Jun 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5319.40 NSE 20338.40 ============= TOTAL 25657.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071G07157 ICICI HOME FINANCE CO LTD 0.00% 04-Jul-16 113.2150 0.0000 250.00 INE866I07388 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 04-Jul-16 144.4370 10.2900 60.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2620 8.3400 450.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LTD 9.43% 24-Oct-16 100.2136 8.5500 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.3744 8.6100 150.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 1.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.0706 8.5300 500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.7021 7.7500 40.00 INE982D07012 GODREJ N BOYCE MANUFACTURING 8.90% 22-Apr-19 101.0339 8.7600 250.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 99.9800 0.0000 0.50 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 104.3200 9.8800 14.00 INE949L08137 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 13.00% 19-Sep-19 104.8700 11.0900 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 104.1415 7.8300 100.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.8797 8.0600 15.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 71.9323 7.8000 6.30 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.1000 8.7700 100.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.0000 8.5000 30.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.9961 6.5800 3.00 INE137K07034 HPCL MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 138.0330 0.0000 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7800 8.2300 200.00 INE557F07058 NATIONAL HOUSING BANK 6.89% 22-Mar-23 101.4897 6.5900 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.4036 8.2300 250.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED 9.95% 25-Jul-23 93.7816 11.2200 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 104.9836 8.8600 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.9173 8.3000 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.1000 3.7800 20.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.4860 8.1900 400.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.8000 8.1600 60.70 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 103.1121 6.6000 50.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.0700 0.0000 10.00 INE031A07AQ0 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.04% 15-Mar-26 103.0867 6.5900 44.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 103.1147 6.5900 30.50 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 100.3000 9.1600 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.1265 8.9700 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.8557 6.5200 1.30 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.1189 6.5200 1.10 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 104.4407 6.8000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 107.3600 6.4600 41.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.80 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 119.7900 6.5500 2.90 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 121.6958 6.5400 1.30 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 108.6500 6.5400 4.50 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.9000 3.6600 6.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 105.7000 10.6400 0.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.4600 0.0000 2.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 100.7099 10.1700 150.00 NSE === INE071G07157 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 04-Jul-16 113.2150 8.4000 500.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0940 7.9500 500.00 INE296A07DS9 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.43% 24-Oct-16 100.2136 8.3000 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.3693 7.7000 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 101.3744 8.6000 150.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9368 7.7300 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9368 7.7300 250.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.0193 10.4293 250.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 100.0000 8.6500 250.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.0706 8.5300 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0736 7.8000 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.0736 7.8000 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9222 8.0400 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9222 8.0400 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9226 8.0400 430.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.4688 8.2000 10.00 INE949L08079 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 12.75% 18-Sep-18 102.6739 11.3500 100.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-18 105.9969 8.2000 20.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3543 7.3999 500.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3543 7.4000 500.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1841 7.7500 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.1841 7.7500 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7731 7.9261 2.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.2462 7.7500 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.2462 7.7500 50.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.2462 7.7500 18.00 INE512U07011 TRUEWIN REALTY LIMITED 12.00% 10-Jun-19 100.0000 12.0000 4.20 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 99.7000 11.6150 28.00 INE949L08137 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 13.00% 19-Sep-19 104.8700 11.1000 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2902 7.8500 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.2902 7.8500 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.8213 7.8300 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 102.8213 7.8300 100.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 101.8712 7.8200 50.00 INE848E07617 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-19 101.8712 7.8200 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 104.1415 7.8300 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7962 8.4500 1000.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.7962 8.4500 1000.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7007 8.5225 1500.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7007 8.5225 1500.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 104.0600 9.3700 1.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 101.0415 8.0400 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.3050 7.9750 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.3050 7.9750 200.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6418 8.4700 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.0508 8.0343 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.0508 8.0343 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2867 7.9750 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2867 7.9750 50.00 INE340A07068 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.05% 13-Oct-20 100.3100 8.9400 200.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 100.2957 8.5100 100.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 100.2957 8.5102 100.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.0900 8.4400 10.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.0400 8.4504 30.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 150.7600 8.4000 2.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.1431 8.0561 100.00 INE121H07BA6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 09-Jun-21 100.0000 8.7400 85.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 99.9900 8.5100 92.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 100.6800 10.1000 1.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.9900 8.7200 73.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 09-Nov-21 112.5000 9.7000 100.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 138.0330 9.8000 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7800 8.2300 100.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 101.0900 6.6770 200.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.0769 9.3200 190.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.4036 8.2300 250.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 101.6052 9.4500 231.60 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.2522 8.2300 50.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 105.0000 8.8000 120.00 INE071G07157 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.75% 02-Aug-24 104.9836 8.8500 500.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 107.0200 8.8934 120.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.4500 8.3750 410.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.8900 8.2500 36.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9560 8.2999 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.8113 8.1575 95.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 100.6548 8.2700 250.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.1043 8.2300 50.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 103.0000 8.6000 3.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 61.00 INE202E07187 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.28% 21-Jan-26 103.2222 6.8000 32.70 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.0000 9.3000 3.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 07-Mar-26 100.2600 8.7540 3.00 INE031A07AQ0 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.04% 15-Mar-26 102.2321 6.7200 22.40 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 102.2582 6.7200 30.70 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.7900 9.1600 36.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.6000 10.3000 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.8500 8.4100 40.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 1.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 97.9676 8.2300 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0100 8.4400 100.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0769 9.3300 230.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.1431 8.0722 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 06-Jun-26 100.2000 8.9700 722.80 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-27 97.8412 8.2300 50.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 103.6421 9.2500 7.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.7775 8.1825 200.00 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 104.8246 6.5800 0.50 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-28 99.2944 8.2150 100.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 97.7154 8.2300 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 115.9321 6.5750 0.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 117.3420 6.5750 4.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-29 99.2637 8.2150 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED PERPETUAL 106.0900 10.0500 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 100.8600 10.9800 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 107.4089 6.5400 150.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 107.5782 6.5700 72.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 107.7200 6.5200 37.70 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 107.7000 6.5150 35.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 107.5963 6.5250 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 107.1572 6.5700 50.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.1431 8.0772 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 121.2368 6.5750 2.30 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0343 10.1000 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.8514 9.4000 200.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 100.7099 9.9000 150.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.3853 11.2500 106.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.7248 11.1500 13.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 95.3871 11.1500 9.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 108.4800 10.8700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com