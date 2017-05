Jun 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7919.00 NSE 37602.80 ============= TOTAL 45521.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3389 7.3000 450.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 94.7796 8.4300 150.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 100.3276 7.7500 400.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.13% 29-May-17 100.0981 9.0100 100.00 INE674N07022 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-17 113.6885 0.0000 1000.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.4200 8.2700 1.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6697 7.7000 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6760 7.7000 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 100.0863 7.7600 350.00 INE674N07048 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-17 101.6364 9.6100 200.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 12-Jan-18 99.8176 8.5000 500.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 101.0056 7.8100 350.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 2.5500 5.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.50 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 101.0353 7.8200 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.4639 7.8000 2.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.4709 7.7100 50.00 INE561H07163 PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED 13.00% 15-Apr-19 100.0000 13.0000 1075.00 INE138A07462 PENINSULA LAND LIMITED 12.28% 20-May-19 100.0000 0.0000 0.40 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 99.7863 0.0000 4.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 102.6840 7.8200 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6394 8.4700 150.00 INE340A07068 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.05% 13-Oct-20 100.2100 8.9500 10.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-20 108.0700 0.0000 7.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 100.3733 8.4700 50.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.8387 8.5200 500.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.5034 7.9700 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 104.4000 9.1200 10.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.0000 8.5000 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.1869 6.7500 150.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.9194 8.2900 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.5000 0.0000 2.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 100.5966 8.2900 90.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.2306 9.1700 250.00 INE139F07097 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.30% 29-Apr-26 100.2300 8.2700 5.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9500 9.4000 20.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.2000 6.8000 1.10 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 104.8850 8.2700 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 106.3900 6.6500 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 106.4800 6.6500 5.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 106.6780 6.9000 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.5571 8.4400 12.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6300 0.0000 50.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.4579 11.1400 12.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.7000 0.0000 1.00 NSE === INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.0041 7.3915 1600.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 174.5900 0.0000 1.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.2041 7.9701 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.4676 8.0199 350.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.3389 7.1000 1450.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.0809 7.4500 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 101.0809 7.4500 250.00 INE523E07BT0 L & T FINANCE LTD 8.77% 20-Feb-17 100.1485 8.5300 10.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.0624 7.4000 250.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 101.0624 7.4000 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7964 8.3500 1000.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 99.7964 8.4102 1000.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 144.2100 - 2.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 139.2300 - 2.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.0721 9.1000 3.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 100.0981 9.0000 50.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Jun-17 145.0000 0.0000 0.90 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jul-17 127.8000 0.0000 1.50 INE674N07022 MAHINDRA WORLD CITY 10.00% 13-Jul-17 113.6885 9.6000 1000.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 135.2300 - 6.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 129.3500 - 5.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 100.1237 8.5855 100.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED - 05-Sep-17 130.0000 0.0000 3.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 137.0000 0.0000 2.50 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0863 7.7500 350.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.3556 7.7500 750.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.4289 7.6407 500.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9197 7.7500 250.00 INE674N07048 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-17 101.6364 9.6000 200.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 99.8176 8.4900 500.00 INE909H07CV8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.16% 09-Mar-18 100.2984 8.4300 2.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.0056 7.8150 350.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0353 7.8254 1750.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.0453 7.8200 750.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0461 7.8200 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0461 7.8200 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9051 8.0500 1250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9051 8.0516 1250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0342 7.7300 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.0342 7.7300 100.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3687 7.4000 1000.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3687 7.8792 500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 101.4709 7.7500 50.00 INE069R07083 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 11.10% 12-Apr-19 103.3358 11.1550 40.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 101.1882 8.6900 10.00 INE081T08058 AASAN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS 11.15% 24-May-19 99.7916 11.2194 20.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.0037 7.6867 350.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 104.5565 7.8600 25.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 104.5565 7.8600 25.00 INE013A072A6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.75% 06-Jun-19 100.0000 8.7500 250.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.5661 7.7700 50.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.5661 7.7700 50.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 100.0000 8.6900 360.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 102.6840 7.8200 100.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 102.5555 7.8900 100.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7105 8.5200 250.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7105 8.5200 250.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.8707 8.0500 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9542 8.0263 2200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9542 8.0248 1600.00 INE804I07ZM9 ECL FINANCE LIMITED OPT-V 10.60% 12-Mar-20 103.2302 9.5700 6.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.0987 8.0440 500.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.0987 8.0440 250.00 INE979S07016 POWERGRID VIZAG TRANSMISSION LTD 8.90% 10-Jun-20 101.6004 8.4124 130.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6402 8.4700 650.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6402 8.4640 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.9711 8.0571 700.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.9711 8.0571 700.00 INE340A07068 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.05% 13-Oct-20 100.0585 9.0000 10.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 100.3726 8.4900 800.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 100.3726 8.4902 750.00 INE115A07IP6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 99.8387 8.5127 500.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.5034 7.9900 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.7500 8.9200 50.00 INE296A07LA0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.55% 26-Apr-21 100.0000 8.5359 10.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 27-May-21 100.0000 7.9900 250.00 INE538L07338 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 27-May-21 99.5000 9.5100 37.00 INE121H07AX0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 03-Jun-21 100.0000 8.7400 87.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-21 102.8932 7.9200 30.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-21 102.8932 7.9200 30.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8821 8.6600 40.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 104.3600 9.1358 10.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.0223 8.4992 390.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.9900 8.7272 145.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 09-Nov-21 108.4291 10.6000 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.3000 6.7300 9.20 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.4054 9.4423 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.4054 9.4423 50.00 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA - 19-Jul-22 105.4000 9.1500 3.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.5300 9.2600 50.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 101.2794 6.6400 150.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.9700 8.1900 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.0019 8.7100 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.6700 10.8497 2.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.8291 8.3050 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.1500 8.6100 90.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0190 8.2900 900.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.0190 8.2900 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 100.4500 8.1600 1.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 100.2984 8.3059 14.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.4849 8.2700 500.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 99.4849 8.2700 200.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.5966 8.2800 90.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 110.6500 9.4100 40.00 INE465N07207 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-25 100.5900 9.1500 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.2184 8.2141 200.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.9800 8.7500 6.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 100.8300 9.3250 11.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.0100 9.5300 20.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.2100 8.9700 80.00 INE654A08011 STATE BANK OF TRAVANCORE 8.45% 30-Mar-26 100.5041 8.3300 40.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0658 8.3800 7.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9200 8.4028 132.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4400 120.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 111.7517 6.7100 86.70 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.6039 8.2104 150.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 100.6039 8.0470 150.00 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 11.90% 31-Mar-27 101.9500 9.0000 150.00 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 11.90% 31-Mar-27 101.7511 9.0300 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.9810 8.2500 200.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.6508 8.2000 100.00 INE354H07148 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE - 31-Mar-28 102.0000 9.0100 450.00 INE354H07148 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE - 31-Mar-28 101.8433 9.0300 150.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 115.8945 6.5800 7.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 115.8048 6.6100 300.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 115.2000 6.7311 2.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-30 99.1517 8.2400 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 106.8377 6.6000 300.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 106.6450 6.6200 70.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 107.4062 6.6700 50.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 18-Feb-31 107.2293 6.6000 700.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 106.8093 6.6500 37.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 106.9490 6.6003 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 106.4357 6.6450 196.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 106.6791 6.7100 130.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 119.7895 6.7000 50.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.3820 11.2500 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.1900 11.0600 10.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.3700 9.2361 4.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 