 1.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.0442 7.5700 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.0442 7.5700 100.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.6759 8.5000 850.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4538 7.5205 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.6055 8.4747 350.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-17 100.9548 7.5205 6.30 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 100.2141 8.5520 1.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.1754 10.5689 150.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1604 7.7411 50.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.3128 8.6671 50.00 INE556S07020 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Jun-17 99.9884 8.8943 100.00 INE161Q07023 COFFEE DAY CONSOLIDATIONS PVT LTD 0.00% 05-Jul-17 115.2113 15.1619 29.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8498 8.9760 100.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.8979 10.8574 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6482 7.7454 12.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.5811 7.6649 10.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5499 7.7200 1.00 INE774D07KM7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 07-Nov-17 100.5230 8.5700 250.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.8045 7.7963 2.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.2367 10.2800 500.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5695 7.5400 500.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5695 7.5400 500.00 INE081T08017 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.80% 25-Apr-18 101.0490 11.1750 4.00 INE092T08AH9 IDFC BANK LIMITED 8.65% 25-Jun-18 100.5008 8.4250 3.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.5192 8.2200 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.5192 8.2200 50.00 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.1343 10.2600 300.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.1500 10.3800 22.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 01-Jan-19 100.3029 9.2400 50.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 01-Jan-19 100.3094 9.2298 6.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.7000 9.2000 1.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 81.7600 7.8300 3.00 INE146O07045 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-19 100.7334 10.2800 3.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 99.7893 8.4500 50.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 81.2900 7.8300 0.80 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4457 7.5500 400.00 INE604U07024 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 100.3059 10.1000 45.00 INE097P07047 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 11.10% 22-Mar-19 102.3598 11.1200 10.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.3616 7.8000 200.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.3616 7.8000 200.00 INE267U08010 BAJAJ CAPITAL VENTURES PRIVATE LTD 11.30% 08-Apr-19 100.7419 10.9549 62.00 INE097P07070 EDISONS UTILITY WORKS PRIVATE LTD 08-Apr-19 102.0179 11.1194 40.00 INE311S08044 MA MULTI-TRADE PRIVATE LIMITED 11.30% 08-Apr-19 100.8081 10.9275 27.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 128.4068 9.3250 65.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 99.9727 7.9600 1.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.0000 7.7000 1500.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.5151 7.8100 350.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 101.5432 7.8001 100.00 INE975G08157 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 23-Jun-19 100.3192 10.3739 100.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.1800 9.0891 55.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3425 8.4600 19.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.0500 9.1600 0.50 INE674N07063 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-19 103.2707 9.7200 200.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1100 8.3500 2.00 INE895S07014 BHAVYA CEMENTS LIMITED 10.00% 07-May-20 106.7104 21.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.4196 7.9400 450.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1354 8.0200 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1354 8.0200 100.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.3789 8.4900 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.3789 8.4900 50.00 INE538L07239 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 03-Mar-21 100.3100 9.4400 10.00 INE538L07247 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 21-Mar-21 99.6900 9.4700 10.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 99.6700 9.0700 6.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.0400 8.7244 500.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 99.6800 8.7650 420.00 INE114A07810 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-21 101.7263 8.8500 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.4972 7.9700 700.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3700 9.1354 77.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1200 8.6900 1.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.0900 10.1500 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.9650 6.8000 19.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6802 8.2050 218.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6802 8.2050 200.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 106.9836 8.2161 3.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 137.7319 9.8000 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.4400 8.1500 3.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.8500 8.2100 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.9254 8.2050 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.9254 8.2050 50.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.1500 8.8100 2.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0400 8.1800 20.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.3752 8.4600 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 104.3752 8.4600 50.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 105.7995 8.3175 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.2500 8.2466 6.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.2974 8.4900 50.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 104.2974 8.4900 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.7819 8.6700 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0308 8.2300 94.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.0308 8.2300 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2361 8.2550 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.2361 8.2550 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.2339 8.1900 19.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 101.2166 8.4937 100.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 101.2166 8.4937 100.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.2200 8.1900 4.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 101.7375 6.8000 100.00 INE031A07AK3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.00% 09-Oct-25 101.2662 6.8000 100.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.00% 08-Feb-26 100.2500 10.1900 1.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.7900 9.1594 34.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 100.0000 10.6500 50.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.9000 9.1400 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.2000 8.3600 317.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.3500 8.5100 1.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.5200 8.1150 50.00 INE950O08055 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 06-May-26 100.0000 9.0900 10.00 INE148I07EO2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-May-26 99.2500 9.1100 5.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 99.9135 8.4500 250.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 100.1500 8.3700 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 99.9902 8.4500 820.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 99.9800 8.4466 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4443 500.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4443 500.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 100.0000 8.5000 250.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.0318 8.0900 150.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3500 6.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 111.3656 6.7600 25.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.3686 6.8000 80.00 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 11.90% 31-Mar-27 101.7731 9.0269 100.00 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 11.90% 31-Mar-27 101.7531 9.0300 50.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 102.2680 8.6000 250.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7381 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.3402 8.2400 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.3402 8.2400 50.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - PERPETUAL 100.4500 9.4131 60.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.0800 9.5000 38.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.9600 10.9600 4.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 105.7632 6.7600 7.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.0000 7.0187 12.30 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 104.8502 6.8200 2.90 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 104.7719 6.8200 2.10 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 99.9000 8.1200 100.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 99.9000 8.1107 350.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 106.1600 6.7600 58.50 INE945S07025 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 01-Jun-33 100.5263 9.2000 250.00 INE945S07025 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 01-Jun-33 100.5228 9.2000 1034.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 105.1600 6.8500 23.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 100.0000 10.6200 50.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 110.5000 8.6500 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8353 10.1500 20.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 118.9500 9.9000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.3503 11.2200 251.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.8700 11.2100 200.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 100.2805 10.1223 20.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 