Jun 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11740.90 NSE 16854.80 ============= TOTAL 28595.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 170.9770 9.6800 27.50 INE148I07CF4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 16-Sep-16 100.1884 8.4700 2200.00 INE742F07270 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Sep-16 100.3907 8.4900 1050.00 INE148I07CJ6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Sep-16 100.2102 8.4500 1000.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 100.5570 7.2800 950.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.3267 7.2800 1450.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1000 8.6700 1450.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 102.0000 8.5800 0.40 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.5640 8.6000 200.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.1980 7.7100 100.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 97.4249 11.2100 250.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 1.00 INE871D07NU8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 0.00% 26-Apr-18 110.9551 0.0000 200.00 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.50 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.3586 7.8600 150.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4670 7.7600 50.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2982 7.3700 750.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.2799 8.7000 300.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 2.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 100.9300 8.8700 8.00 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.2127 8.4500 14.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 102.7631 8.2600 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 97.3040 9.8000 200.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.2397 9.8100 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.8180 6.4500 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.1000 11.4800 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.7400 10.0400 505.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 104.9500 8.9500 2.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICE LTD 9.86% 02-Feb-26 102.0800 9.5000 3.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 104.0300 6.4600 40.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 100.7100 8.2800 3.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0100 8.4400 150.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.2200 8.8700 8.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.1500 8.9700 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.7040 6.5100 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.7800 6.5300 7.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 108.4375 6.5400 150.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 119.1948 6.7500 30.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 99.7000 0.0000 50.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED 10.10% 31-Dec-50 101.2600 0.0000 40.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.9300 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.1400 2.1900 5.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 110.3596 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6000 0.0000 30.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.6800 1.3900 8.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 99.1500 0.0000 3.00 NSE === INE093J07148 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Jul-16 159.5200 0.0000 3.50 INE093J07247 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Jul-16 177.4700 0.0000 0.50 INE093J07221 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jul-16 188.1900 0.0000 3.00 INE093J07163 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Jul-16 159.9000 0.0000 1.00 INE093J07270 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jul-16 176.9000 0.0000 4.10 INE093J07288 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-16 187.6600 0.0000 1.20 INE093J07312 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Aug-16 175.8300 0.0000 2.20 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 100.4000 7.9201 302.00 INE722A07638 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 9.13% 23-Sep-16 100.1779 8.3331 250.00 INE523E07AL9 L & T FINANCE LTD 9.36% 23-Sep-16 100.1500 8.1699 100.00 INE093J07338 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 150.9400 0.0000 2.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.5570 7.0800 950.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.3267 7.0800 1450.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 170.1800 0.0000 1.60 INE848E07583 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-16 100.3502 7.2800 50.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.7320 8.3500 1000.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 150.6063 8.2325 600.00 INE901T07026 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 10.95% 04-Mar-17 100.0621 10.5010 30.00 INE909H07BN7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 100.9111 8.7000 250.00 INE909H07BN7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 100.9111 8.7981 250.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 139.8000 - 6.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 144.8000 - 3.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.5485 7.6700 50.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.5485 7.6700 50.00 INE136E07OL1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-17 138.8000 - 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0400 8.7500 1000.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 135.7800 - 2.00 INE136E07PC7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jul-17 129.7800 - 1.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.5640 8.5997 200.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.1980 7.7100 100.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 27-Nov-17 106.0000 0.0000 6.50 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9067 7.7400 250.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 102.6000 0.0000 2.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 97.4249 11.2500 250.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 108.2600 0.0000 2.50 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Jan-18 110.0000 0.0000 2.50 INE491F07035 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-18 95.1000 12.9000 1.50 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 99.9040 9.2000 500.00 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Mar-18 100.0000 0.0000 2.50 INE871D07NU8 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL - 26-Apr-18 110.9551 8.8500 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.70% 15-Jul-18 103.4720 8.2274 100.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 97.0000 0.0000 20.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.3783 7.7300 250.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.3783 7.7300 250.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED - 12-Dec-18 100.1500 0.0000 2.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.3586 7.3500 250.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.2799 8.7000 300.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.0000 7.8428 350.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 103.4739 8.6500 350.00 INE535H07878 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 16-Sep-19 100.0000 8.9152 500.00 INE535H07878 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 16-Sep-19 100.0000 8.9156 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.8076 7.9000 1000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.8076 7.9000 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.1353 7.9000 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.1353 7.9000 100.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3630 11.6836 3.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.0600 8.3600 2.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 100.8050 8.4900 1000.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 101.2000 8.6800 1.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 93.5500 10.8000 2.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 4.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.1056 6.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.3949 7.9900 100.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-May-21 99.7800 9.0500 3.00 INE121H07AX0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 03-Jun-21 100.0000 8.7400 20.00 INE121H07BD0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 14-Jun-21 100.0000 8.7400 22.90 INE572E09353 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.33% 01-Sep-21 100.0000 8.4900 124.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 120.1000 9.0900 10.00 INE033L08106 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.25% 22-Aug-22 105.6400 9.0000 180.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.1000 8.2150 10.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 102.7631 8.2500 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.3040 11.2500 200.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.2397 11.2500 150.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 103.0950 6.5800 0.60 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9000 8.2300 8.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 105.7800 8.2400 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 98.3500 11.3010 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.4000 8.3900 7.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 100.2800 8.6000 20.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.1500 8.2401 200.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 100.0176 8.2625 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 99.4781 8.5000 50.00 INE556S07335 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Mar-25 100.7000 8.9700 300.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 102.6900 8.2500 5.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 98.6000 9.8927 5.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.5800 9.0400 23.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.7500 9.1629 19.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 101.4300 10.3900 6.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 98.6963 8.2069 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.9600 8.3943 256.00 INE148I07EM6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Apr-26 99.6200 9.0500 282.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0200 8.4375 250.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.0100 8.4400 100.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.0000 9.3401 30.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.2200 9.1200 8.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.3000 8.9456 20.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.2198 8.4300 300.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 100.1350 8.4429 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 104.6310 8.2300 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 100.5941 8.2075 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 117.2590 6.5800 0.70 INE354H07155 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-29 102.2500 8.9860 10.00 INE020E07050 STCI FINANCE LIMITED 9.40% - 100.0092 9.3500 60.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.8500 10.7000 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 106.3000 10.0000 7.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% - 107.2642 6.5900 7.00 INE306N08128 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.86% - 102.0800 9.5000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - - 107.9900 9.5400 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.8500 10.7000 6.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 99.5515 8.2400 50.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 108.5000 6.6600 0.50 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.0000 8.2500 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 121.2873 6.5700 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2418 10.0500 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 96.2000 11.0000 2.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 112.5515 10.5000 7.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 112.5515 10.5000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.5548 10.2500 111.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8382 10.7500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com