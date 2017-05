Jun 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6291.60 NSE 35273.40 ============= TOTAL 41565.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07362 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Jun-16 144.6560 10.5000 10.00 INE804I07KB4 ECL FINANCE LTD 0.00% 24-Jun-16 169.0899 11.5000 15.00 INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 144.4180 10.5000 10.00 INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 144.0230 10.5000 2.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICE 11.90% 18-Aug-16 100.4355 9.8100 10.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.4143 7.4500 50.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 99.8603 0.0000 7.30 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 99.8678 0.6100 4.20 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 4.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2656 7.8000 1000.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 100.0000 7.8200 1000.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.0853 7.7900 300.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 0.0000 1.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 99.9300 0.0000 7.50 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.8711 7.8200 300.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 99.3848 8.4700 1000.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.4935 8.5000 50.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 109.2500 1.8100 6.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 100.0600 8.7100 120.00 INE694C08054 LAKSHMI VILAS BANK 11.80% 24-Mar-24 105.0500 11.1000 1.00 INE438A07086 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-24 100.0000 8.6500 300.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 104.8688 8.8800 100.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.0410 8.2700 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.2000 0.0000 4.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.1257 8.2200 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.4309 8.2100 800.00 INE438A07094 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-25 100.0000 8.6500 200.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 102.3000 8.4200 3.00 INE438A07102 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-26 100.0000 8.6500 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.9079 8.2600 100.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 113.7786 6.8500 1.10 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 22-Jan-29 114.2828 6.7500 1.50 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.55% 27-Mar-29 115.0371 6.7500 7.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 105.8819 6.7000 50.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 106.8700 6.6100 2.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 100.3000 7.6000 65.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 106.6797 6.6200 5.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.9600 0.0000 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 99.3500 10.5800 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.7122 0.0000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 102.1500 0.0000 1.00 NSE === INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9803 8.0000 2100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9803 8.0000 2100.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 174.6550 0.0000 0.60 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3162 7.2000 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3162 7.3233 250.00 INE774D07MH3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 20-Sep-16 99.9924 8.2500 100.00 INE774D07MH3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 20-Sep-16 99.9924 8.2500 1900.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2500 8.4300 200.00 INE556S07012 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Mar-17 100.1408 8.5250 37.50 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 139.1600 - 2.50 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 144.1400 - 1.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.5218 7.7100 4.00 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 100.4843 8.6171 109.00 INE556S07020 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 30-Jun-17 99.9821 8.8729 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.8444 8.9800 91.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 129.2800 - 2.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 91.7506 7.7500 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7136 7.6700 400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7136 7.6529 400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6477 7.7300 1.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 99.9050 8.6300 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.5832 8.0700 850.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.5832 8.0700 850.00 INE857Q07067 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-18 100.2432 8.7500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2656 7.8000 2000.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2656 7.8000 1000.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0570 7.7800 5.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 101.6042 7.7600 50.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 101.6042 7.7600 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.4144 7.8200 1.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 100.0000 7.8178 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.4299 7.8100 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.4299 7.8000 4.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5863 7.8000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5863 7.8000 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0000 7.8300 500.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 99.5000 8.5600 10.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0883 100.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0883 65.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.0000 7.8500 1000.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.8711 7.8200 300.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0000 8.9875 10.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 99.3848 8.5000 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1858 7.8900 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1858 7.8900 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2211 7.8800 49.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.1352 7.9900 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.1352 7.9900 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8206 8.0700 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8206 8.0700 350.00 INE949L07444 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 30-Mar-20 100.0000 10.0500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4366 8.0900 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.4366 8.0900 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2237 8.0000 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.1850 8.2950 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2036 8.0000 150.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.8569 8.5000 1130.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.8569 8.5000 860.00 INE537P07190 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.51% 10-May-21 99.6700 8.7700 100.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 99.8700 8.3900 60.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 27-May-21 100.0000 7.9900 70.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 106.4124 8.0200 68.80 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.0366 8.4959 400.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.1400 8.6800 114.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.8381 6.9750 19.30 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 105.3500 6.8600 12.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 102.4200 6.7200 100.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 100.8778 6.7150 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9319 8.2300 200.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 100.0000 8.1879 4.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.5090 8.2100 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 104.8688 8.8700 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.9500 10.6100 20.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 107.0510 8.2379 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 106.2500 8.2459 5.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.9807 8.2800 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.8007 8.3100 250.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.1257 8.3800 500.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.4309 8.3800 800.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9800 8.2300 100.00 INE438A07094 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-25 100.0000 8.6500 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.2121 8.2150 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.2121 8.2150 278.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 310.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.02% 18-Feb-26 101.7500 6.7600 250.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 102.1085 6.7300 46.60 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.7800 9.1602 2.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 100.0425 10.6400 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3100 8.9500 5.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.2800 9.1626 30.00 INE438A07102 APOLLO TYRES LIMITED 8.65% 30-Apr-26 100.0000 8.6500 200.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.4806 8.1200 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.5000 9.3100 7.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED 8.40% 13-May-26 100.0000 8.3921 20.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED 8.40% 13-May-26 100.0000 8.3920 20.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0400 8.4350 1000.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0500 8.4351 300.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0900 8.4297 200.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.6951 8.1400 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 101.1541 8.2200 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.5500 9.0700 31.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 101.1541 8.2200 100.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.6951 8.1400 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.6732 8.2003 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.6732 8.2000 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4230 8.3200 1173.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4230 8.3200 1173.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.0218 8.2450 200.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 105.4720 10.2200 50.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.0600 9.5000 3.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.3371 8.2200 200.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.3371 8.2200 200.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 99.2794 8.2100 50.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 99.2794 8.2100 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 105.5498 6.7350 651.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 105.8140 6.7100 80.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 106.3439 6.7000 250.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 103.1000 7.0100 9.10 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 106.2927 6.6600 100.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 105.9092 6.7000 90.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 107.2700 6.6600 8.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 105.1500 6.6900 100.00 INE128M08037 L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED 9.85% 28-Jan-36 103.4370 9.8000 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0479 10.1000 7.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 117.9552 6.7100 8.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.4000 9.3052 60.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.2500 11.0482 55.00 INE528G09046 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 100.8935 9.8010 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.8700 9.5500 23.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 109.7970 10.6000 6.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.6000 11.4900 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.7500 10.7900 1.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.6000 10.8500 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8284 10.7500 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 