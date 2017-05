Jun 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3133.90 NSE 18812.50 ============= TOTAL 21946.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Jun-16 144.5400 0.0000 15.50 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.23% 01-Jul-16 100.1217 8.2000 50.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.6753 8.4500 340.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.70% 26-May-17 100.9759 8.6100 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9217 8.9000 50.00 INE101I08024 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 10.45% 11-Feb-18 100.2854 8.8000 250.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.2000 1.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.6144 8.0900 80.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 13.0000 1.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.1008 7.8100 5.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2171 7.8800 50.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.7374 7.9200 100.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 103.4768 8.0800 200.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 104.1671 3.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 100.5319 7.9700 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0500 6.7800 6.50 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 11.80% 24-Mar-24 98.5000 12.4500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.3000 0.0000 13.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.1257 8.2200 1100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 102.0813 8.2900 50.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 108.1300 9.2200 1.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.5000 9.9700 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9500 9.2100 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.6930 6.7000 150.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 106.7500 6.6100 1.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 107.2150 6.6100 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 107.2100 6.7200 1.90 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 106.7900 6.6200 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 106.8000 6.6100 1.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER 10.36% 04-Feb-36 103.7000 10.4500 19.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.7500 0.0000 9.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.3897 9.9900 15.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 109.4700 0.0000 2.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.6912 9.8300 300.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.5200 11.0900 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.8000 9.3900 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 102.6000 5.2500 2.00 NSE === INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 100.1217 8.2500 50.00 INE093J07247 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Jul-16 177.0300 0.0000 0.50 INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Jul-16 158.3400 0.0000 0.50 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Jul-16 186.8000 0.0000 0.20 INE756I07431 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 04-Aug-16 118.0510 8.0700 500.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Aug-16 172.6700 0.0000 5.90 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.2246 8.2000 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.9175 9.0000 100.00 INE093J07478 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-Dec-16 92.6000 0.0000 3.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Jan-17 166.8000 0.0000 3.90 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7967 8.4500 500.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7967 8.4500 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.6753 8.4500 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.6753 8.4500 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.6753 8.4500 200.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FIN 9.70% 26-May-17 100.9759 8.6000 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.6949 7.7500 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.6949 7.7540 100.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5906 9.1000 250.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5906 9.1000 250.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 137.9000 0.0000 1.40 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.9217 8.9000 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8463 8.9800 19.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 140.3000 0.0000 0.60 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 99.9050 8.6300 250.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 17-Oct-17 134.0000 0.0000 2.50 INE093J07AH0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 27-Nov-17 108.0000 0.0000 19.50 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED MF NAV 12-Feb-18 107.2750 9.0000 23.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED MF NAV 27-Feb-18 107.2750 9.0000 13.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.0000 8.6500 150.00 INE651J07069 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.26% 31-Jul-18 100.3022 10.0600 140.00 INE755K07140 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-18 101.9939 9.6500 275.00 INE755K07116 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-18 101.9939 9.6500 10.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 98.9893 8.6779 50.00 INE658R07091 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 16-Aug-18 100.4363 10.5700 290.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 120.7395 122.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 103.1214 9.3700 200.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.4307 7.9109 500.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.4107 7.9200 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0900 500.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0000 8.9878 6.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 99.3849 8.5000 100.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 99.3849 8.5000 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1878 7.8900 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1878 7.8900 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 103.0056 7.8500 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 103.0056 7.8500 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3416 8.4600 15.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.9800 9.1800 3.50 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.7374 7.9146 100.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 20.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 103.4768 8.0700 200.00 INE445K07130 RELIANCE BROADCAST NETWORK LTD 9.50% 06-Aug-20 103.0695 11.7100 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.7856 8.1100 100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.1850 8.2950 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2026 8.0000 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2026 8.0000 50.00 INE121E07270 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-20 100.3871 9.7700 600.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.9300 8.8700 26.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 27-May-21 100.0000 7.9900 750.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.5319 7.9600 150.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-21 102.3575 8.0458 30.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.4600 8.2000 30.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.3500 10.2000 30.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.4343 8.1900 100.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.3871 9.7700 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.7304 6.7500 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0477 6.7800 255.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 98.4600 10.6000 1.80 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 102.2640 6.7500 100.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.1779 9.3100 1000.00 INE438A07086 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-24 100.0000 8.6500 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0898 8.6965 600.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0898 8.6965 300.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.9900 10.6012 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.3400 8.4000 34.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.5000 9.1800 20.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.1257 8.3800 1100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0813 8.2800 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0813 8.2800 200.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.4254 8.2300 130.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.4254 8.2300 130.00 INE438A07094 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-25 100.0000 8.6500 100.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.0252 8.6897 300.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 102.6697 6.7800 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6837 8.2984 550.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.6837 8.2994 550.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.02% 18-Feb-26 101.6733 6.7750 250.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9000 9.1414 3.00 INE721A07KB7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 27-Mar-26 100.8400 9.1522 6.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.5000 10.3200 5.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3100 8.9500 5.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.2800 9.1630 27.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.9900 8.3900 5.00 INE148I07EM6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 29-Apr-26 100.0000 9.0000 200.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 15.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0563 8.4350 240.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0317 9.3400 90.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 111.1975 6.7800 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 110.1700 6.7300 5.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 99.4470 8.2000 50.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 108.1346 8.2000 100.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE PERPETUAL 100.3900 9.4200 5.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1766 8.2400 200.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1766 8.2400 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 105.6930 6.7200 250.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.1000 7.0076 3.20 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 106.0052 6.6900 500.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.5100 6.7400 52.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 106.2697 6.7500 50.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 108.0660 6.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUT 10.36% 04-Feb-36 101.8500 10.3500 171.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.8764 10.1400 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 108.7500 8.8074 433.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.2000 11.2100 100.00 INE528G09046 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 100.8935 9.8000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.2000 11.0572 8.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.6000 10.8500 6.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 108.0000 10.8600 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.9000 9.5500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8270 10.7500 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com