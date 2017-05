Jun 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8294.60 NSE 28061.80 ============= TOTAL 36356.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jun-16 144.6200 0.0000 10.60 INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Jun-16 144.5000 0.0000 20.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 143.9800 0.0000 4.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 11-Aug-16 100.1560 8.2500 50.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1561 8.2200 400.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4556 7.5200 650.00 INE721A07AO1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 01-Jun-17 100.0000 10.5100 0.50 INE138A07371 PENINSULA LAND LTD 12.87% 25-Aug-17 100.0000 12.8700 360.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.6062 7.8300 1500.00 INE804I07UJ6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Sep-17 131.5800 0.0000 5.50 INE804I07H31 ECL FINANCE LIMITED 21.06% 19-Dec-17 105.1937 9.5000 20.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-May-18 111.0415 8.6000 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.9816 7.8500 600.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2347 7.8200 1000.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 13.0000 2.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4977 8.5000 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.6892 7.9900 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8243 8.0700 500.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 100.3405 8.4800 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.3007 6.7300 9.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 102.1500 6.7600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.7292 8.2700 50.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.7500 9.0400 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.4821 8.2200 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.5600 0.0000 6.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.9500 9.0600 1.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.30% 27-Mar-26 100.6640 9.1800 186.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.5968 8.1500 1.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 102.4830 8.0200 1.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 1000.0173 4.2000 600.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 100.0000 8.4900 300.00 INE054O07041 L N T SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 102.2672 8.7500 450.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 111.5200 6.7400 23.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 109.6119 6.8000 26.10 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.5277 6.7900 2.80 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.8400 8.2700 200.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 05-Mar-30 100.3900 10.2100 180.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 106.5883 8.0000 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 101.0000 7.4100 0.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 105.9000 6.7000 19.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.60% 11-Jan-31 101.7000 7.4000 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.74% 21-Jan-31 102.8500 7.4000 0.10 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 106.0467 6.7300 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 107.2254 6.6600 58.50 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 102.1000 7.4000 0.20 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 101.7500 10.3600 15.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.9600 0.0000 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.0000 0.0000 22.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.9600 0.0000 1.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.6912 10.2000 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.0900 0.0000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 102.2000 5.2400 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6300 0.0000 1.00 NSE === INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 100.3202 8.1700 250.00 INE245A07176 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-16 100.0961 7.8000 50.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.1000 8.0556 10.00 INE001A07BJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 11-Aug-16 100.1560 8.1424 50.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 31-Aug-16 174.2100 0.0000 7.40 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.4372 7.3000 250.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.4372 7.4276 250.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.4882 8.4850 85.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 150.4616 8.5200 400.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 149.5763 8.5200 50.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 149.5763 8.5200 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 149.5763 8.5200 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.4516 7.5000 300.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.4516 7.5000 300.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1131 7.7700 5250.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1131 7.7700 2250.00 INE138A07371 PENINSULA LAND LIMITED 25-Aug-17 100.0000 0.0000 360.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6062 7.8200 1500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.1143 8.5300 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.1143 8.5300 350.00 INE031A08467 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.84% 30-Sep-17 100.0000 7.8867 1000.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.9009 7.8818 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0016 7.8450 1000.00 INE304T07015 VAGAD BUILDERS AND DEVELOPERS PVT 17.50% 12-Aug-18 100.0000 18.6400 34.30 INE804I07W32 ECL FINANCE LIMITED 03-Sep-18 100.0000 0.0000 10.50 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.2700 9.5800 22.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2347 7.8200 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.4299 7.8000 2.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 100.4810 7.8200 3.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 2.50% 28-Mar-19 100.2300 12.3946 1.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 09-Apr-19 101.6596 8.5200 38.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL 12-Apr-19 100.9434 8.7300 75.00 INE069R07083 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 11.10% 12-Apr-19 103.0504 11.1949 70.00 INE081T08058 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.15% 24-May-19 99.7988 11.2195 75.00 INE909H07CW6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 31-May-19 100.0000 9.2000 100.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4977 8.5000 200.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.6049 8.4600 100.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 100.0000 8.3828 250.00 INE752E07BX7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-19 102.4575 7.8400 100.00 INE752E07BX7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-19 102.4575 7.8400 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2085 7.8850 300.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.6892 7.9900 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.1420 7.9900 100.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.1420 7.9900 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8243 8.0700 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1561 8.0200 650.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1561 8.0202 650.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7856 8.1100 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.3072 8.5400 40.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 28-Dec-20 100.3405 8.5000 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5800 8.3200 20.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.0400 8.7900 300.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 13-Apr-21 100.0000 8.7400 90.00 INE146O08076 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.40% 15-Jun-21 101.0142 11.1000 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.3000 9.1500 17.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1000 8.7000 25.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0000 6.7900 6.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6030 8.2200 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.6030 8.2200 250.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 119.1459 9.1700 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 102.1668 6.7600 110.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.8466 8.2200 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.8466 8.2200 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.7292 8.2700 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.4821 8.2150 500.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 106.4181 6.8500 7.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.9900 10.6011 1.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.6700 9.1600 5.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.8069 8.3200 350.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.0200 8.2300 185.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6737 8.3000 550.00 INE053F07827 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.32% 21-Dec-25 101.7800 6.8000 0.60 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.02% 18-Feb-26 101.6189 6.7800 630.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9500 9.1341 29.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9000 9.4100 13.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 100.0173 8.3900 600.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0213 8.4400 250.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 99.9607 8.4500 310.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0000 8.4441 300.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.6990 8.1400 200.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3400 50.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 102.2672 8.5998 450.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 112.0000 6.6800 47.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 100.6252 8.2010 50.00 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 11.90% 31-Mar-27 101.9600 9.0000 40.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.7602 8.2800 200.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 115.2870 6.8100 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.4220 8.2300 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 105.4220 8.2282 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 105.5592 10.2000 50.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% PERPETUAL 107.7500 9.6100 18.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.0000 9.5100 10.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.1300 9.4900 10.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - PERPETUAL 100.3200 9.4300 5.00 INE306N08110 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% PERPETUAL 102.0500 9.5000 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 104.7909 6.8200 520.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 106.0436 6.7300 37.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 104.8820 6.8050 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 119.2224 6.7500 50.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 106.9335 6.6900 6.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 110.5000 8.6500 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9500 10.1239 23.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 100.1500 10.1650 180.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.8717 11.1200 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 109.8090 10.6000 9.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.7714 11.0000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0955 10.7000 20.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 109.8090 10.9200 9.00