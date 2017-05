Jun 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19939.10 NSE 55892.40 ============= TOTAL 75831.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07412 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jul-16 171.0150 9.6500 20.00 INE804I07KN9 ECL FINANCE LTD 0.00% 29-Jul-16 170.3660 11.5000 2.50 INE866I07438 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 01-Aug-16 143.8660 10.5000 10.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.3199 9.3000 49.70 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1575 7.9500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3528 7.1800 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2825 7.2100 400.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.3521 8.2100 750.00 INE148I07860 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Sep-16 100.2171 8.4400 3299.00 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 139.0110 9.6500 25.00 INE805D07015 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-17 100.0200 11.1400 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.7608 8.4900 700.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.8655 8.6200 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1000 8.6600 550.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6684 7.6800 750.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 101.1224 8.5500 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6298 7.6800 400.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7242 7.7100 4.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5065 7.6800 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.3737 7.6500 200.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.8180 11.1100 250.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 97.4389 11.2000 250.00 INE805D07023 SUNTECK REALTY LTD 11.75% 13-Jan-18 100.0200 11.6100 10.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 99.8465 8.6200 500.00 INE671H07285 SOBHA LTD 11.25% 17-Apr-18 100.0200 11.1800 109.30 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 100.8849 8.8600 50.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0200 0.0000 61.50 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0200 0.0000 37.30 INE138A07496 PENINSULA LAND LIMITED 12.06% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE001A07NX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Jun-18 109.3080 0.0000 1000.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 100.9281 7.7400 400.00 INE804I07Y63 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jun-18 101.5000 0.0000 32.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.7823 7.8500 250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.1863 7.7400 200.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.2799 8.7000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5659 7.8000 300.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.7072 7.9500 300.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 99.4224 8.7000 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.2324 7.7500 50.00 INE138A07520 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 02-Jun-19 100.0000 0.0000 1.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 102.3800 9.0600 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6142 8.4500 100.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LTD 8.55% 04-Feb-20 99.3039 8.7500 100.00 INE071G08817 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.53% 19-Jun-20 100.0000 8.5300 400.00 INE881K08050 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 30-Jun-20 106.9000 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 101.0304 8.0500 100.00 INE658R08032 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 16-May-21 100.0200 10.9600 50.00 INE537P07208 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 23-Jun-21 100.0000 8.7500 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.5006 6.5800 5.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 100.0000 10.7300 5.00 INE033L08106 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.25% 22-Aug-22 105.6400 9.0000 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 100.4254 8.8500 835.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 100.0200 8.1800 10.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.8996 8.2500 162.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.7420 8.7600 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.5000 10.6400 504.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.9170 9.1200 23.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.5955 8.2400 1240.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 102.1000 8.4600 1.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.0000 8.9200 3.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 98.3100 9.2500 30.00 INE202E07187 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.28% 21-Jan-26 104.7637 6.6000 6.70 INE235P07183 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 99.7000 8.7300 10.00 INE235P07241 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.75% 20-Mar-26 99.8500 8.7600 5.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.5317 8.4600 1000.00 INE148I07EM6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 29-Apr-26 98.3000 9.2500 48.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.0200 9.3800 152.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0300 8.4400 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.2000 8.8700 100.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.4800 8.9200 10.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 115.1593 6.6000 20.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 116.2226 6.5400 6.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 106.3560 6.6500 2.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.69% 09-Mar-31 107.2864 6.6000 2.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 107.4804 6.5800 0.20 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 107.8236 6.4800 106.90 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 103.5400 6.9100 17.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.0000 8.2500 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 108.6477 6.5200 200.00 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 108.5200 6.5500 42.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.9600 10.1100 325.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 22-Jun-50 100.0000 0.0000 51.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 23-Jun-50 99.6500 0.0000 121.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.5164 10.3700 16.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.0100 7.2500 8.00 NSE === INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3528 7.0100 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2825 7.0100 400.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.2739 7.0697 200.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.70% 09-Sep-16 100.3736 8.1300 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.3521 7.9718 750.00 INE949L07147 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 11.95% 24-Sep-16 100.7630 9.1089 125.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.0000 8.3900 1.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.5907 8.7102 860.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.5431 7.4600 1.00 INE511C07169 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 14-Dec-16 100.5369 9.6950 200.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.7327 8.3500 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 99.7327 8.3500 250.00 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.4558 9.4289 90.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 150.6263 8.2076 300.00 INE306N07FH7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 10-Mar-17 100.1573 8.5300 1000.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 101.4169 7.7187 50.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.0553 8.4000 250.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.0553 8.4000 250.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 16-Mar-17 100.0708 8.4030 20.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7285 8.4000 200.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.7285 8.4000 200.00 INE909H07BS6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 101.0979 8.7000 400.00 INE909H07BS6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 101.0979 - 400.00 INE019A07308 JSW STEEL LIMITED 10.55% 20-Mar-17 101.0021 9.4300 37.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.7608 8.4000 700.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.8655 8.5499 50.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.3637 7.7000 500.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Apr-17 139.8800 - 1.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.15% 28-Apr-17 100.0971 8.8937 18.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3637 7.7000 1000.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 100.0569 9.0000 200.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.13% 29-May-17 100.0569 9.0314 100.00 INE136E07ON7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-May-17 143.7100 - 2.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 114.3359 9.2000 450.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 175.9079 8.6637 20.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.0383 8.7500 400.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6684 7.6800 2950.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6684 7.6800 2200.00 INE245A07184 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-17 100.3160 8.8000 35.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 27-Jul-17 135.8100 - 2.10 INE755K07132 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-17 101.2212 9.4900 37.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.1224 8.5500 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.6298 7.6800 400.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6689 7.6500 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6689 7.6500 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6428 7.6800 610.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.7242 7.7000 4.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.5065 7.6800 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.2731 7.7800 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0863 7.7500 200.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 101.3737 7.6400 200.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.2731 7.7800 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.0863 7.7500 200.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 97.8180 11.1000 250.00 INE953L08139 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.33% 22-Dec-17 100.0000 12.3300 350.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 97.4389 11.2500 250.00 INE530L07111 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.72% 19-Jan-18 101.2080 9.9919 35.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.0000 8.5062 2250.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 99.8465 8.6800 500.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 100.8849 9.2300 300.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 100.8849 8.8630 250.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 99.9843 8.6450 350.00 INE001A07NX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 08-Jun-18 109.3080 8.5100 1000.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 99.9912 8.6450 1250.00 INE640N07049 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 12-Jun-18 101.1500 22.5300 320.00 INE532F07BF7 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 6.00% 20-Jun-18 110.7426 9.7500 50.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 99.7751 9.1250 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 103.5668 8.2150 50.00 INE202B07HC0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-18 99.8465 9.2000 500.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 121.7750 16.0000 265.00 INE020E07050 STCI FINANCE LIMITED 9.40% 01-Oct-18 100.0097 9.3500 60.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.0405 7.7100 1000.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.0405 7.7398 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.7687 7.9100 150.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 100.2000 10.9500 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.7687 7.9100 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.7579 7.8150 1628.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 82.5250 7.9375 1628.40 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.0253 7.9300 29.00 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 99.8157 9.2000 50.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.5659 7.8000 350.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 05-Apr-19 100.5167 8.4894 24.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.6587 7.9700 1300.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 99.6587 7.9700 1000.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 99.4224 8.7000 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 99.9798 7.9450 50.00 INE953L07339 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 1.25% 23-May-19 101.7785 12.0000 30.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.0000 7.8400 1050.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.0290 8.0800 20.00 INE192M08025 SHAPOORJI PALLONJI INFRASTRUCTURE 11.00% 03-Jun-19 100.0000 11.0100 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 99.9461 8.1686 29.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 102.4412 7.8049 29.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.9669 7.8600 29.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 103.9350 7.7800 25.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 103.4739 8.6500 1200.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 102.6142 8.4501 100.00 INE706T07011 SARVESH BUILDERS (INDIA) PVT LTD 16.00% 30-Sep-19 103.4500 23.2400 200.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.2500 11.7254 3.00 INE320U07019 SHIPRA ESTATE LIMITED -- 31-Dec-19 102.3000 21.3500 330.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 101.1400 8.3400 2.00 INE537P07034 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.55% 04-Feb-20 99.3039 8.7500 100.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 96.2000 10.7000 2.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 100.0000 8.4900 4950.00 INE254Q07042 REDDY HOUSING PRIVATE LIMITED 17.00% 31-Mar-20 100.0000 17.0000 4.00 INE202B07HF3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Apr-20 100.0000 9.1047 67.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.95% 26-May-20 102.9908 8.0150 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 102.2900 17.9600 170.00 INE881K08050 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 30-Jun-20 106.9000 16.5100 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.6054 8.0400 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.6054 8.0400 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2441 7.9900 150.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.2441 7.9900 150.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6483 8.4700 300.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 100.6483 8.4636 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.0304 8.0400 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.0304 8.0400 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2249 7.9900 300.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.2249 7.9900 350.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 145.0400 9.5200 1.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 101.8200 8.4600 10.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 101.2195 6.5000 200.00 INE273Q07026 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE 18.00% 31-Dec-20 101.1500 18.8300 328.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 100.5101 7.9600 50.00 INE148I07EU9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 29-May-21 99.8000 9.0500 3.00 INE121H07BA6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 09-Jun-21 100.1000 8.7200 10.00 INE909H07CX4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jun-21 100.0000 9.1900 3.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 100.1100 8.7455 483.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 103.2908 8.2200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.7615 8.2300 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 102.9000 8.2300 3.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 100.1600 9.2494 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.4254 8.8500 835.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 99.9800 8.1800 10.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 99.4000 8.6100 89.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.39% 26-Mar-24 106.7329 8.3570 81.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.7420 8.7500 247.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 102.7420 8.7500 247.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 103.7420 8.3200 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 104.6255 9.1600 23.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 100.2347 8.3600 200.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 100.4228 8.3800 500.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 1.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 99.4795 8.2200 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 103.0900 8.1900 5.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 93.5000 12.8000 1.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 100.9800 8.2300 1.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 103.6123 6.5278 2500.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 99.8300 8.6122 15.00 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 8.81% 09-Nov-25 101.4500 8.7600 25.00 INE148I07DN6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-25 99.5500 9.0600 7.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.73% 24-Feb-26 99.7400 8.7500 2.50 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 100.8000 9.1500 3.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 107.1031 8.1800 250.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 107.1031 8.1800 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 99.5317 8.4600 1001.00 INE148I07EM6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 29-Apr-26 99.6500 9.0500 2.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9500 9.4000 12.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0300 8.4356 200.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 100.0300 8.4356 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 100.1042 8.4250 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.2100 9.1254 108.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 99.7132 8.1350 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 100.0900 8.9800 14.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.3700 8.9900 81.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 106.4942 6.5200 950.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 105.0300 8.2200 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 100.0000 11.5000 111.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 100.0000 11.6200 83.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 107.9759 6.4800 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 108.0207 6.4800 150.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 100.0000 8.2500 60.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 121.7412 6.5300 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2368 10.0500 4.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 108.6500 11.2000 82.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.5400 11.0000 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange