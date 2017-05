Jun 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5579.00 NSE 30826.00 ============= TOTAL 36405.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07370 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jun-16 144.5760 10.5000 69.00 INE071G08452 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.65% 01-Sep-16 100.4408 8.2500 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 100.4297 8.4400 100.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 150.9377 4.1800 100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.3174 11.4600 400.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.50 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.3659 8.6900 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.6022 8.0600 100.00 INE514E08ET1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 7.83% 30-Nov-18 100.2069 7.7000 250.00 INE261F08576 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.05% 04-Jan-19 100.3638 7.8500 250.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.84% 12-Mar-19 100.3794 8.6500 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.7731 7.9300 100.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 7.00 INE938L08049 IL 0.00% 07-Jun-19 100.1849 11.5000 4.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 101.8074 8.5400 8.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 102.2616 7.7800 250.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 102.3893 8.4900 4.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 10-Sep-19 102.5777 8.4800 10.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.7974 7.9500 15.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 102.0000 8.3600 1.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 71.0250 8.1200 3.10 INE121H07AX0 IL 8.75% 03-Jun-21 100.0000 8.7400 160.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 96.9978 9.8700 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.0600 6.5900 75.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1096 8.6900 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 105.7988 9.1100 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.7970 8.3200 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.8000 0.9500 11.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.0000 8.6900 150.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.0000 10.7300 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 106.0000 10.4700 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.5000 8.6100 0.70 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.0000 9.5000 2.00 INE031A07AL1 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.02% 08-Feb-26 103.0593 6.5700 6.80 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 107.0700 8.1900 150.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.8012 8.4200 750.00 INE572E09346 PUNJAB NATIONAL BANK 8.39% 28-Apr-26 101.6000 8.1500 2.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.0000 8.6900 170.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.2500 8.9600 502.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 111.2279 6.6900 9.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 115.8100 6.5400 0.90 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.2480 2.2000 5.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 100.0000 9.4800 500.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 108.6500 0.0000 145.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 96.0636 10.9000 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 102.8000 0.0000 5.00 NSE === INE774D07LU8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 01-Jul-16 99.5826 8.5000 2192.00 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 176.9100 0.0000 0.40 INE093J07262 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Aug-16 156.7500 0.0000 0.50 INE071G08452 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.65% 01-Sep-16 100.4408 8.0000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.4485 8.3850 24.00 INE093J07551 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Jan-17 92.5000 0.0000 0.40 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 99.7953 8.3500 500.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.24% 27-Feb-17 99.7804 8.3500 250.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 17-Mar-17 111.7367 8.4699 750.00 INE306N07FJ3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 17-Mar-17 111.7367 8.4700 750.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.2513 8.8850 100.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 139.3400 - 2.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 144.3200 - 1.00 INE453T08018 BHARTI ENTERPRISES (HOLDING) PVT 8.40% 09-May-17 100.0375 8.1150 1000.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 129.4500 - 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7179 7.6620 800.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.3526 7.6000 1.30 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 97.1500 12.0500 1.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 137.0000 0.0000 1.40 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.7522 7.9374 950.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.3174 11.4500 400.00 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Nov-17 80.0000 0.0000 12.50 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 111.9000 0.0000 2.50 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.3900 8.4898 250.00 INE918K07AU9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 31-May-18 107.4480 7.1400 10.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.1112 7.6709 2.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.90% 22-Jun-18 100.3659 8.7000 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9239 8.0400 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9239 8.0400 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.6022 8.0600 100.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.6406 8.0400 770.00 INE949L08079 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 12.75% 18-Sep-18 102.6891 11.3500 100.00 INE093J07EN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Oct-18 94.9600 0.0000 2.50 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.2069 7.4000 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.5640 7.7500 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.5640 7.7500 250.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.3918 9.0412 540.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3638 7.4000 250.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.4239 7.3184 70.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.8544 7.7902 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.5033 8.0500 4.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.8544 7.8000 100.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.3691 7.9350 150.00 INE359S07045 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 - 18.50 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 100.3691 7.9350 150.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 100.3794 8.6500 100.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.5026 7.4200 1500.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.5026 7.4200 1500.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 09-Apr-19 101.9483 8.4800 50.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 101.2873 8.6700 5.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7731 7.9250 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7731 7.9250 150.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.0000 8.0900 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 99.9129 8.1300 1250.00 INE192M08017 SHAPOORJI PALLONJI INFRASTRUCTURE 11.00% 03-Jun-19 100.0000 11.0000 250.00 INE938L08049 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY - 07-Jun-19 100.1791 11.5000 1480.00 INE093J07JK5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-19 57.5000 0.0000 3.50 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 102.2616 7.7914 250.00 INE028A09131 BANK OF BARODA - 09-Oct-19 100.1500 9.1000 3.00 INE804I07W08 ECL FINANCE LIMITED - 13-Dec-19 100.2419 0.0000 2.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 101.5627 8.1500 40.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA - 18-Jan-20 100.0000 9.1100 2.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 - 10.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.4500 9.2600 1.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.0000 9.7588 4.00 INE691I07CU2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.75% 13-Apr-21 100.0600 8.7200 7.50 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.0441 8.0800 50.00 INE121H07AX0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 03-Jun-21 99.9900 8.7400 110.00 INE121H07BA6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 09-Jun-21 100.0000 8.7400 202.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.5000 8.3800 4.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 106.6219 6.5900 3.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.9081 6.6000 10.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA - 07-Jun-22 100.0000 10.1800 1.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 96.9978 11.4500 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.6500 6.8565 75.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1096 8.6900 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.1786 8.2200 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 106.1786 8.2168 50.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 105.7988 9.1000 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7970 8.3100 500.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 103.5800 8.2200 1.30 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.1140 8.2100 50.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 104.1140 8.2075 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.4500 7.9800 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.7169 8.2600 950.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.6266 8.2750 500.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 104.4800 9.9500 1.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 102.9735 6.6200 50.00 INE535H08637 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 13-Oct-25 101.0300 9.3100 20.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.11% 17-Oct-25 102.0000 6.8000 3.60 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.1584 8.4200 3.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 103.5000 8.9100 1.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.8400 9.1500 20.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 99.5200 8.7812 4000.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 105.6800 9.4500 1.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.2907 9.1599 50.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.8012 8.4200 1500.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.8012 8.4200 750.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.0000 9.3889 20.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.7074 8.1375 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 06-Jun-26 100.4118 8.9300 973.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 103.5000 8.9000 5.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 100.0500 9.1900 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.5174 6.5600 2.00 INE140A08SR7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 20-Jul-28 100.1538 9.2942 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 116.9133 6.6200 1.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% - 105.7354 6.7500 7.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.7152 8.2200 100.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 107.0424 6.5800 170.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 107.3144 6.5500 138.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 107.2932 6.6000 170.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 107.5805 6.5700 56.10 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 107.4507 6.5400 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 106.8849 6.6900 55.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 120.2609 6.6600 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 99.6300 10.1000 5.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 108.6500 11.2000 145.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.5500 9.2500 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.1000 9.5100 24.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.7219 11.1500 13.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange