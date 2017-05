Jun 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9822.90 NSE 34432.70 ============= TOTAL 44255.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOLSA DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 170.8280 10.5000 25.00 INE148I07CF4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 16-Sep-16 100.1927 8.4700 800.00 INE516Q07085 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LIMIT 11.84% 24-Jan-17 50.0660 12.0000 49.40 INE801M07056 FUTURE FINANCIAL SERVICES LIMITED 11.84% 24-Jan-17 50.0627 12.0200 49.40 INE881K07078 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 11.84% 24-Jan-17 50.0627 12.0200 49.40 INE509M07113 SONATA FINANCE PRIVATE LIMITED 11.84% 24-Jan-17 50.0627 12.0200 37.10 INE808K07097 AROHAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.84% 24-Jan-17 50.0627 12.0200 37.10 INE382G07018 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 10.48% 08-May-17 100.3967 9.9600 250.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 100.3908 7.6300 500.00 INE122T07011 DEV INFRACITY PRIVATE LIMITED 0.00% 02-Jul-17 110.6123 10.3500 220.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0871 8.7000 100.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.5640 8.6000 200.00 INE069R07067 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 117.0298 10.4700 180.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.7455 7.7800 333.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1800 0.50 INE871D07NU8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 0.00% 26-Apr-18 110.9551 0.0000 200.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 101.0374 7.7800 50.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.10 INE871D07NP8 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.78% 15-Jun-18 99.8539 8.8600 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.0575 7.8000 800.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 100.0010 8.4300 50.00 INE774D07KN5 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.05% 08-Nov-19 100.9757 8.6700 900.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 104.2600 9.5000 1.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 103.0012 8.0200 350.00 INE881K08050 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 30-Jun-20 106.9000 16.5100 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.4221 8.5200 50.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.0150 8.6100 500.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 6.86% 26-Mar-23 101.9750 6.4800 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 100.4530 8.8500 50.00 INE354H07106 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-24 102.0200 8.9200 300.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 103.6722 8.3400 1280.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.0475 10.8200 1017.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 99.2000 4.8300 4.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.5000 11.3300 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9007 8.2300 50.00 INE354H07114 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-25 102.1500 8.9200 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 104.7000 9.9300 2.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 96.5000 0.0000 5.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.0800 9.5000 10.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% 09-Feb-26 102.2000 9.4800 80.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 101.7123 7.7600 50.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4500 50.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.1856 9.3100 130.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.5000 8.9200 0.40 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.3395 6.5100 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 115.0629 6.6000 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 108.0991 6.4700 2.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 107.1500 6.6100 0.30 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.0500 6.6500 0.70 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 122.9000 6.5200 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.66% 22-Jan-34 121.7666 6.5300 10.00 INE787H07404 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.55% 27-Mar-34 120.7793 6.5400 40.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 103.2407 0.0000 1.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.3637 0.0000 4.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 100.0000 9.4800 426.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.1126 10.5400 1.00 NSE === INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.1247 7.3000 50.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 120.1852 7.7500 250.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 120.1852 7.7500 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4300 8.2772 50.00 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.4410 9.4889 50.00 INE535H07258 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 16-Jan-17 100.4788 8.7000 100.00 INE535H07258 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 16-Jan-17 100.4788 8.8463 100.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 144.7100 - 6.50 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 139.7100 - 4.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3908 7.6700 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5640 8.5997 5703.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 129.6800 - 4.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 135.6800 - 2.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7742 7.6700 142.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7742 7.6511 142.00 INE027E07261 FAMILY CREDIT LIMITED - 20-Sep-17 100.2147 8.4900 500.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9067 7.7289 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.4583 7.6600 200.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.4583 7.6600 200.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.0374 7.7800 50.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 13.0000 0.50 INE871D07NP8 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.78% 15-Jun-18 99.8539 8.8500 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.9678 7.8500 50.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.6647 7.8000 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.6647 7.8000 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.8720 7.8050 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.8722 7.8050 250.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 97.0000 0.0000 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7755 7.9000 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.7755 7.9000 400.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.7123 7.8500 50.00 INE359S07177 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 10.00 INE359S07045 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 9.20 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.34% 06-Mar-19 99.8630 8.3988 250.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 100.0010 8.4800 50.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4789 7.7550 750.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4789 7.7550 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7817 7.9200 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.7817 7.9211 100.00 INE582L07088 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 9.55% 26-Apr-19 100.5460 9.3000 13.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0198 7.9300 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.0198 7.9300 250.00 INE722A07547 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 10.85% 27-May-19 102.9686 9.5900 46.00 INE667O07032 WELSPUN CAPTIVE POWER GENERATION 9.84% 30-May-19 100.4764 10.0700 200.00 INE015L07147 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 14-Jun-19 100.0000 10.7500 500.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.0000 7.6100 1050.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.0294 7.8400 100.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.9494 7.7800 50.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 102.3021 7.7650 250.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 102.3021 7.7650 250.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 103.4939 8.6500 900.00 INE774D07KN5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.05% 08-Nov-19 100.9757 8.6700 900.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 100.9400 8.4000 2.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7026 8.5200 500.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.7026 8.5200 500.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 100.0000 8.5005 250.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 101.2000 8.7592 1.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 100.5101 8.4900 50.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.1060 128.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 103.0012 8.0150 350.00 INE881K08050 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD - 30-Jun-20 106.9000 16.5200 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.4221 8.5100 50.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 102.5421 8.1950 100.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 97.9870 8.5400 3.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.8575 8.8800 8.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.0150 8.7900 1000.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.3952 8.0133 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.0851 8.0700 100.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-May-21 99.8000 9.0468 3.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0000 8.7400 21.50 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 99.8500 8.5400 110.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.0400 8.7100 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.5802 6.5600 1100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4852 8.2300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.4852 8.2300 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 119.8100 9.1400 10.00 INE033L08106 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.25% 22-Aug-22 105.1653 9.1000 330.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.0542 8.2199 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.3800 8.2900 8.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.6024 6.5000 200.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.2800 9.2300 6.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.4530 8.8450 50.00 INE883F07017 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-23 99.9000 9.4064 150.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.0600 8.8300 34.00 INE115A07JO7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 09-Jun-23 100.0000 8.4700 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.6098 11.2500 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.3100 8.4000 7.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.7600 8.2700 6.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7320 8.3200 1330.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 99.8300 8.5000 6.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6500 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.7532 8.2700 1150.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 101.7532 8.2700 1150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 101.8910 8.3100 150.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.8600 8.5000 17.00 INE845H07012 ULUNDURPET EXPRESSWAYS PRIVATE LTD - 15-Jan-25 100.8225 10.1431 99.90 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 99.9007 8.2425 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9976 8.2658 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 99.9976 8.2658 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4581 8.5033 50.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4581 8.5000 50.00 INE092T08444 IDFC BANK LIMITED 8.90% 09-Apr-25 102.4000 8.4869 1.00 INE017A08243 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 31-May-25 100.0258 8.6866 1000.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 101.1922 8.5000 1000.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 101.1922 8.5000 1000.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 103.7794 6.4950 40.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.5600 10.3100 3.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 101.4900 8.9200 5.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 98.7417 8.2000 200.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 98.6763 8.2100 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.8000 8.4200 16.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.5000 9.3100 2.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0000 8.4406 50.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 100.0851 8.0800 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.0100 9.1600 20.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.1500 8.9689 266.90 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.2800 8.3609 32.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 100.0528 8.4600 506.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 100.0000 8.4642 500.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.5258 8.2450 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.4410 6.5600 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.7500 8.2800 150.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.4672 8.2250 100.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.1000 8.2100 6.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED - - 102.3500 9.7000 210.00 INE306N08136 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.1800 9.4800 93.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.2500 10.8650 27.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.0800 9.5000 19.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% - 107.0830 6.6210 7.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5315 8.2425 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5315 8.2425 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 107.0951 6.6200 200.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.0600 6.5200 200.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 108.5500 6.4300 11.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 100.0851 8.0800 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 108.7700 6.5100 50.00 INE945S07025 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 01-Jun-33 100.5363 9.2000 250.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 123.0160 6.5100 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-34 121.5887 6.5450 10.00 INE871D07LZ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.35% 17-Aug-35 106.8200 8.6003 0.20 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9309 10.1200 5.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.3000 9.0100 24.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 102.5200 9.3800 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.7400 11.1500 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.0200 9.5249 2.00 ===============================================================================================