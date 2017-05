Jun 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3385.40 NSE 17713.50 ============= TOTAL 21098.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 144.5800 0.0000 114.00 INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 170.6300 0.0000 45.60 INE804I07KN9 ECL FINANCE LTD 0.00% 29-Jul-16 170.0100 0.0000 4.00 INE804I07LD8 ECL FINANCE LTD 0.00% 12-Aug-16 169.3000 0.0000 4.00 INE804I07LK3 ECL FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-16 168.9500 0.0000 40.00 INE756I07282 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.81% 02-Sep-16 100.4953 7.8400 250.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2900 8.9600 50.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 16-Aug-17 100.0000 0.0000 11.00 INE069I07181 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.75% 21-Aug-17 100.0524 11.6200 22.00 INE148I07EQ7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 03-Oct-17 103.6800 4.0200 55.00 INE283O07079 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 0.00% 26-Apr-18 120.7797 0.0000 410.00 INE138A07454 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 20-May-18 99.4170 7.1300 1.10 INE804I07W32 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Sep-18 100.0000 0.0000 0.80 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.6604 7.9700 250.00 INE804I07W08 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Dec-19 100.0000 0.0000 4.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1967 8.0100 200.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 100.0000 8.9900 2.90 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 100.5300 9.2600 3.00 INE733E07JC4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 8.73% 07-Mar-23 102.2085 8.2700 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8107 8.7500 650.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.3500 2.6600 4.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.5200 9.1800 2.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.3092 8.2200 200.00 INE202E07187 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.28% 21-Jan-26 104.4800 0.0000 40.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.0600 9.5100 3.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 107.8000 9.2700 11.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.2087 8.1600 250.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 143.1800 0.0000 50.00 INE354H07130 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-27 99.9300 8.5300 207.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.3184 6.4500 4.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 107.7159 6.5200 51.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 99.4547 8.1600 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM. 7.40% 22-Jan-33 108.3372 6.5500 100.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.1500 1.0200 32.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.3900 0.0000 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 100.9800 0.0000 1.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.7500 1.6500 3.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.1200 0.0000 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.5000 10.7000 1.00 NSE === INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.43% 02-Sep-16 100.1601 8.0000 300.00 INE756I07282 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.80% 02-Sep-16 100.4953 8.0500 250.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.43% 02-Sep-16 100.1601 8.0000 300.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED 9.35% 18-Sep-16 100.3710 7.2701 110.00 INE958G07536 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 23-Sep-16 100.4990 10.2500 15.00 INE093J07411 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Oct-16 96.3600 0.0000 1.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.3872 8.7597 140.00 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 101.8314 10.5000 34.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.0259 9.0000 70.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 139.6100 - 29.70 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 144.6100 - 6.50 INE916DA7HS1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 19-May-17 100.1155 8.6300 6.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 101.6353 7.7200 150.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2900 8.9700 50.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 129.5800 - 15.70 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 135.5700 - 7.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6516 7.6800 100.00 INE674N07048 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.90% 19-Dec-17 101.4917 9.6800 200.00 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PRIVATE LIMITED 9.70% 05-Mar-18 100.6394 9.4800 249.00 INE283O07079 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 0.00% 26-Apr-18 120.7797 11.4000 410.00 INE949L07303 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 26-Apr-18 100.6399 10.0800 350.00 INE216P07050 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 26-Apr-18 100.5865 10.4100 230.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.9932 7.7400 300.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.9932 7.7400 300.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.5644 8.2150 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6364 7.8000 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.6364 7.8000 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.8818 8.0600 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.8818 8.0612 500.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.0785 7.8000 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 102.0785 7.8000 50.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED - 12-Dec-18 102.3000 0.0000 3.00 INE098T07021 MARVEL SIGMA HOMES PRIVATE LIMITED 14.00% 13-Dec-18 103.0100 22.0000 120.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 99.8794 8.4750 10.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.6604 7.9700 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 99.9717 7.9500 380.00 INE721A07HR9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 28-Aug-19 100.1488 9.9534 100.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 100.0000 8.6700 150.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 104.9500 9.1000 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.1967 8.0050 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.0415 8.0500 800.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6800 8.4550 40.00 INE148I07DF2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 18-Sep-20 101.0925 9.0000 200.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 100.9779 8.4650 250.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0152 6.7400 145.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.0915 8.3200 674.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.9900 8.7265 50.00 INE818F08011 KERALA FINANCIAL CORPORATION 9.99% 27-Dec-21 100.4500 9.9000 3.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. 8.10% 05-Mar-22 107.1700 6.5400 9.10 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 105.4512 9.0016 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 101.6000 6.8630 5.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 102.2085 8.2700 50.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 101.8077 6.5400 11.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.0600 10.0600 48.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.6300 9.2100 10.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 99.8800 8.5200 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8671 8.7300 850.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8671 8.7300 180.00 INE556S07301 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 28-Jun-24 100.1800 9.0600 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.8598 11.2000 1.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.0059 8.3974 50.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.3092 8.4000 200.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 6.00 INE354H07114 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-25 101.8000 8.9800 150.00 INE354H07114 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-25 101.6965 9.0000 50.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 106.8800 11.2500 9.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 100.8800 8.2500 9.00 INE465N07207 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-25 100.3200 9.1900 160.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.9671 8.2500 300.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 98.8728 8.2712 250.00 INE031A07AL1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. 7.02% 08-Feb-26 103.1950 6.5500 50.00 INE340M08152 TAMILNADU GENERATION 10.00% 08-Feb-26 100.2300 10.1900 2.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 22-Mar-26 100.0731 9.5200 6.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.5800 10.3700 14.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.2700 8.5010 2418.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.2200 8.5300 12.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.32% 04-May-26 98.7800 8.4970 400.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.2416 8.1550 350.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.2416 8.1550 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.3500 9.1000 51.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.2100 8.9600 23.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.0000 8.4712 750.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.0000 8.4712 750.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 107.5642 8.3100 200.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 104.9927 8.2200 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.8300 8.2600 100.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 103.6200 6.5809 0.50 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.4313 8.2300 100.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED SR-5 10.50% - 107.8500 9.5800 33.00 INE691I08438 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - - 100.3600 8.4250 26.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.0600 9.5000 3.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 106.8200 6.6000 100.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 108.1688 6.5900 50.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 107.2900 6.5920 200.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 99.0200 8.2271 200.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 108.6262 6.5600 12.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0245 10.1000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.2164 11.2500 3.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 102.9300 9.2500 3.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.0934 11.1500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.5548 10.2500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 