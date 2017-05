Jun 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9144.40 NSE 34025.30 ============= TOTAL 43169.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.3422 7.0700 576.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 100.2477 8.6800 250.00 INE774D07JR8 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 18-Oct-16 100.2278 8.6600 250.00 INE511C07540 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 01-Mar-17 108.0108 9.6700 150.00 INE013A07L97 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 09-Mar-17 112.1377 0.0000 2000.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 101.3195 7.7600 1200.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.3823 7.6100 100.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1900 0.50 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.5039 7.6200 100.00 INE804I07C36 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 03-Aug-18 100.2208 10.0000 100.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 100.0018 8.4300 1150.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFORCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.0000 8.0900 50.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 2.20 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 100.3372 8.4600 15.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 114.7025 9.9500 4.90 INE881K08050 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 30-Jun-20 106.5000 16.6500 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 100.9956 8.0600 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.4223 8.5200 50.00 INE121H07BA6 ILNFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 09-Jun-21 100.0000 8.7400 15.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.1854 8.4600 6.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.5329 8.2300 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.8980 6.5000 5.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 101.7039 6.5300 200.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 102.3725 0.0000 32.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.3000 10.6300 436.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 99.1000 9.6500 6.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.5000 11.3300 3.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 101.5584 8.2200 34.20 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.0000 8.6900 10.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.0000 10.7300 2.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE 9.86% 02-Feb-26 103.3400 9.3100 102.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.0600 9.3100 125.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.0500 8.4200 16.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.4000 8.9400 320.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.2805 8.9500 32.20 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 113.9700 6.7200 10.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.5746 8.2800 310.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 107.4717 6.5300 102.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 107.8745 6.5400 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 107.7200 6.5100 225.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 108.7072 6.5200 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 122.1843 6.5700 12.40 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED 10.10% 31-Dec-50 101.2500 0.0000 210.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.4232 0.0000 1.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 94.7000 0.0000 500.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.6200 10.1700 31.00 NSE === INE804I07LC0 ECL FINANCE LIMITED - 11-Aug-16 176.8510 10.0000 7.00 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 174.6000 0.0000 1.10 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.3895 8.7251 22.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2180 8.4000 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.2180 8.5865 150.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.2477 8.4100 250.00 INE774D07JR8 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.70% 18-Oct-16 100.2278 8.4000 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.4197 8.3700 800.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.4197 8.3500 350.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.7850 7.5000 1.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.2846 10.0000 150.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.5178 7.3400 960.00 INE013A07L97 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 09-Mar-17 112.1377 8.7500 2000.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 101.2182 8.5270 15.00 INE013A07M47 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 20-Mar-17 112.1377 8.7500 2000.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 114.0987 9.9500 30.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 144.6700 - 12.50 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 139.6800 - 8.00 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jul-17 129.8000 0.0000 1.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1138 8.7000 2050.00 INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.11% 17-Jul-17 100.1868 8.9126 1250.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 135.6400 - 17.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 129.6500 - 5.50 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6881 7.6500 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6881 7.6500 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6881 7.6500 150.00 INE027E07261 FAMILY CREDIT LIMITED - 20-Sep-17 100.2147 8.4900 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.3195 7.7500 1300.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.3195 7.7500 100.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.1154 7.7300 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 102.7342 7.7700 0.50 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.3823 7.6000 100.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 99.9048 9.2000 50.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.5445 7.9774 2.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.5039 7.6600 100.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.3553 8.5000 50.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.3553 8.5000 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.8485 7.7000 150.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.8485 7.7000 150.00 INE975F07FC6 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 20-Jun-18 100.0000 8.2463 2000.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.6800 8.2000 89.00 INE804I07C36 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 03-Aug-18 100.2208 10.0100 100.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 106.2613 7.7700 3.00 INE949L08079 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 12.75% 18-Sep-18 102.7349 11.3000 100.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.1194 7.7700 2.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.1152 7.6500 250.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED - 12-Dec-18 100.1500 0.0000 1.00 INE140A08ST3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED - 01-Jan-19 100.3190 9.1477 50.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 100.0018 8.4800 1150.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6182 7.7800 350.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6182 7.7800 350.00 INE616U07028 EDELWEISS AGRI VALUE CHAIN LIMITED 9.82% 08-Apr-19 100.0000 9.8200 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7817 7.9200 400.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 99.9912 7.6900 50.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 99.9912 7.6459 50.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.0348 7.6529 50.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.0000 8.0930 50.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED - 02-Jun-19 100.0000 13.0000 1.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK - 29-Jun-19 99.6900 9.0000 73.00 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 102.6500 10.5000 4.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7707 8.4975 200.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.2076 8.0700 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 102.2076 8.0700 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8999 8.0400 950.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.8999 8.0400 950.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.9008 8.0400 20.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 100.0000 8.6700 200.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.4483 8.5100 100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.4483 8.5100 100.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 8.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.1063 189.00 INE881K08050 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD - 30-Jun-20 106.5000 16.6400 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.9956 8.0500 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.4223 8.5100 50.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 102.5243 8.2000 100.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 100.0869 9.1400 100.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 100.0403 9.1612 50.00 INE537P07158 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 22-Mar-21 100.4000 8.7200 3.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.0000 8.0900 50.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-May-21 99.7700 9.0500 3.00 INE121H07BA6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 09-Jun-21 100.0000 8.7400 29.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 99.9900 9.1900 20.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0494 8.7300 34.50 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 99.9500 8.5200 55.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 101.5253 8.0176 23.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.9900 8.7200 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 103.5329 8.2200 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.7988 6.5200 1258.80 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 149.4143 9.0500 494.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 6.86% 26-Mar-23 101.5962 6.5500 100.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR-1 8.90% 09-May-23 101.0100 8.8900 40.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.3522 8.2400 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.3522 8.2400 250.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 106.4145 9.2000 100.00 INE354H07106 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-24 101.5544 9.0000 300.00 INE354H07106 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-24 101.5344 9.0039 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.3500 11.3004 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.3700 8.4069 146.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 100.7500 12.0000 450.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8710 8.3134 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.9522 8.3001 247.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.1000 8.2600 4.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 101.5584 8.2000 34.20 INE354H07114 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-25 101.6944 9.0000 200.00 INE354H07114 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-25 101.6744 9.0035 100.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 106.6800 10.0505 2.00 INE699M07013 PORBANDAR SOLAR POWER LIMITED 10.05% 29-Sep-25 98.4799 10.0500 39.90 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.5000 10.3800 10.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.3562 8.8400 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.6158 8.4475 599.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.6158 8.4475 250.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.2082 8.1600 100.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 99.2082 8.1600 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0400 8.4347 270.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.5000 9.0800 380.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 100.0000 8.0900 200.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.6400 9.2400 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.3000 8.9500 34.40 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 100.0000 7.4540 250.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.5963 8.2350 300.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 100.2200 9.1600 70.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.9728 6.5000 500.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 106.4815 6.5500 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 106.2686 6.5500 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.7400 8.2800 300.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4068 8.3200 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 104.8494 8.2650 150.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.4854 8.2225 150.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7400 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 104.7795 8.2500 316.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.2700 9.4700 130.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 103.3400 9.3000 100.00 INE915D07TV8 - - - 102.1320 - 600.00 INE915D07SD8 CITF NFLK RST - - 108.1600 - 55.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 104.7500 8.2600 4.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 106.4500 8.2600 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 107.4717 6.5325 102.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 107.8745 6.5399 100.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 107.6750 6.5100 205.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 109.7140 6.4200 5.40 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.0000 6.4400 5.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 109.8000 6.4300 5.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 108.0000 6.4400 5.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 94.9475 11.2000 507.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.3732 11.2200 61.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0000 9.5300 45.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.8500 9.5000 30.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 97.5931 11.1800 6.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.7620 11.3000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8370 10.7500 11.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 