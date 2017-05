Jun 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3293.20 NSE 39847.30 ============= TOTAL 43140.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07404 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jul-16 144.6200 0.0000 32.30 INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 170.8500 0.0000 11.40 INE866I07453 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Aug-16 143.2400 0.0000 25.00 INE774D07MH3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.76% 20-Sep-16 99.9992 8.4800 150.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4934 7.3800 600.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5586 7.6500 150.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.8700 7.8300 420.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.18% 10-Aug-18 98.9616 8.7100 240.00 INE509P07025 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE 14.00% 04-Sep-18 100.0000 18.0000 300.00 INE509P07017 ASHIANA LANDCRAFT REALTY PRIVATE 14.00% 04-Sep-18 100.0000 18.0000 7.20 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 99.9798 8.4400 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.3972 6.5800 25.90 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 107.3200 6.5100 9.10 INE557F07058 NATIONAL HOUSING BANK 6.89% 22-Mar-23 102.0220 6.5000 11.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.1639 9.3100 5.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 105.6100 8.2700 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8107 8.7500 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.1811 10.5100 2.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 99.9481 8.2400 426.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LT 11.80% 03-Jan-25 102.5000 11.3300 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.3500 8.6300 0.50 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 106.4600 8.2700 10.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.0000 9.3900 3.00 INE148I07EO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.00% 08-May-26 100.5000 8.9200 4.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 99.6841 8.1400 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8000 9.2300 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.0000 6.5500 5.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.04% 25-Mar-28 103.6174 6.5800 0.30 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.19% 28-Mar-28 104.8145 6.5800 0.20 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 115.6300 0.0000 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 107.4300 6.5400 50.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 108.5586 6.5500 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 107.7900 6.5500 2.50 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.50% 12-Nov-33 119.8900 6.5400 5.60 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 121.6600 0.0000 6.20 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.5000 10.4800 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.6200 5.6300 174.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 105.0000 10.9500 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 101.3400 11.1800 1.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.5898 3.8400 1.50 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6000 0.0000 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.5000 0.0000 3.00 NSE === INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Jul-16 158.8000 0.0000 1.50 INE093J07288 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-16 187.4600 0.0000 3.00 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 177.0000 0.0000 1.40 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.16% 31-Jul-16 100.1314 7.3000 1550.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.16% 31-Jul-16 100.1314 7.3000 1550.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 01-Aug-16 100.0746 7.9699 19.00 INE093J07239 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-16 157.6500 0.0000 0.50 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 175.4900 0.0000 4.40 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2846 7.1100 1150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2846 7.1100 1150.00 INE774D07MH3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 20-Sep-16 99.9992 8.2000 150.00 INE148I07CP3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Sep-16 100.2571 8.4500 100.00 INE774D07MH3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 20-Sep-16 99.9992 8.2000 1750.00 INE148I07CP3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Sep-16 100.2571 8.4500 900.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 150.1000 0.0000 0.50 INE949L08020 AU FINANCIER (INDIA) PRIVATE LTD. 14.40% 28-Nov-16 101.7916 10.6000 34.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.2723 10.0001 500.00 INE093J07551 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Jan-17 93.1600 0.0000 0.50 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 149.9935 8.4200 1500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 149.9935 8.4000 750.00 INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT - 15-Feb-17 102.2400 0.0000 2.50 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.0219 8.4000 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 95.0219 8.4000 1000.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 139.6500 - 35.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 144.6500 - 24.10 INE453T08018 BHARTI ENTERPRISES (HOLDING) PVT 8.40% 09-May-17 100.0305 8.0966 250.00 INE548C08029 EMAMI LIMITED SR-I 8.45% 22-May-17 100.2667 8.1000 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.0557 8.5000 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.0557 8.5076 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0955 8.7000 1000.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 129.6100 - 21.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 135.6100 - 10.50 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 128.5000 0.0000 2.50 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5586 7.6500 150.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.1231 7.7200 250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.5689 8.7979 100.00 INE548C08045 EMAMI LIMITED SR-III 8.45% 22-Nov-17 100.4213 8.1000 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.6000 8.7500 3.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.9717 7.7700 140.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 99.9865 8.4900 150.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 99.9865 8.4900 150.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 100.8151 9.1500 100.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 100.8151 9.1500 100.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9381 8.0300 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9381 8.0312 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9195 8.0400 336.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 98.9616 8.7100 240.00 INE093J07EO8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Oct-18 85.3300 0.0000 2.50 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED - 12-Dec-18 100.0000 0.0000 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9392 7.8461 3.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.3253 9.1373 140.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5708 7.8000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5708 7.8000 250.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 04-Apr-19 100.0505 9.1500 350.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 04-Apr-19 100.0505 9.1500 350.00 INE616U07028 EDELWEISS AGRI VALUE CHAIN LIMITED 9.82% 08-Apr-19 100.0000 9.8200 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7333 7.9400 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7333 7.9400 500.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 99.9917 7.6900 1150.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 99.9917 7.6900 1150.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.0000 8.1500 500.00 INE660A07NZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 17-Jun-19 100.0000 8.6977 50.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK - 29-Jun-19 99.7300 9.0000 5.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.7013 7.9750 50.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7483 8.5050 100.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7483 8.5050 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9008 8.0400 950.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9008 8.0400 850.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 101.0000 10.3400 3.50 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 101.0400 10.3400 2.00 INE572E09288 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.56% 28-Jul-20 100.7200 8.5200 100.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.9500 8.8550 10.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0432 8.7300 60.00 INE146O08076 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.40% 15-Jun-21 101.0043 11.1006 250.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 103.6400 8.5299 1.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 99.9300 8.5200 55.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0200 8.7200 24.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.3016 6.5900 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.5602 6.5700 1100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 100.8255 8.2100 50.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 105.4612 8.9992 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.0118 6.5970 5.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 101.9700 6.5100 100.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 99.9900 8.5000 50.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 104.9500 8.8100 30.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.8107 8.7400 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.8612 11.2001 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7329 8.3200 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7329 8.3200 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.0800 8.6160 4.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 99.9481 8.4100 476.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.6354 8.2900 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.6338 8.2900 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9522 8.3000 550.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8618 8.3150 400.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 7.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 102.0000 8.4500 5.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 101.5000 8.4500 5.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 100.9133 8.2400 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.0621 8.2400 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.0621 8.2400 100.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.0000 9.2300 1.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.4800 9.0600 14.00 INE031A07AL1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.02% 08-Feb-26 103.5650 6.5000 50.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.7500 9.1600 2.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.5000 10.3200 15.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 106.5100 8.2682 5.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4100 8.9300 4.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0000 8.7400 2966.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 100.3500 8.5100 13.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 98.8000 8.4938 400.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0600 9.3834 20.00 INE148I07EO2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 08-May-26 99.5400 9.0600 16.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0107 8.4400 200.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.6841 8.1400 650.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.1000 9.1400 10.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.6841 8.1400 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.1700 8.9700 48.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 100.0528 8.4600 111.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 107.9800 8.2550 300.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 107.7916 8.2750 100.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2200 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.4210 6.5700 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.5568 8.3000 1300.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4068 8.3200 600.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.5036 8.2200 200.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED - - 101.2400 9.8800 250.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 99.9798 8.4898 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 105.9000 10.0957 1.00 INE915D07SD8 CITF NFLK - - 108.1200 - 5.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 106.8200 6.6000 100.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 99.0400 8.2247 200.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 100.0997 8.0800 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 108.6500 6.5200 5.40 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 123.0000 6.5100 5.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 17-Oct-35 108.5000 6.5500 40.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 108.9800 6.5100 5.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 107.1800 6.5100 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4700 10.0000 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.3902 11.2500 150.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1700 9.8600 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.1830 10.5000 3.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.5500 10.9900 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.1830 10.5000 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com