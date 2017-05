Jun 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7527.00 NSE 28366.00 ============= TOTAL 35893.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.9822 8.2900 1.00 INE257L08036 JSW INVESTMENTS PVT LTD 0.00% 29-Jul-16 114.6068 0.0000 1000.00 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.4809 9.5600 1000.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 100.3454 7.7200 950.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 101.7103 7.7200 150.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 12.50 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 99.9800 0.0000 2.20 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.0600 7.8100 300.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.6888 7.9600 150.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 5.10 INE975G08157 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 0.00% 23-Jun-19 101.1106 0.0000 150.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.8069 7.8300 150.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 113.9557 10.2500 4.90 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3500 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2056 8.0100 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.5016 8.5100 100.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.0000 10.8500 7.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.8003 6.9100 1.20 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 98.8993 8.6600 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.0500 8.1800 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.3000 10.1300 57.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.5463 8.1800 400.00 INE031A07AL1 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.02% 08-Feb-26 101.7144 6.7600 56.80 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 101.0700 9.2700 20.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.6400 0.0000 11.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 110.0700 6.7400 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 103.4430 8.3200 1100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 113.8927 6.7500 2.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 105.2560 8.2200 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 106.3578 6.6900 550.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 106.8224 6.6500 100.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 106.8700 6.6100 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 98.5000 0.0000 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.40% 22-Jan-33 106.2690 6.7500 2.30 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.50% 12-Nov-33 118.8722 6.6300 8.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 105.0506 6.7000 150.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 101.2500 0.0000 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9571 9.3000 12.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0000 9.4800 500.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.5460 5.0800 100.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 108.4500 11.1600 6.00 NSE === INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9822 8.0000 1150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.9822 8.0000 1150.00 INE949L07063 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LTD 12.25% 04-Jul-16 100.2311 8.9701 250.00 INE093J07155 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 20-Jul-16 159.5500 0.0000 0.50 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jul-16 187.0600 0.0000 0.20 INE257L08036 JSW INVESTMENTS PRIVATE LIMITED - 29-Jul-16 114.6068 10.7500 1000.00 INE093J07288 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-16 186.5400 0.0000 2.80 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 176.7200 0.0000 2.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 01-Aug-16 100.1053 7.9400 750.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 01-Aug-16 100.1053 7.9400 500.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 174.8900 0.0000 3.50 INE949L07071 AU FINANCIERS (INDIA) PRIVATE LTD 12.25% 04-Sep-16 100.8413 9.0801 250.00 INE660A07LS9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 05-Sep-16 100.1853 8.2390 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4085 7.2228 1174.00 INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 180.8500 0.0000 1.20 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 168.9700 0.0000 0.50 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.4809 9.5000 1000.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 99.8488 8.3700 250.00 INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Feb-17 102.2400 0.0000 2.50 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.4511 7.4500 9.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3454 7.7300 950.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.7103 7.7200 150.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.8803 10.8476 250.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 142.9000 0.0000 0.70 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.8675 8.4001 250.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.8675 8.4000 250.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Jan-18 119.1200 0.0000 0.40 INE909H07CV8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.16% 09-Mar-18 100.0000 9.1950 1500.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 3.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jul-18 100.0000 12.7500 2.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.8288 8.0900 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.8288 8.0916 50.00 INE804I07X15 ECL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 100.0000 0.0000 19.50 INE093J07FA4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Dec-18 99.1800 0.0000 2.50 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.7193 7.8600 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.7193 7.8600 100.00 INE093J07GB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-19 98.1900 0.0000 2.50 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.0600 7.8000 300.00 INE575S07012 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED - 22-Mar-19 114.9830 10.4700 42.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6108 7.7900 50.00 INE949L07410 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.05% 29-Mar-19 100.0000 10.0518 40.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 09-Apr-19 101.8801 8.4800 45.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.6888 7.9600 150.00 INE740L07017 PASHMINA REALTY PRIVATE LIMITED - 16-Apr-19 108.0751 19.2500 74.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.9210 7.5800 550.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 99.9210 7.5789 250.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 100.0000 11.2500 500.00 INE660A07KM4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.98% 06-May-19 102.8345 8.8200 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.0000 7.8500 1000.00 INE202B07GX8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 03-Jun-19 100.0000 8.9983 50.00 INE975G08157 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 23-Jun-19 101.1106 10.1674 150.00 INE146O07102 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.55% 28-Jun-19 100.8533 10.1993 95.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 100.0000 8.9875 15.00 INE949L07428 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.05% 30-Sep-19 100.0000 10.0683 450.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 102.8069 7.8300 150.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.6808 7.9900 100.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.1338 7.9900 50.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.1338 7.9853 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7979 7.9100 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 100.7979 7.9100 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8824 8.0500 750.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8824 8.0500 750.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.6790 7.9100 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 100.6790 7.9100 100.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 103.0745 9.5700 6.00 INE949L07444 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 30-Mar-20 100.0000 10.0497 850.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 10.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2056 8.0051 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6049 8.4800 450.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6049 8.4741 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.8569 8.5000 450.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.8569 8.5000 450.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.0000 8.0378 70.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.0000 8.0378 70.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 27-May-21 100.0000 7.9900 150.00 INE121H07AX0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 03-Jun-21 100.0000 8.7400 84.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0700 8.7000 7.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.0505 6.7800 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.3935 9.4450 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.7190 8.2300 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9400 8.2300 100.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.0700 8.8300 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 98.8993 8.6634 500.00 INE027E08038 FAMILY CREDIT LIMITED 10.40% 28-Jun-24 105.8500 9.3200 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.9900 10.6016 1.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 103.5800 8.2211 100.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.5463 8.3600 400.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.1230 8.2700 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.1230 8.2700 250.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.1700 8.2000 143.00 INE092T08444 IDFC BANK LIMITED 8.90% 09-Apr-25 101.5000 8.6370 2.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 101.1500 8.6012 2.00 INE031A07AL1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.02% 08-Feb-26 101.6442 6.7700 56.80 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 100.8300 9.3250 8.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.3000 8.7500 10.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.9000 9.1500 2.00 INE121H07AT8 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.85% 31-Mar-26 101.1500 8.6579 0.40 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0000 8.3900 6.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.5000 8.4800 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.1700 8.4213 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.5500 9.0700 8.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.6300 8.1786 6.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 111.9400 6.6850 40.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 110.5500 6.6800 5.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 107.2193 8.2000 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.6649 8.2000 200.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 101.2650 8.2155 400.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-27 101.2650 8.2150 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4630 8.3146 1100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4630 8.3146 1100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.3757 8.3300 1.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.3258 8.2153 300.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 101.3258 8.2153 150.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 105.0985 8.2400 200.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.50% 28-Mar-19 101.0040 12.0500 60.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.1000 10.9136 1.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.3367 8.2200 300.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.3367 8.2200 300.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.3800 8.3000 2.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 104.2000 8.3300 4.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 105.8000 8.3400 4.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 106.7415 6.6100 300.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 106.5015 6.6450 100.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 105.1264 6.8300 360.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 105.8980 6.7100 5.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 106.6296 6.8350 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 107.0664 6.5800 100.00 INE053F09HC4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.72% 04-May-35 105.6200 8.3000 2.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 106.6700 8.3000 1.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 108.2930 6.5700 8.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0479 10.1000 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.7100 10.1000 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.7200 11.1500 18.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 109.7970 10.6000 8.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.3500 9.2396 4.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 101.9000 9.6000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8289 10.7500 7.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 109.7970 10.6000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 