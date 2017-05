Jun 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3988.30 NSE 24107.10 ============= TOTAL 28095.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.5800 0.0000 64.90 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.0893 7.4200 50.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 144.5800 0.0000 14.40 INE804I07KX8 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Aug-16 168.6980 11.5000 10.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.4355 10.0000 10.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 167.9950 11.5000 2.00 INE804I07LL1 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Aug-16 167.8450 11.5000 10.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4048 8.7000 324.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.3290 8.6900 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7277 8.5400 250.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LTD 0.00% 01-Sep-17 137.6500 0.0000 2.50 INE804I07UJ6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Sep-17 131.5750 18.6100 5.50 INE804I07H31 ECL FINANCE LIMITED 21.06% 19-Dec-17 105.1676 0.0000 280.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 107.6000 0.0000 10.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 107.3500 0.0000 13.00 INE138A07439 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 20-May-18 100.0000 0.0000 5.20 INE804I07W32 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Sep-18 100.0000 0.0000 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 81.7750 8.0600 6.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 81.8216 7.8100 3.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 81.3307 7.8100 0.80 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.5000 0.0000 4.00 INE138A07488 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 20-May-19 100.0000 12.9900 2.50 INE674N07063 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-19 103.2684 9.7200 50.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 112.2524 10.6000 1.80 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6371 8.4700 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 100.7855 8.1200 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.4400 9.1100 3.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0100 8.7200 12.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.2100 0.0000 20.70 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.6700 8.6800 2.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.8693 8.6700 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.4500 0.0000 6.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.5700 9.3100 150.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 5.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 100.0000 8.4900 700.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 100.0000 9.1000 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 111.4400 6.7100 49.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.9139 8.2600 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 114.2715 6.7700 25.00 INE556S07558 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-30 100.0000 9.2400 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 105.3186 4.5100 150.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.8099 8.0300 50.00 INE556S07574 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-31 100.0000 9.2400 150.00 INE556S07590 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-31 100.0000 9.2400 100.00 INE556S07616 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-32 100.0000 9.2400 100.00 INE556S07632 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 30-Sep-32 100.0000 9.2400 60.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 106.2982 6.7500 117.00 INE556S07657 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-33 100.0000 9.2400 100.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.9600 2.1700 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 107.1100 8.8100 90.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 102.6500 0.0000 11.00 NSE === INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 99.7748 8.2567 160.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 100.1117 7.9995 500.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 11-Aug-16 100.1586 8.1201 100.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 11-Aug-16 100.1586 8.1200 100.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.2177 8.1201 200.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.2177 8.1200 200.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 172.0000 0.0000 1.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.4767 8.5350 50.00 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Oct-16 146.3000 0.0000 7.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4048 8.5000 1124.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4236 8.4700 800.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.3331 8.8178 400.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.3290 8.5000 250.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.3096 8.8574 350.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Jan-17 166.8000 0.0000 2.60 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7277 8.4500 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.6157 8.4950 80.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.2054 10.5736 300.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 139.0000 - 6.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 28-Apr-17 143.9800 - 2.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 146.5000 0.0000 3.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.6662 8.4800 50.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.6662 8.4589 50.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 129.1300 - 2.50 INE487L07049 IIFL REALTY LIMITED 14-Sep-17 108.7017 10.6850 50.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 101.5000 0.0000 5.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.1938 7.8800 50.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.9009 7.8800 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.0213 7.7301 500.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.0213 7.7300 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.4811 8.2250 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.4811 8.2250 50.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.4481 8.0639 225.00 INE549K07295 MUTHOOT FINCORP LIMITED 11.50% 27-Aug-18 100.4790 11.2290 65.00 INE804I07W40 ECL FINANCE LIMITED 03-Sep-18 100.0000 0.0000 5.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 99.7871 8.5200 1000.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 99.7871 8.5200 1000.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Sep-18 86.5000 0.0000 2.50 INE975G08132 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.10% 10-Oct-18 100.1643 10.0964 600.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 99.5998 8.4900 500.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 99.5998 8.4900 500.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 94.1000 0.0000 2.50 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 01-Jan-19 100.3329 9.1832 100.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.2732 8.9836 95.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 102.2394 7.8000 2.50 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.3107 7.8400 2.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6162 7.7900 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6162 7.7900 50.00 INE949L07410 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.05% 29-Mar-19 100.0000 10.0500 100.00 INE931S07074 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 12-Apr-19 99.9751 9.8800 95.00 INE814H07091 ADANI POWER LIMITED 10.30% 30-Apr-19 99.7226 10.8050 50.00 INE138A07470 PENINSULA LAND LIMITED 12.60% 20-May-19 100.0000 13.0000 1.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 101.7270 10.4000 7.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9669 7.8800 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9669 7.8800 300.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0000 8.9879 41.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 101.7665 8.0500 1.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 100.1800 9.0888 68.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 102.0244 8.0500 2.00 INE674N07063 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-19 103.2684 9.7200 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.6927 7.9300 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.6927 7.9300 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1567 8.0200 600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1567 8.0200 600.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6171 8.4758 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6171 8.4758 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7855 8.1100 50.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.9723 8.4200 25.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.3413 8.5000 50.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.3413 8.5000 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.0200 8.4585 40.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.0000 8.8000 150.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.1943 8.6900 250.00 INE114A07810 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-21 101.9800 8.7900 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.0000 8.1000 450.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 100.0200 7.9900 250.00 INE538L07338 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 27-May-21 99.5500 9.5100 8.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.2700 9.1600 19.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0500 8.7100 271.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 105.3288 6.8700 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6064 8.2200 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6064 8.2200 200.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 118.9137 9.2000 250.00 INE114A07828 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-22 102.2800 8.7900 100.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 99.1300 11.7000 0.50 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 102.1135 6.7700 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.4827 8.1350 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.4827 8.1350 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.3300 8.1590 13.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 100.3225 8.8750 250.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.0200 8.8400 2.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.8693 8.6700 250.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 105.6612 8.2050 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 105.6612 8.2050 50.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 106.4400 6.8500 7.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.9900 10.6011 11.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 107.1151 8.2283 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.6200 8.3500 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.8406 8.6600 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.6500 8.1940 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9717 8.2334 117.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 99.8976 9.3943 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.7100 8.0000 121.40 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 101.2200 8.1900 3.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.02% 18-Feb-26 101.6225 6.7800 330.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.8500 9.1498 28.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.9000 9.1430 1.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.0000 8.7000 850.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.7300 9.4300 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 99.9900 8.4450 350.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4442 450.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4442 450.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.0000 8.1000 500.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.2400 9.1200 105.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 101.1595 8.2200 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 101.1595 8.2200 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 111.4400 6.7500 23.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 109.0627 6.8700 26.10 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 101.2350 8.2200 200.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 101.2350 8.2200 200.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.38% 22-Nov-27 104.8273 6.7500 6.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.7628 8.2800 200.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.2958 8.2200 150.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.2958 8.2200 150.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.5700 9.6400 150.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - PERPETUAL 100.5000 0.0000 22.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.0800 9.5000 13.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.8678 10.9800 2.00 INE915D07TQ8 - - - 102.0100 - 600.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 104.5337 6.7700 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.3186 6.7600 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 106.0500 6.6900 250.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 100.8099 8.1900 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.0000 8.1000 300.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 106.8300 6.7000 46.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.5000 10.4000 150.00 INE245A08042 THE TATA INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8335 10.1500 22.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.7547 11.2500 68.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.2367 11.0500 37.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.5700 9.5500 20.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.6000 10.8500 9.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1200 9.5098 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.5273 11.0000 2.00 INE691I08404 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 31-Dec-99 102.7800 9.4200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.1800 10.5000 31.00 